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Per tris išankstinio balsavimo dienas Nalšios šiaurinėje apygardoje balsavo beveik 4,5 proc. rinkėjų

2026-11-05 20:39 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 20:39
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Per tris išankstinio balsavimo dienas renkant Seimo narį Nalšios šiaurinėje apygardoje balsavo beveik 4,5 proc. rinkėjų, ketvirtadienį pranešė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

Jau kitą savaitę išankstiniu balsavimu prasidės Seimo rinkimai. Kaip informuoja Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), spalio 8-10 dienomis, 7-20 valandomis, balsuoti bus galima visų 60 Lietuvos savivaldybių pastatuose ir papildomai įsteigtose balsavimo vi

Per tris išankstinio balsavimo dienas renkant Seimo narį Nalšios šiaurinėje apygardoje balsavo beveik 4,5 proc. rinkėjų, ketvirtadienį pranešė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

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Jos duomenimis, nuo antradienio balsuoti į savivaldybes atvyko 1135 rinkėjai, dar 140 jų pilietinę valią išreiškė apygardoje esančiose sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigose.

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Visagine iš anksto balsavo 587 rinkėjai, Ignalinoje – 536, Zarasuose – 12 rinkėjų.

VRK duomenimis, aktyviausiai balsavo Ignalinos centro rinkimų apylinkei priskirti rinkėjai – savo balsą jau atidavė daugiau kaip 11 proc. jų.

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Aktyvumu taip pat išsiskiria Ignalinos, Mielagėnų, Bangos ir Draugystės rinkimų apylinkės. Tuo metu Didžiasalio, Ceikinių, Turmanto ir Tverečiaus apylinkėse rinkėjų aktyvumas kol kas nesiekia 1 procento.

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Penktadienį ir šeštadienį vyks balsavimas rinkėjų namuose. Jame gali dalyvauti žmonės su negalia, juos namuose slaugantys asmenys, dėl ligos nedarbingi žmonės ir 70 metų bei vyresni rinkėjai.

VRK duomenimis, per dvi dienas rinkimų komisijų nariai aplankys 1464 rinkėjus.

Pagrindinė rinkimų diena – lapkričio 8-oji, sekmadienis. Rinkimų apylinkės dirbs nuo 7 iki 20 valandos.

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Iš viso šiuose rinkimuose balsavimo teisę turi 28 tūkst. 440 rinkėjų.

Dėl Seimo nario mandato varžosi 11 kandidatų. Partija „Nemuno aušra“ iškėlė Ignoto Adomavičiaus kandidatūrą, Centro dešinės sąjunga – Giedriaus Dainio, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – Gintauto Kindurio, Lietuvos socialdemokratų partija – Vladislavo Kondratovičiaus.

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Lietuvos regionų partijai rinkimuose atstovauja Nikolajus Lebedevičius, Laisvės partijai – Maksimas Paukštė, Liberalų sąjūdžiui – Mėta Paulauskė.

Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į rinkimus yra iškėlusi Antano Šakalio kandidatūrą, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – Andrejaus Šildiajevo, Tautos ir teisingumo sąjunga – Dalios Štraupaitės, Viktoras Voroninas rinkimuose atstovauja Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai.

Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui liberalui Jevgenijui Šuklinui.

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