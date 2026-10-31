Parduotuvėje paskolinote savo nuolaidų kortelę? Įspėja, štai kada gresia 400 eurų bauda

Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kokios rizikos kyla skolinantis ar skolinant parduotuvių lojalumo korteles, ar galima susigrąžinti svetimam žmogui panaudojus sukauptus lojalumo pinigus ir kokia atsakomybė gali grėsti piktnaudžiaujantiems svetimomis naudomis.
Skolindami kortelę pirkėjai prisiima riziką
„Rimi“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė pabrėžė, kad pagal „Mano Rimi“ lojalumo programos taisykles kortelė yra asmeninė, todėl ja neturėtų būti dalijamasi su kitais asmenimis. Vis dėlto, jei pirkėjas savo kortelę paskolina kitam žmogui, papildomų sankcijų už tai prekybos tinklas netaiko.
„Svarbu suprasti, kad perduodamas kortelę kitam asmeniui pirkėjas kartu suteikia galimybę pasinaudoti ir jo sukauptais „Mano Rimi“ pinigais. Be to, jei kortelės savininkas yra pasirinkęs gauti elektroninius pirkimo kvitus, informacija apie pirkinius pasieks jį, o ne kortele faktiškai pasinaudojusį žmogų.
Dalijimasis kortele taip pat gali turėti įtakos asmeniniams pasiūlymams, kurie formuojami atsižvelgiant į su kortele susietą apsipirkimo istoriją“, – aiškino ji.
„Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė paaiškino, kad „Ačiū“ lojalumo kortelė išduodama konkrečiam pirkėjui ir yra skirta asmeniniam naudojimui, todėl jos nereikėtų perduoti kitiems asmenims.
„Savanoriškai paskolindamas kortelę kitam žmogui, jos savininkas prisiima atsakomybę už su kortele atliktus veiksmus. Todėl tokiais atvejais panaudotų „Ačiū“ pinigų grąžinti nėra galimybės.
Tai numatyta ir „Ačiū“ lojalumo programos taisyklėse. Jose taip pat numatyta galimybė užblokuoti kortelę ir paskyrą, jei įtariama, kad jomis naudojamasi pažeidžiant taisykles“, – pridūrė ji.
Tuo metu „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė atkreipė dėmesį, kad nuo poreikio skolintis kortelę apsaugo mobilioji aplikacija.
„Tiek fizinė, tiek virtuali „Iki“ lojalumo kortelė yra asmeninė ir skirta konkrečiam klientui ir jo poreikiams. Ji suteikia galimybę naudotis nuolaidomis, kaupti taškus, gauti individualius pasiūlymus bei dalyvauti įvairiose lojalumo programos akcijose.
Jei pasitaikydavo, kad fizinę kortelę žmonės galėdavo pamiršti, tai skaitmeninė yra visada šalia ir užtenka nuskaityti programėlę, kad būtų pritaikytos visos nuolaidos ir pasiūlymai. <...> Pirkėjams primenu, kad visais atvejais geriausia naudotis būtent savo kortele ir jos duomenimis nesidalinti – juolab, kad ją turėti labai paprasta ir kasoje galima nuskenuoti tiesiog telefono ekraną“, – dalijosi prekybos tinklo atstovė.
„Lidl“ komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė pabrėžė, kad „Lidl Plus“ mobilioji programėlė yra skirta tik asmeniniam naudojimui.
„Programėlės naudojimo taisyklėse ir privatumo politikoje apibrėžta, jog perduoti ar skolinti savo paskyrą tretiesiems asmenims yra draudžiama. Skirtingai nei kitose sistemose, „Lidl Plus“ programėlėje nėra kaupiami lojalumo taškai ar virtualūs pinigai. Mūsų paskyros savininkams yra suteikiami specialūs skaitmeniniai kuponai bei asmeniniai pasiūlymai.
Ypatingą dėmesį atkreipiame į tai, jog prie programėlės pirkėjai gali būti susieję savo mokėjimo kortelę ir naudotis „Lidl Pay“ atsiskaitymo funkcija. Nors šiai funkcijai taikomi aukščiausi saugumo standartai ir kaskart reikalaujamas papildomas tapatybės patvirtinimas įrenginyje (pavyzdžiui, PIN kodu ar biometriniais duomenimis), perleisdamas savo paskyrą ar dalindamasis programėlės kodu pirkėjas prisiima papildomą riziką“, – perspėjo ji.
Ar įmanoma atgauti prarastus pinigus?
„Rimi“ atstovė įvardijo, kad „Rimi“ sistemoje fiksuojamas lojalumo kortelės panaudojimo faktas, apsipirkimo laikas, pirkimo suma, taip pat apsipirkimo metu sukauptų ir panaudotų „Mano Rimi“ pinigų sumos. Visgi kas pasinaudojo kortele nustatyti kur kas sudėtingiau.
„Tačiau vien iš šių duomenų negalime nustatyti, ar kortele pasinaudojo jos savininkas, ar kitas asmuo, kuriam kortelė buvo perduota. Jeigu pirkėjas pastebi, kad jo sukaupti pinigai buvo panaudoti be jo žinios, kiekvieną tokią situaciją vertiname individualiai.
Esant poreikiui, į tyrimą įtraukiama ir mūsų saugos komanda, kuri gali peržiūrėti su konkrečiu apsipirkimu susijusius vaizdo įrašus“, – aiškino prekybos tinklo atstovė.
Pasak L. Lesauskaitės-Remeikės, pastebėjus, kad „Mano Rimi“ pinigai buvo panaudoti be kortelės savininko žinios, rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į „Rimi“ klientų aptarnavimo centrą telefonu 0 800 29 000 arba el. paštu [email protected].
„Kiekvieną kreipimąsi nagrinėjame individualiai, įvertiname turimus duomenis ir, jei reikia, įtraukiame atsakingus specialistus. Siekiame atsakyti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų“, – pridūrė ji.
E. Vareikytė atkreipė dėmesį, kad naudojant „Ačiū“ kortelę fiksuojama informacija apie apsipirkimą – parduotuvė, pirkimo data ir laikas, įsigytos prekės, jų kiekis ir bendra pirkinių suma, taip pat sukauptų ir panaudotų lojalumo pinigų suma bei jų likutis.
„Šie duomenys leidžia patikrinti, kada ir kur buvo panaudoti kortelėje sukaupti pinigai. Savo apsipirkimų ir lojalumo pinigų panaudojimo istoriją už pastaruosius šešis mėnesius pirkėjas gali peržiūrėti asmeninėje „Ačiū“ paskyroje.
Pastebėjus, kad kortelėje sukaupti pinigai panaudoti be pirkėjo žinios, kviečiame kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo komandą el. paštu [email protected], internetu www.maxima.lt/pagalba arba nemokamu informaciniu telefonu +370 800 200 50. Į pretenzijas siekiame atsakyti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo“, – nurodė prekybos tinklo atstovė.
Taip pat ji primena, kad pametus ar kitaip praradus „Ačiū“ kortelę ją rekomenduojama kuo skubiau užblokuoti. Tai galima padaryti savarankiškai prisijungus prie savo „Ačiū“ paskyros arba kreipiantis į prekybos tinklo klientų aptarnavimo komandą nurodytais kontaktais.
G. Kitovė paaiškino, kad lojalumo sistemoje yra fiksuojamos su kortele susijusios operacijos, todėl galima matyti, kada buvo panaudota kortelė, kokioje parduotuvėje vyko apsipirkimas.
„Vis dėlto pati lojalumo kortelė identifikuoja apsipirkimo faktą, o ne konkretų tuo metu apsipirkusį asmenį. Todėl jei kortelės savininkas savo noru perduoda kortelę kitam žmogui, vien pagal lojalumo sistemos duomenis ne visada įmanoma patvirtinti, kas konkrečiai ja pasinaudojo. Visgi, tokie atvejai, kad kažkas piktnaudžiauja ir nuskaito ne savo sukauptus taškus yra itin reti“, – atkreipė dėmesį pašnekovė.
Visgi jei klientui kyla įtarimų, kad lojalumo kortelėje sukaupti taškai ar kitos naudos buvo panaudotos be jo žinios, jis turėtų kreiptis į „Iki“ klientų aptarnavimo centrą.
„Gavę informaciją, kiekvieną situaciją vertiname individualiai, tikriname sistemoje užfiksuotus duomenis ir aiškinamės konkrečias aplinkybes. Tyrimo ir atsakymo terminas priklauso nuo situacijos sudėtingumo bei papildomos informacijos poreikio“, – pridūrė ji.
Galiausiai „Lidl“ atstovė pataria pirkėjams elgtis atsakingai ir lojalumo programėlę bei joje esančius duomenis saugoti ir jais nesidalinti.
„Pastebėjus, kad paskyra pasinaudojo kiti asmenys, prašome nedelsiant kreiptis į „Lidl“ klientų aptarnavimo centrą. Siekiant visapusiškai apsaugoti privačius ir finansinius pirkėjų duomenis, tokiais atvejais paskyra yra nedelsiant blokuojama ir ištrinama, o klientui suteikiama galimybė saugiai susikurti naują“, – aiškino ji.
Taškų ar pinigų vagystės pasitaiko retai
„Rimi“ atstovė dalijosi, kad situacijų, kai svetimi žmonės pasikolinę kortelę išnaudoja savininko taškus ar sukauptus pinigus, pasitaiko labai retai.
Vis dėlto, pasak L. Lesauskaitės-Remeikės, tokios situacijos primena, kodėl svarbu atsakingai elgtis su asmenine lojalumo kortele ir įvertinti galimas pasekmes prieš perduodant ją kitam asmeniui.
Jai paantrino ir E. Vareikytė.
„Atvejų, kai mūsų klientai, vedini geranoriškumo, paskolina savo „Ačiū“ lojalumo kortelę šalia esančiam pirkėjui, pasitaiko. Tačiau skundai dėl to, kad tokiu atveju kitas asmuo panaudojo kortelėje sukauptus „Ačiū“ pinigus, nėra dažni“, – komentavo pašnekovė.
Tai, kad situacijos dėl pavogtų lojalumo taškų yra pavienės, patvirtino ir „Iki“ atstovė.
Už taškų vagystę – bauda?
Policijos departamento Komunikacijos skyriaus atstovai kiek anksčiau naujienų portalui tv3.lt komentavo, kad gyventojai, pakliuvę į panašią situaciją, turi galimybę kreiptis į teisėsaugos institucijas.
„Kiekvienas toks atvejis būtų vertinamas individualiai.
Tokiais atvejais galima kreiptis į policiją ir pareigūnai įvertins aplinkybes. Vertinant, kad tokiose kortelėse nėra kaupiamos didelės sumos, grėstų administracinė atsakomybė“, – paaiškino policijos atstovai.
Administracinių nusižengimų kodekse yra sakoma, kad vagystė, sukčiavimas, svetimo turto pasisavinimas ar iššvaistymas, kai pagrobto, įgyto, pasisavinto ar iššvaistyto turto vertė neviršija trijų bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, užtraukia baudą nuo 90 iki 400 eurų.
Naudoja skirtingus saugumo sprendimus
„Rimi“ atstovė atkreipė dėmesį, kad „Mano Rimi“ lojalumo programoje naudojami paskyrų apsaugos sprendimai, skirti užkirsti kelią neteisėtam prisijungimui ir naudojimuisi lojalumo programos naudomis.
„Vis dėlto svarbu atskirti neteisėtą prisijungimą prie paskyros nuo situacijos, kai kortelės savininkas pats perduoda savo kortelę kitam žmogui. Pastaruoju atveju techninėmis priemonėmis ne visada įmanoma užtikrinti, kad kitas asmuo nepasinaudos ir kortelėje sukauptais pinigais.
Šiuo metu papildomo patvirtinimo prieš panaudojant „Mano Rimi“ pinigus diegti neplanuojame. Siekiame išlaikyti pusiausvyrą tarp saugumo ir patogaus apsipirkimo, ypač atsižvelgdami į tai, kad tokių neteisėto pinigų panaudojimo atvejų pasitaiko itin retai“, – komentavo pašnekovė.
„Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė pabrėžė, kad siekiant apsaugoti pirkėjų sukauptus „Ačiū“ pinigus, neseniai savitarnos kasose buvo įtraukti papildomi žingsniai jiems panaudoti.
„Siekiant išvengti nemalonių situacijų ir neprarasti sukauptų „Ačiū“ pinigų, pirkėjams rekomenduojame neskolinti asmeninės „Ačiū“ lojalumo kortelės kitiems asmenims. Juolab kad šiandien nebūtina su savimi turėti fizinės kortelės – „Ačiū“ kortele galima naudotis ir „Maximos“ programėlėje telefone. Tai patogus būdas visuomet turėti savo lojalumo kortelę su savimi“, – aiškino ji.
G. Kitovė paaiškino, kad „Iki“ daliai pasiūlymų taiko papildomą aktyvavimą programėlėje, todėl jais galima pasinaudoti tik atlikus veiksmus telefone.
„Matome, kad vis daugiau klientų renkasi skaitmeninę lojalumo kortelę. „Iki“ programėlę jau yra parsisiųsta daugiau nei 1,7 mln. kartų, todėl virtuali kortelė tampa pagrindiniu ir patogiausiu būdu pasinaudoti lojalumo programos privalumais. Ji yra telefone, todėl maža tikimybė, kad bus palikta namie ar kur kitur, kad tektų skolintis“, – aiškino prekybos tinklo atstovė.