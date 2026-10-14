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TV3 naujienos > Verslas

Naujovė dėl „Maximos“ „Ačiū“ pinigų: to nepadarę, nei jų matysite, nei panaudosite

2026-10-14 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Urtė Pangonytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-14 20:20
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Maximos“ pirkėjai pastebėjo pokyčius savitarnos kasose – atsiskaitant nebeliko įprasto pasiūlymo panaudoti sukauptus „Ačiū“ lojalumo taškus. Kai kurie dėl to sunerimo ir pamanė, kad sukaupti pinigai dingo ar jų nebegalima panaudoti. Tačiau prekybos tinklas paaiškino, kodėl pakeitė atsiskaitymo tvarką ir kur dabar reikia spausti norint pasinaudoti sukauptais „Maximos“ pinigais.

Maximos“ pirkėjai pastebėjo pokyčius savitarnos kasose – atsiskaitant nebeliko įprasto pasiūlymo panaudoti sukauptus „Ačiū“ lojalumo taškus. Kai kurie dėl to sunerimo ir pamanė, kad sukaupti pinigai dingo ar jų nebegalima panaudoti. Tačiau prekybos tinklas paaiškino, kodėl pakeitė atsiskaitymo tvarką ir kur dabar reikia spausti norint pasinaudoti sukauptais „Maximos“ pinigais.

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Su naujienų portalu tv3.lt susiekė sunerimęs pirkėjas Ignas (tikras vardas redakcijai žinomas), kuris pasidalijo, kad „Maximos“ parduotuvėse pasikeitė lojalumo taškų panaudojimo tvarka.

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„Pasirodo, dabar nebeduoda iš karto pasrinkti, kad nuskaitytų lojalumo taškus, nes prie to reikia eiti per mokėjimo būdus.

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Iš pradžių pagalvojau, kad mano telefonas sugedo ar kad kasos aparatas nenuskaito kodo. Galvojau dėl to ir neleidžia panaudoti tų pinigų. O vėliau paaiškėjo, kad dabar neduoda opcijos panaudoti lojalumo taškų kortelėje, reikia juos susirasti patiems“, – dalijosi skaitytojas. 

Lojalumo taškus naudodavo tik ketvirtadalis pirkėjų?

„Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorius Giedrius Galdikas pabrėžė, kad pirkėjų sukaupti „Ačiū“ lojalumo taškai, dar kitaip vadinami „Maximos“ pinigais, atsiskaitant savitarnos kasose niekur nedingo – juos ir toliau galima naudoti bei matyti ekrane.

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„Rugsėjo pabaigoje savitarnos kasose pasikeitė tik atsiskaitymo jais procesas – nebeliko papildomo iššokančio pasiūlymo-langelio prieš atsiskaitymą banko kortele ar grynaisiais“, – paaiškino prekybos tinklo atstovas.

Jis pabrėžė, kad prekybos tinkle kasdien apsilanko daugiau nei 400 tūkst. pirkėjų. Kasdien „Ačiū“ kortelę braukia per 300 tūkst. jos turėtojų, tačiau galimybė, nurašyti lojalumo taškus, panaudojama apie 25 proc. visų mūsų pirkėjų apsipirkimų.

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Vis dėlto, pasak jo, būdų, kaip pirkėjams pagerinti apsipirkimo patirtį ir padaryti atsiskaitymą kuo paprastesnį bei greitesnį, ieškoma nuolat.

„Todėl įvertinę šį skaičių, kad papildomas pasiūlymas-langelis kasdien aktualus apie 25 proc. kvitų, nusprendėme jo atsisakyti.

Neabejojame, kad sprendimas naudingas ir saugumo požiūriu. Pasitaikydavo atvejų, kai pirkėjui geranoriškai paskolinus savo „Ačiū“ kortelę kitam asmeniui, būdavo panaudojami jam nepriklausantys sukaupti lojalumo taškai. Tikėtina, kad daugeliu atvejų taip nutikdavo netyčia, pasiskolinusiam asmeniui iš įpročio pasirenkant taškų panaudojimą. Nelikus papildomo pasiūlymo-pranešimo, tokių situacijų bus galima išvengti“, – komentavo G. Galdikas.

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Pašnekovas pabrėžė, kad „Maximos“ pirkėjams prekybos tinklas visada primena, kad „Ačiū“ kortelė priklauso tik ją turinčiam asmeniui.

„Todėl kitiems asmenims jos perduoti ar skolinti nerekomenduojame. Kitu atveju, savanoriškai paskolinus kortelę, pirkėjas supranta ir prisiima visą atsakomybę už su kortele atliktus veiksmus“, – aiškino jis.

(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Maxima“ parduotuvė

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Kaip dabar panaudoti „Ačiū“ lojalumo taškus?

Prekybos tinklo atstovas paaiškino, kad dabar norint panaudoti sukauptus „Ačiū“ lojalumo taškus, savitarnos kasos ekrane galima pasirinkti „Kiti mokėjimo būdai“ – > „Ačiū“ kortelė. Jei norima atsiskaityti „Maximos“ mobiliąja programėle, šį mygtuką taip pat galima rasti paspaudus „Kiti mokėjimo būdai“.

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„Pirkėjams paprašius, informaciją apie tai suteikia bei padeda rasti šalia esantis parduotuvės personalas. O norėdami pasitikrinti savo sukauptų taškų likutį einamuoju periodu, pirkėjai gali kaip įprasta – asmeninėje „Ačiū“ paskyroje, išmanioje „Maximos“ programėlėje, apsipirkimo kvite arba paklausus kasininko.

Per metus sukaupti „Ačiū“ lojalumo taškai yra anuliuojami ir pradedami kaupti iš naujo nuo kalendorinio pavasario pirmosios dienos. Šią informaciją dauguma „Maximos“ pirkėjų yra įsiminę – būtent žiemos periodu, ypač sausio ir vasario mėnesiais, jie yra linkę „Ačiū“ lojalumo taškus daugiau išleisti nei kaupti“, – pridūrė pašnekovas.

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Pasak jo, prekybos tinklas pastebi, kad pirkėjai „Ačiū“ lojalumo taškus labiau visus metus kaupia ir išnaudoja didesnių apsipirkimų metu, pavyzdžiui, Kalėdų, Naujųjų metų ar Velykų šventiniu laikotarpiu.

„Būtent dėl šios priežasties, lojalumo taškų sulig metų pabaiga neanuliuojame, nes suprantame, kad jie padeda sumažinti išlaidas ruošiantis didžiosioms metų šventėms gruodį.

Apie „Ačiū“ lojalumo taškų anuliavimą nuo pavasario pradžios, kasmet pirkėjus pradedame informuoti dar gruodį, pavyzdžiui, pranešimais spaudai žiniasklaidoje. Komunikaciją apie anuliavimą sustipriname sausį ir vasarį, srautą papildant įrašais socialiniuose tinkluose, informacija mobiliojoje „Maximos“ programėlėje“, – paaiškino prekybos tinklo atstovas.

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