Gyventojams – VMI priminimas: liko nedaug laiko sumokėti šį mokestį

Žemės savininkai už šiuos metus iš viso turės sumokėti 65,4 mln. eurų: 817 tūkst. gyventojų turės sumokėti 53,7 mln. eurų, o per 19 tūkst. įmonių – 11,7 mln. eurų žemės mokesčio.
Už praėjusius 2025 metus buvo apskaičiuota apie 61 mln. eurų mokėtina suma, kurią turėjo sumokėti 807 tūkst. žemės savininkų (apie 50 mln. sumokėjo gyventojai ir beveik 11 mln. eurų - įmonės).
„Maždaug 130-čiai tūkstančių žemės savininkų, nesinaudojančių elektroninėmis paslaugomis, bus išsiųstos popierinės deklaracijos paštu, kurios turėtų mokėtojus pasiekti iki lapkričio 3 dienos. Deklaracijos paštu siunčiamos teisingais struktūriniais adresais, kai nurodyta vietovė, gatvė, namo numeris, pašto kodas.
Adresą galima pasitikrinti savo seniūnijoje arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų. Žemės mokestis apskaičiuojamas visiems žemės savininkams ir visos deklaracijos yra pateikiamos EDS“, – teigia VMI vadovas Martynas Endrijaitis.
VMI pažymi, kad šiemet VĮ Registrų centras visuose žemės sklypuose perregistravo paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas pagal faktiškai nustatytus jų plotus. Todėl sklypams, kuriems nuo 2020 metų buvo įregistruoti vienodi pakrantės apsaugos juostų ir zonų plotai, apmokestinamas plotas 2026 m. pasikeitė, o apskaičiuotas žemės mokestis gali būti didesnis.
Kitų esminių pakeitimų dėl žemės mokesčio nėra ir galioja tos pačios mokestinės vertės, nustatytos 2023–2027 m. mokestiniams laikotarpiams. Savivaldybių sprendimus apie patvirtintus žemės mokesčio tarifus bei lengvatas galima peržiūrėti VMI svetainėje čia.
Mokestį sumokėti galima per Mano VMI, EDS ar bankiniu pavedimu, nurodant žemės mokesčio įmokos kodą 3011. Taip pat galima sumokėti apsilankius pašto skyriuose, „MAXIMA LT“ kasose, „Perlo“ terminaluose, spaudos kioskuose ir kitose mokėjimų surinkimo paslaugas teikiančiose įstaigose. Jei mokestį už savininką moka kitas asmuo, būtina nurodyti žemės savininko vardą, pavardę, asmens kodą ir įmokos kodą 3011.
Sužinoti žemės mokesčio mokėtiną sumą galima paskambinus telefonu +370 5 260 5060 ir pasirinkus žemės mokesčio temą. Identifikavęsi „Mano VMI“ naudotojai gali nelaukdami eilėje automatiniu pranešimu sužinoti mokėtiną sumą, terminus ir įmokos kodą.
Mokėtojai, norintys atvykti į VMI aptarnavimo padalinius, turi registruotis iš anksto VMI svetainėje arba tuo pačiu numeriu +370 5 260 5060, kuriuo teikiamos ir individualios konsultacijos dėl žemės mokesčio apskaičiavimo. Daugiau informacijos – www.vmi.lt, skiltyje „Domiuosi žemės mokesčiu“