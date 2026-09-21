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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Apsipirkimas baigėsi pasiūlymu „Valink iš čia!“: dėl 2 eurų – pirkėjo kova su „Maxima“

2026-09-21 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-21 20:20
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Vitrinoje pamatote norimą prekę ir jos kainą, tačiau prie kasos paaiškėja, kad turėsite mokėti daugiau. Būtent dėl tokios situacijos vienoje „Maximos“ parduotuvėje kilo konfliktas, vėliau sudrebinęs ir socialinius tinklus.

Vitrinoje pamatote norimą prekę ir jos kainą, tačiau prie kasos paaiškėja, kad turėsite mokėti daugiau. Būtent dėl tokios situacijos vienoje „Maximos“ parduotuvėje kilo konfliktas, vėliau sudrebinęs ir socialinius tinklus.

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Socialiniame tinkle „Facebook“ savo patirtimi pasidalijo Dovydas (vardas pakeistas), kuris pasakoja, kad parduotuvės vitrinoje prie krevečių buvo 4,29 euro kaina. Tačiau prie kasos už prekę buvo paprašyta 6,29 euro.

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Anot Dovydo, jis darbuotojoms nurodė, kad, remiantis vartotojų teisėmis, jos privalo prekę parduoti už kainolapyje nurodytą kainą. Tačiau parduotuvės direktorės pavaduotoja esą atsakė apie tokią tvarką girdinti pirmą kartą.

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 „Ji toliau konfliktavo, galiausiai kitų darbuotojų akivaizdoje pasakė – valink iš čia!

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„2 eurų vertas cirkas ir direktorės pavaduotojos šokis. Užjaučiu darbuotojus, jeigu tokia kultūra ir vertybės“, – piktinosi Dovydas.

(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Maxima“ parduotuvė

„Maxima“: klaida įvyko parduotuvėje

Dovydo paviešintose nuotraukose matosi, kad kainolapyje nurodytos atšildytos virtos baltakojės krevetės, o kasos išraše – atšildytos nevirtos krevečių uodegėlės.

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Dėl to paviešinus istoriją kilo diskusija, ar pirkėjas pats nesupainiojo dviejų skirtingų prekių.

Visgi „Maxima“ patvirtino, kad dėl žmogiškosios klaidos brangesnės krevetės buvo padėtos prie kitai prekei skirtos pigesnės kainos etiketės.

„Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė pabrėžia, kad už tinkamą prekių išdėstymą atsako parduotuvės darbuotojai.

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„Nors kainos etiketėje ir ant prekės pakuotės esančius brūkšninius kodus galima palyginti, suprantame, kad rinkdamasis prekę pirkėjas vadovaujasi šalia jos nurodyta kaina“, – svarsto E. Vareikytė.

Pasak jos, tokiais atvejais pirkėjui taikoma prie prekės nurodyta kaina, o jeigu jis jau sumokėjo daugiau, grąžinamas kainų skirtumas.

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„Su pirkėju jau bendraujame ir grąžinsime jam sumokėtą kainų skirtumą“, – nurodo E. Vareikytė.

„Svarbu, kad būtų kalbama apie tą patį produktą“

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos (LPĮA) direktorė Rūta Vainienė aiškina, kad kainos parduotuvėse yra keičiamos nuolat – keičiasi akcijų pasiūlymai, atnaujinamos nuolaidos ir dalies prekių kainos. 

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Didžioji dalis tokių pakeitimų atliekami sklandžiai, tačiau pavienių neatitikimų gali atsirasti dėl techninių ar žmogiškųjų klaidų. Pavyzdžiui, pakeitus kainą sistemoje, lentynoje gali būti laiku nepakeistas kainolapis.

Pasitaiko ir situacijų, kai pirkėjai supainioja šalia esančias prekes.

„Labai svarbu, kad būtų kalbama apie tą patį produktą. Pasitaiko atvejų, kai nepasižiūri į kainolapyje nurodytą produkto pavadinimą ar jo svorį, tad atidumas labai svarbus iš abiejų pusių“, – pabrėžia R. Vainienė.

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Visgi anot jos, tokių neatitikimų mažėja.

„Labai reta, nykstanti problema, ypač ten, kur įdiegti elektroniniai kainolapiai“, – sako LPĮA direktorė.

Ką daryti, jei kasoje kaina didesnė?

Jeigu pirkėjas pastebi, kad tos pačios prekės kaina kasoje yra didesnė nei nurodyta prie jos, R. Vainienė pataria iš karto kreiptis į parduotuvės darbuotoją. Tada darbuotojai turėtų patikrinti kainą ir ištaisyti klaidą.

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Pasak LPĮA direktorės, kai kurie prekybos tinklai už pastebėtą neteisingą kainolapį pirkėjui pasiūlo dovanų kortelę.

„Atsidėkoja, kad pirkėjas pastebėjo, o prekybininkas galėjo pasitaisyti“, – pridūrė R. Vainienė.

„Maxima“ nurodo, kad susidūrus su tokia situacija galima su pirkimo kvitu kreiptis į parduotuvės informacijos skyriaus darbuotojus, kasininką arba klientų aptarnavimo skyrių.

Prekybos tinklas žada šį atvejį aptarti su parduotuvės darbuotojais ir priminti jiems kainų skirtumo grąžinimo tvarką.

indeliai.lt

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Taip būna
Taip būna
2026-09-21 21:50
Ne vieną ir ne du kartus taip buvo. Mažesnė kaina pakabinama prie brangesnių prekių. Dabar stengiuosi pasitikrint barkodą. Ir neatitikimų būna dažnai. Bet ne visada barkodą galima patikrinti, nes prekės mažesne kaina būna žemiausioj lentyno ir barkodo niekaip neįžiūrėsi, nebet tik iškrapsčius kainą. Taip kad pirkėjas yra teisus100%. Tik ne kiekvienas pirkėjas tikrina.
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Nu
Nu
2026-09-21 20:57
Tai čia gi maxsima, ubagai negali žmogui pinigų atiduoti. Nieko neperku pas šituos
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