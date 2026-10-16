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TV3 naujienos > Verslas

Suskaičiavo pensijas nuo 2027 m.: pasitikrinkite, kiek gausite

2026-10-16 09:17 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) Urtė Pangonytė
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-16 09:17
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vyriausybė penktadienį pritarė 2027 metų valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui. Jame numatyta, kiek kitąmet pinigų bus skiriama pensijoms.

Vyriausybė penktadienį pritarė 2027 metų valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui. Jame numatyta, kiek kitąmet pinigų bus skiriama pensijoms.

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17

Taigi kokio pensijų augimo galima tikėtis kitąmet?

Pensijoms kitąmet – beveik 8 mlrd. eurų

Projekte numatyta, kad kitąmet „Sodros“ pajamos sieks beveik 11,3 mlrd. eurų, o išlaidos – beveik 9,9 mlrd. eurų.

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Tiesa, didžiausią išlaidų dalį sudarys pensijos, kurioms planuojama skirti apie 7,8 mlrd. eurų.

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Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su „Sodra“ parengtame projekte numatyta, kad fondo biudžeto perviršis kitąmet viršys 1,4 mlrd. eurų.

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„Sodros“ biudžeto pajamos 2027 metais sieks 11,3 mlrd. eurų, o išlaidos – kiek mažiau nei 9,9 mlrd. eurų ir bus beveik 1 mlrd. eurų didesnės, nei laukiama 2026 metais. Sąnaudų didėjimą daugiausia lems pensijų ir kitų socialinio draudimo išmokų augimas“, – pristatydama projektą sakė Inga Ruginienė.

Pensijų socialiniam draudimui siūloma skirti 7,8 mlrd. eurų, ligos socialiniam draudimui – beveik 685 mln. eurų, motinystės socialiniam draudimui – apie 524 mln. eurų, o nedarbo socialiniam draudimui – 612 mln. eurų.

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Paprastai tariant, šiuo metu Lietuvoje yra 643 tūkst. pensijų gavėjų. 7,8 mlrd. eurų padalinus tiek gavėjų, tai reikštų, kad kiekvienam teks po 12,1 tūkst. eurų (7 800 000 000/ 643 000).

Pensijos vidutiniškai augs 78 eurais

Pagal Vyriausybės patvirtintą projektą, 2027 metais socialinio draudimo pensijas numatoma indeksuoti 9,08 proc.

Prognozuojama, kad vidutinė senatvės pensija kitąmet sieks 825 eurus – tai 78 eurais, arba 10,4 proc., daugiau nei laukiama šiemet.

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„Numatomas ženklus vidutinės senatvės pensijos augimas – 2027 metais ji padidės 78 eurais, arba 10,4 proc., ir sieks 825 eurus“, – aiškino I. Ruginienė.

Tuo metu vidutinė senatvės pensija, turint būtinąjį stažą, turėtų padidėti 88 eurais, arba 10,9 proc., ir pasiekti 895 eurus.

Numatoma, kad vidutinės senatvės pensijos ir vidutinio šalies darbo užmokesčio, atskaičius mokesčius, santykis kitąmet sieks 48,1 proc. – 1,4 proc. punkto daugiau nei šiemet.

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(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Sodra“, išmokos

Taip pat siūloma papildomai indeksuoti individualiąją socialinio draudimo pensijos dalį. Šiam tikslui iš „Sodros“ biudžeto numatyta skirti 70,5 mln. eurų.

Vyriausybės patvirtintas projektas toliau bus teikiamas svarstyti Seimui.

Šiuo metu Lietuvoje vidutinė pensija siekia 746,6 euro. Turint būtinąjį stažą ji išauga iki 808,6 euro, o jo neturint – sumažėja iki vidutiniškai 471,7 euro.

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"Ruginienė mano, kad pensija Lietuvoje turėtų padidėti 200 eurų: ar tai įmanoma? 2025-06-07 09:30 / šaltinis: TV3 / aut. Donatas Brimeris"
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Pensijos
Pensijos
2026-10-16 09:56
Pernai didėjo 12%, dabar didins 10%.Nereikia meluoti,kad didėja
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