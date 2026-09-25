Gavę siuntą išmetate jos pakuotę? Įspėja, šios klaidos geriau nedarykite

Socialiniame tinkle „Facebook“ savo pastebėjimu pasidalijo Rokas (vardas pakeistas). Praeidamas pro kelis paštomatus vyras prie jų esančiose šiukšliadėžėse pamatė išmestų siuntų pakuotes.
Jo dėmesį patraukė tai, kad ant dalies jų buvo paliktos siuntų etiketės su gavėjų duomenimis.
„Šalia esančios šiukšliadėžės prikrautos tuščiomis pakuotėmis su žmonių vardais, pavardėmis, adresais, el. pašto adresais, telefono numeriais, siuntėjo informacija ir t. t. Negi sunku nulupti tą lipduką?“ – klausė vyras.
Kelių duomenų derinys – pavojingiausias
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) aiškina, kad tokie duomenys, kaip vardas, pavardė ar kontaktinė informacija, nepriskiriami specialių kategorijų asmens duomenims, tačiau jų apsauga dėl to nėra mažiau svarbi.
Didesnė rizika kyla tuomet, kai vienoje vietoje paliekami keli tikri duomenys apie žmogų.
„Kuo daugiau piktavaliai turi tikrų duomenų, tuo lengviau sukurti asmenis klaidinančias, tikroviškas istorijas. Juolab, kad yra žinomi ne tik ant etiketės nurodyti duomenys, bet ir pats faktas, kada konkrečiai žmogus atsiėmė siuntą, iš kokio paštomato ir pan.“ – komentuoja VDAI.
Inspekcija atkreipia dėmesį, kad turint tokią informaciją gali būti mėginama imituoti kurjerių bendrovės pranešimus.
Šiuos duomenis susiejus su kita viešai prieinama informacija, gali būti mėginama išvilioti pinigus ar elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis.
VDAI pabrėžia, kad didesnę riziką paprastai kelia ne atskirai žinomas žmogaus vardas ar pavardė, o kelių skirtingų duomenų derinys.
Vis dėlto inspekcija nėra gavusi pranešimų būtent dėl ant prie paštomatų išmestų pakuočių paliktų asmens duomenų.
VDAI yra nagrinėjusi kitokį atvejį. Ant grąžinamos prekės buvo likęs siuntos lipdukas su žmogaus vardu, pavarde ir gyvenamosios vietos adresu, kuris buvo nufotografuotas trečiojo asmens. Vėliau lipduko nuotrauka buvo atsiųsta pačiam prekę grąžinusiam žmogui.
Kiek duomenų lieka ant siuntos etiketės?
Ant pakuotės nurodomos informacijos kiekis priklauso nuo siuntų bendrovės ir pasirinkto pristatymo būdo.
Siuntų pristatymo bendrovės „LP Express“ atstovas ryšiams su visuomene Lukas Zadarackas nurodo, kad ant bendrovės paštomatų siuntų etikečių šiuo metu pateikiamas gavėjo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir (arba) elektroninio pašto adresas.
Bendrovė yra svarsčiusi galimybę ant siuntų etikečių pateikti mažiau gavėjo informacijos, tačiau toks sprendimas kol kas atidėtas. Bendrovės atstovas aiškina, kad dabartinė etiketėse pateikiama informacija reikalinga daliai verslo klientų jų siuntoms tvarkyti.
„Dalis verslo klientų savo siuntų tvarkymo procesus yra susikūrę remdamiesi informacija, pateikiama ant siuntos etiketės“, – aiškina L. Zadarackas.
„DPD Lietuva“ komunikacijos vadovas Tomas Vaišvila nurodo, kad ant šios bendrovės siuntų etikečių pateikiamas gavėjo vardas, pavardė, pristatymo adresas su pašto kodu ir telefono numeris. Taip pat nurodomas siuntos numeris ir brūkšninis kodas.
Pasak jo, šie duomenys reikalingi siuntai rūšiuoti, tinkamam pristatymo maršrutui parinkti ir gavėjui identifikuoti. Telefono numeris leidžia kurjeriui susisiekti su žmogumi, jeigu jo nepavyksta rasti nurodytu adresu.
Bendrovė taip pat svarsto galimybes sumažinti ant etikečių pateikiamos informacijos kiekį, tačiau, anot T. Vaišvilos, svarbu, kad tai neapsunkintų siuntų pristatymo ir gavėjų identifikavimo.
Tuo metu „Venipak“ rinkodaros vadovė Asta Raudonienė nurodo, kad pristatant siuntą į paštomatą gali pakakti tik gavėjo vardo ir telefono numerio. Pavardės ar elektroninio pašto adreso ant tokios etiketės gali apskritai nebūti. O pristatant siuntą gavėjo adresu paprastai nurodomas vardas, pavardė, pristatymo adresas ir telefono numeris.
Duomenų kiekis gali priklausyti ir nuo elektroninės parduotuvės.
A. Raudonienė aiškina, kad nemažą dalį siuntų „Venipak“ gauna iš elektroninių parduotuvių, kurios pačios nustato, kokios informacijos užsakymo metu prašo iš pirkėjo. Todėl ant skirtingų parduotuvių siuntų etikečių pateikiami duomenys gali skirtis.
Etiketę rekomenduoja sunaikinti
Siuntų bendrovės gyventojams rekomenduoja pakuotės su lengvai perskaitomais asmens duomenimis nepalikti viešoje vietoje.
„Gavęs siuntinį ir išmesdamas jo pakuotę su nepažeistu lipduku, kur matosi vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, gavėjas rizikuoja, kad šie duomenys gali patekti į kitų asmenų rankas“, – perspėja L. Zadarackas.
„LP Express“ rekomenduoja prieš išmetant dėžę ar voką, etiketę pašalinti arba suplėšyti taip, kad joje esančios informacijos nebūtų įmanoma perskaityti.
Bendrovės atstovas priduria, kad pakuotės su matomais asmens duomenimis prie paštomatų nėra dažnas reiškinys – įprastai klientai siuntas išpakuoja namuose.
„DPD Lietuva“ pataria prieš išmetant pakuotę ne tik pašalinti etiketę, bet ir patikrinti, ar asmens duomenų nėra siuntos viduje likusiuose dokumentuose.
„Prieš išmetant pakuotę rekomenduojame nuo jos nuplėšti ir sunaikinti siuntos etiketę arba bent jau užbraukti joje matomus asmens duomenis. Tai paprastas, vos kelias sekundes užtrunkantis veiksmas, padedantis apsaugoti gavėjo vardą, adresą ir telefono numerį nuo pašalinių asmenų“, – sako T. Vaišvila.
„Venipak“ tokio pobūdžio atvejų atskirai nefiksuoja, todėl neturi pagrindo jų vadinti sistemine problema. Tačiau bendrovė taip pat rekomenduoja prieš išmetant pakuotę pašalinti etiketę arba joje esančią informaciją padaryti neįskaitomą.
Ateityje ant fizinių siuntų etikečių matomos informacijos gali mažėti.
„Venipak“ svarsto, kad vystantis technologijoms verta vertinti, ar dalies informacijos nebūtų galima paslėpti arba perkelti į skaitmenines sistemas, jei tai netrukdytų sklandžiam siuntų pristatymui.
VDAI gyventojams rekomenduoja nebereikalingas siuntų etiketes, kaip ir kitus dokumentus su asmens duomenimis, sunaikinti taip, kad juose pateiktos informacijos perskaityti būtų neįmanoma.