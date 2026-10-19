Gyventojams – po 50 eurų papildomai: štai kas 2027 m. kas mėnesį gaus šiuos pinigus

Kitąmet dalies gyventojų pinigines papildys ne tik didėsiančios pensijos, bet ir augančios socialinės išmokos.
Vyriausybė pritarė 2027 metų biudžeto projektui, kuriame numatyta didinti našlių pensijos bazinį dydį ir vienišo asmens išmoką.
Taigi kiek pinigų kitąmet gali tikėtis našliai ir vieniši gyventojai?
Našliams ir vienišiems asmenims – po 50 eurų kas mėnesį
Siekiant palaikyti pažeidžiamiausių gyventojų perkamąją galią ir mažinti skurdo riziką, 2027 metais socialinėms išmokoms indeksuoti siūloma skirti 142,0 mln eurų.
Iš jų – 18,1 mln. eurų bus skiriama 9,1 proc. padidėsiančiai vienišo asmens išmokai. Tiek pat augs ir našlių pensijų bazinis dydis.
Šiuo metu tiek našlių pensijos bazinis dydis, tiek vienišo asmens išmoka siekia 46,46 euro, o nuo 2027 m. augs iki 50,68 eurų.
Paprastai tariant, teisę į šias išmokas ir pensijas turintys asmenys kas mėnesį gaus 4,22 euro daugiau.
Kam priklauso vienišo asmens išmoka?
Svarbu žinoti, kad vien faktas, jog žmogus gyvena vienas, savaime nesuteikia teisės į vienišo asmens išmoką.
„Sodra“ nurodo, kad ją gali gauti senatvės pensijos amžiaus sulaukę žmonės, taip pat pilnamečiai ir veiksniais pripažinti nepilnamečiai, kuriems nustatytas 55 proc. arba mažesnis dalyvumo lygis.
Žmogus taip pat turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje arba būti įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.
Išmoka gali priklausyti žmogui, kuris nėra sudaręs santuokos arba kurio santuoka yra pasibaigusi.
Išmoką gali gauti ir našliai. Tačiau šiuo atveju taikomos papildomos sąlygos. Ji priklauso tiems našliams, kurie neturi teisės gauti našlių pensijos, našlių rentos ar atitinkamos išmokos iš užsienio valstybės. Vienišo asmens išmoka gali priklausyti ir tuomet, kai bendra tokių gaunamų išmokų suma yra mažesnė nei 46,46 euro per mėnesį.
Teisę į vienišo asmens išmoką gali turėti ir tie našliai, kuriems priklauso našlių bei našlaičių pensijos, tačiau jie yra pasirinkę gauti našlaičių pensiją.
„Sodros“ duomenimis, išmoka paprastai skiriama automatiškai, todėl atskiro prašymo teikti nereikia. Vis dėlto pasitaiko atvejų, kai dėl trūkstamų duomenų ar gaunamos našlių pensijos žmogui gali tekti pačiam kreiptis į „Sodrą“.
Jeigu žmogus ir toliau atitinka nustatytas sąlygas, vienišo asmens išmoka gali būti mokama iki gyvenimo pabaigos arba iki išmokos mokėjimo sustabdymo ar nutraukimo.
Kam priklauso našlių pensijos?
„Sodra“ nurodo, kad našlių pensija gali priklausyti žmogui, kurio sutuoktinis mirė, jeigu mirusysis buvo įgijęs teisę į socialinio draudimo pensiją arba ją gavo ir atitiko nustatytus stažo reikalavimus.
Ši pensija skiriama ne visiems našliams automatiškai – paprastai ją gali gauti senatvės pensijos amžių sukakęs asmuo arba žmogus, atitinkantis nustatytus negalios kriterijus. Taip pat vertinama, ar santuoka ir kitos aplinkybės atitinka teisės aktuose numatytas sąlygas.
Našlaičių pensija skiriama mirusio asmens vaikams ar įvaikiams, jeigu jie atitinka įstatyme nustatytus reikalavimus. Dažniausiai ją gali gauti vaikai iki 18 metų. Pensija gali būti mokama ir vyresniems jaunuoliams – paprastai iki 24 metų, jeigu jie mokosi pagal nustatytas bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ar studijų programas.
Tam tikrais atvejais teisę į našlaičių pensiją gali turėti ir asmenys, kurių negalia nustatyta įstatyme numatytomis sąlygomis. Pensijos skyrimas taip pat priklauso nuo mirusiojo turėtų socialinio draudimo teisių ir stažo.
Pastebima, kad žmonėms, gaunantiems našlių pensijas, vienišo asmens išmoka nėra skiriama – jie ir toliau gauna našlių pensijas.
Pensijos 2027 m. vidutiniškai augs 78 eurais
Pagal Vyriausybės patvirtintą projektą, 2027 metais socialinio draudimo pensijas numatoma indeksuoti 9,08 proc.
Prognozuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitąmet sieks 825 eurus – tai 78 eurais, arba 10,4 proc., daugiau nei laukiama šiemet.
„Numatomas ženklus vidutinės senatvės pensijos augimas – 2027 metais ji padidės 78 eurais, arba 10,4 proc., ir sieks 825 eurus“, – aiškino I. Ruginienė.
Tuo metu vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, turėtų padidėti 88 eurais, arba 10,9 proc., ir pasiekti 895 eurus.
Numatoma, kad vidutinės senatvės pensijos ir vidutinio šalies darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius, santykis kitąmet sieks 48,1 proc. – 1,4 proc. punkto daugiau nei šiemet.
Taip pat siūloma papildomai indeksuoti individualiąją socialinio draudimo pensijos dalį. Šiam tikslui iš „Sodros“ biudžeto numatyta skirti 70,5 mln. eurų.
Vyriausybės patvirtintas projektas toliau bus teikiamas svarstyti Seimui.
Šiuo metu Lietuvoje vidutinė pensija siekia 746,6 euro. Turint būtinąjį stažą ji išauga iki 808,6 euro, o jo neturint – sumažėja iki vidutiniškai 471,7 euro.