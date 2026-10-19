Paaiškėjo, kuriame prekybos tinkle apsipirkti pigiausia: sutaupysite beveik 5 eurus

Beveik penkių eurų skirtumas už analogiškų prekių krepšelį – tokius rezultatus atskleidžia slapto pirkėjo ir rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ spalio 6 d. atliktas dažno vartojimo prekių kainų palyginimo tyrimas.
Palyginus spalio 6 d. tyrimo metu nupirktų prekių krepšelių kainų vidurkius paaiškėjo, kad prekybos tinkle „Lidl“ jis siekė 33,80 euro, „Maxima“ – 35,53 euro, „Rimi“ – 36,49 euro, „Norfa“ – 37,45 euro, o „Iki“ – 38,50 euro.
Spalio 6 d. atlikto tyrimo metu „SeeNext“ slapti pirkėjai lankėsi Vilniaus ir Kauno penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse – „Iki“, „Lidl“, „Maxima XX”, „Norfa XL“ bei „Rimi Hyper“. Apsipirkimui buvo pasirinktas 28 pigiausių dažno vartojimo prekių krepšelis. Jį sudarė iš skirtingų maisto kategorijų atrinktos prekės: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktai, vaisiai, daržovės ir gėrimai.
Ryškiausi kainų skirtumai – mėsos ir gėrimų prekių grupėse
Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad pieno produktai pigiausiai kainavo „Lidl“ prekybos tinkle – 6,16 euro, o brangiausiai „Norfa“ prekybos tinkle – 7,44 euro. Kainų skirtumas tarp jų – 1,28 euro.
Mažiausia mėsos produktų kaina buvo užfiksuota „Norfa“ prekybos tinkle – 13,69 euro. Aukštesne mėsos produktų kaina labiausiai išsiskyrė prekių krepšelis „Iki“ prekybos tinkle, kur jis siekė 16,05 euro. Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios kainos sudarė 2,36 euro.
Grūdinės kilmės produktai pigiausiai kainavo „Lidl“ prekybos tinkle – 3,66 euro, o brangiausiai – „Rimi“ prekybos tinkle, kuriame šios produktų grupės kaina buvo lygi 3,98 euro. Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios kainos buvo 0,32 euro.
Vaisių ir daržovių mažiausia kaina užfiksuota „Lidl“ prekybos tinkle – 3,63 euro, o didžiausia – „Iki“ prekybos tinkle – 4,41 euro. Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios kainos buvo 0,78 euro.
Mažiausia gėrimų kaina pastebėta prekybos tinkle „Rimi“ – 2,13 euro. Didžiausia šios produktų kategorijos kaina rasta „Norfa“ prekybos tinkle – 3,65 euro. Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios kainos siekė 1,52 euro.
Likusių krepšelio produktų – baltojo cukraus, saulėgrąžų aliejaus ir ne narvuose laikomų vištų kiaušinių – mažiausia kaina užfiksuota „Lidl” prekybos tinkle – 3,79 euro, o didžiausia – „Norfa“ prekybos tinkle – 4,44 euro. Skirtumas tarp didžiausios ir mažiausios kainos buvo lygus 0,65 euro.
Apie tyrimą
Šio tyrimo metu 28 pigiausių dažno vartojimo prekių krepšelį sudarė: obuoliai (nuo 55 mm, 1 kg), bananai (1 kg), bulvės (1 kg), svogūnai (1 kg), burokėliai (1 kg), morkos (1 kg), batonas (300 g), makaronai spagečiai (400 g), birūs ilgagrūdžiai ryžiai (800 g), birūs grikiai (800 g), kvietiniai miltai 812 maišelyje (2 kg), ne narvuose laikomų vištų kiaušiniai (M dydžio, 10 vnt.), saulėgrąžų aliejus (1 l), baltasis cukrus (1 kg), vištos krūtinėlės filė (1 kg), virta vištienos dešra (1 kg), šviežias viščiukas broileris (1 kg), kiaulienos faršas (1 kg), ne mažiau 3 proc. riebumo jogurtas (400 g), fermentinis sūris (45 proc. riebumo, 250 g), kefyras maišelyje (2,5 proc. riebumo, 1 kg), grietinė indelyje (30 proc. riebumo, 400 g), šviežias pienas maišelyje (2,5 proc. riebumo, 1 l), varškė (9 proc. rieb., 180 g), sviestas (82 proc. riebumo, 180 g), apelsinų sultys (100 proc., 1 l), mineralinis negazuotas vanduo (1,5 l), nealkoholinis alus be užstato (0,5 l).