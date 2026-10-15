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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kitąmet „Sodros“ biudžetas turėtų viršyti 11 mlrd. eurų: pasakė, kiek skirs pensijoms

2026-10-15 17:00 / šaltinis: ELTA
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2026-10-15 17:00
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Kitais metais Valstybinio socialinio draudimo fondo „Sodros“ biudžeto pajamos turėtų siekti beveik 11,3 mlrd. eurų, o išlaidos – beveik 9,9 mlrd. eurų.

Pensininkams – didesnių pensijų viltis? Ekonomistai dėl to įžvelgia pavojų: „Lengvų sprendimų nėra“ (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (25)

Kitais metais Valstybinio socialinio draudimo fondo „Sodros“ biudžeto pajamos turėtų siekti beveik 11,3 mlrd. eurų, o išlaidos – beveik 9,9 mlrd. eurų.

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Didžiausią išlaidų dalį sudarys pensijos, kurioms numatyta skirti apie 7,8 mlrd. eurų. Tai numatyta registruotame 2027 metų valstybės socialinių fondų biudžetų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte.

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Pagal projektą „Sodros“ biudžeto perviršis kitąmet turėtų būti daugiau nei 1,4 mlrd. eurų. Pensijų socialiniam draudimui numatyta skirti 7,8 mlrd. eurų, ligos socialiniam draudimui – beveik 685 mln. eurų, motinystės socialiniam draudimui – apie 524 mln. eurų, o nedarbo socialiniam draudimui – 612 mln. eurų.

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Įstatymo projekte numatyta, kad 2027 metais socialinio draudimo pensijos būtų indeksuojamos taikant 1,0908 koeficientą. Tai reiškia, kad pagal bendrąjį indeksavimą pensijų dydžiai didėtų apie 9,1 proc.

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FOTOGALERIJA. „Sodra“, išmokos

Planuojama, kad vidutinė pensija sieks 825 eurus – 10,4 proc., arba 78 eurais daugiau nei šiemet, o turint būtinąjį stažą – 895 eurus – 10,9 proc. arba 88 eurais daugiau.

Taip pat siūloma papildomai indeksuoti individualiąją socialinio draudimo pensijos dalį, taikant 1,0204 koeficientą. Šiam tikslui iš „Sodros“ biudžeto numatyta skirti 70,5 mln. eurų.

indeliai.lt

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