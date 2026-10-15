Kitąmet „Sodros“ biudžetas turėtų viršyti 11 mlrd. eurų: pasakė, kiek skirs pensijoms

Didžiausią išlaidų dalį sudarys pensijos, kurioms numatyta skirti apie 7,8 mlrd. eurų. Tai numatyta registruotame 2027 metų valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte.
Pagal projektą „Sodros“ biudžeto perviršis kitąmet turėtų būti daugiau nei 1,4 mlrd. eurų. Pensijų socialiniam draudimui numatyta skirti 7,8 mlrd. eurų, ligos socialiniam draudimui – beveik 685 mln. eurų, motinystės socialiniam draudimui – apie 524 mln. eurų, o nedarbo socialiniam draudimui – 612 mln. eurų.
Įstatymo projekte numatyta, kad 2027 metais socialinio draudimo pensijos būtų indeksuojamos taikant 1,0908 koeficientą. Tai reiškia, kad pagal bendrąjį indeksavimą pensijų dydžiai didėtų apie 9,1 proc.
Planuojama, kad vidutinė pensija sieks 825 eurus – 10,4 proc., arba 78 eurais daugiau nei šiemet, o turint būtinąjį stažą – 895 eurus – 10,9 proc. arba 88 eurais daugiau.
Taip pat siūloma papildomai indeksuoti individualiąją socialinio draudimo pensijos dalį, taikant 1,0204 koeficientą. Šiam tikslui iš „Sodros“ biudžeto numatyta skirti 70,5 mln. eurų.