Planuojamas „Sodros“ biudžeto perviršis kitąmet – 1,44 mlrd. eurų

Numatomos fondo pajamos viršys išlaidas 1,441 mlrd. eurų, tačiau be rezervinio fondo palūkanų (165,9 mln. eurų) ir iš antros pakopos pensijų kaupimo fondų grįžtančių sumų (apie 560 mln. eurų) jo perviršis sieks 714 mln. eurų, rodo ketvirtadienį įregistruotas „Sodros“ biudžeto projektas.
Didėjančioms pensijoms numatoma skirti 7,802 mlrd. eurų (79,2 proc. visų fondo išlaidų) – 12,7 proc. daugiau nei laukiama šiemet.
Prognozuojama, kad vidutinė senatvės pensija bus 825 eurai – 78 eurais, arba 10,4 proc. daugiau nei šiemet, o turint būtinąjį stažą – 895 eurai – 88 eurais, arba 10,9 proc. daugiau, rašoma dokumento aiškinamajame rašte.
Pensijų indeksavimo koeficientas sieks 1,0908 (9,08 proc.) – tiek bus indeksuojama bendroji ir individualioji dalys, tam skiriant 645 mln. eurų. Be to, numatoma dar 70,5 mln. eurų papildomam individualios dalies indeksavimui.
Vidutinės senatvės pensijos ir šalies darbo užmokesčio santykis bus 48,1 proc. – 1,4 proc. punkto didesnis nei šiemet.
Vidutinis senatvės pensininkų skaičius 2027 metais sieks apie 659 tūkst. – 2,8 proc. (18 tūkst.) daugiau nei šiemet.
Skaičiuojama, kad ligos socialinio draudimo išlaidos kitąmet sieks 685 mln. eurų – 7,3 proc. (45 mln. eurų) daugiau nei 2026 metais, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos – 523,7 mln. eurų, arba 6,8 proc. (33,3 mln. eurų) daugiau, nedarbo draudimo – 612,1 mln. eurų – 3,6 proc. (21,4 mln. eurų) daugiau, o vidutinė nedarbo išmoka padidės 6,7 proc. iki 635 eurų.