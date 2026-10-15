Viceministras: „Sodros“ rezervas metų pabaigoje turėtų siekti 7,1 mlrd. eurų

Tado Vinokuro teigimu, kitų metų pabaigoje „Sodros“ rezervas turėtų pasiekti 8,6 mlrd. eurų.
„2025 metais rezervas siekė 4,5 mlrd. eurų, o 2026 metais prognozuojame jau 7,1 mlrd. eurų. Ir 2027 metais turėtų pasiekti 8,6 mlrd. eurų, arba beveik 97 proc. „Sodros“ praėjusių metų lėšų“, – Seimo liberalų frakcijoje ketvirtadienį teigė viceministras.
„Turime ruoštis, kai geras laikas, turime šiek tiek sukaupti, kad blogais laikais galėtumėme pasirūpinti, jeigu krizė ištiktų, kad galėtumėm tas krizes finansiškai padengti“, – aiškino jis.
T. Vinokuro teigimu, trečiojo ketvirčio pabaigoje „Sodros“ rezervas siekė 6,183 mlrd. eurų.
„Sodros“ rezervas metų pabaigoje turėtų siekti 7,1 mlrd. eurų – viceministras
Pasak viceministro, nuo 2022 metų, kai pradėtas formuoti rezervas, „Sodros“ pajamos iš jo investavimo siekia beveik 200 mln. eurų.
„Investicinė grąža yra labai atsargi, nes pabrėžiama tai, kad turime ruoštis krizinei situacijai, jeigu tokia būtų. Kad lėšos būtų prieinamos, jos turi būti saugiai investuojamos ir jos turi būti likvidžios“, – kalbėjo viceministras.
Pasak T. Vinokuro, didžioji dalis rezervo lėšų – 3,4 mlrd. eurų – investuota į vertybinius popierius, 1,9 mlrd. eurų – į terminuotus indėlius, o apie 0,9 mlrd. eurų laikoma sąskaitoje.