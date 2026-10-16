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TV3 naujienos > Verslas

Kitąmet – didesnės algos: paaiškėjo, kam pakels labiausiai

2026-10-16 09:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-16 09:54
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Kitų metų valstybės biudžeto projekte numatyta didinti senatvės pensijas, socialines išmokas ir finansuoti Šeimos paketo priemones. Planuojama kelti ir minimalią mėnesinę algą, o mokytojų, pareigūnų bei kultūros darbuotojų atlyginimus didinti sparčiau.

Gyventojai (nuotr. ELTA, Jono Balčiūno)
GALERIJA (25)

Kitų metų valstybės biudžeto projekte numatyta didinti senatvės pensijas, socialines išmokas ir finansuoti Šeimos paketo priemones. Planuojama kelti ir minimalią mėnesinę algą, o mokytojų, pareigūnų bei kultūros darbuotojų atlyginimus didinti sparčiau.

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Penktadienį Vyriausybės patvirtintame projekte, kuris bus teikiamas Seimui, numatoma, kad vidutinė senatvės pensija 2027 m. augs 10,4 proc. arba 78 eurais – sudarys 825 eurus (šiemet – 747 eurus).

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Vidutinė pensija turint būtinąjį stažą didės 10,9 proc. arba 88 eurais ir pasieks 895 eurus (šiemet – 807 eurus).

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Pensijos didinimas iš viso palies 659 tūkst. žmonių, tam kitų metų biudžete numatytas 715,5 mln. eurų finansavimas.

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Dar 304 mln. eurų numatomi papildomai pervedamai įmokai sveikatos draudimui, 142 mln. eurų – socialinėms išmokoms indeksuoti.

2027 m. MMA augs 55 eurais į rankas

Mokytojų, mokslo darbuotojų ir sporto trenerių darbo užmokesčiui didinti kitąmet numatoma 245,1 mln. eurų.

Statutinių pareigūnų algoms – 45,3 mln. eurų, darbo užmokestį keliant ugniagesiams, policijos pareigūnams, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT), Kalėjimų tarnybos, Probacijos tarnybos, Muitinės departamento pareigūnams, taip pat numatoma kelti aplinkos apsaugos pareigūnų atlyginimus.

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Dar 21,8 mln. eurų numatoma kultūros įstaigų ir meno darbuotojų atlyginimams, 3,2 mln. eurų – teisėjų padėjėjų ir sekretorių.

Kitų viešojo sektoriaus darbuotojų algoms didinti skiriama 71,1 mln. eurų – tai numato bazinis 2,5 proc. indeksavimas.

Minimali mėnesio alga (MMA) kitais metais turėtų augti 8 proc. arba 55,66 eurų „į rankas“ iki 1245 eurų bruto (902,63 eurų neto), kai šiemet sudaro 1153 eurų bruto (846,97 euro).

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Iš viso MMA didinimui biudžete skiriama 29,2 mln. eurų, dėl šių pokyčių mažų koeficientų kėlimui – 34,5 mln. eurų.

Kiek 2027 m. didės išmokos?

Kitų metų biudžeto projekte bazinių socialinės apsaugos išmokų dydžiai auga 5–5,4 proc., skaičiuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).

Pakeitimai iš viso palies apie 1 mln. žmonių – augs vaiko pinigai, vienkartinė išmoka gimus vaikui, socialinė parama mokiniams bei įvairios išmokos labiausiai pažeidžiamiems šalies gyventojams.

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Bazinė socialinė išmoka bus didinama 5,4 proc. iki 78 eurų (dabar – 74 eurai). 

Tai reiškia, kad kartu augs vaiko pinigai – nuo 129,5 iki 136,5 eurų kitąmet, tuo metu gausioms ar nepasiturinčioms šeimoms, taip pat auginančioms vaiką su negalia – nuo 205,7 iki 216,8 eurų. 

Vienkartinė išmoka vaikui augs nuo 1036 iki 1092 eurų.

Padidės parama nepasiturinčioms šeimoms mokinio reikmenims įsigyti, vaiko išlaikymo išmoka, dalinė studentų su negalia išlaidų, judėjimo techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų, būsto pritaikymo asmenims su negalia darbų išlaidų kompensacijos, lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija.

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Su bazine socialine išmoka susijusias išmokas ir paramą gauna daugiau nei 600 tūkst. asmenų.

Šalpos pensijų bazė didinama 5,4 proc. iki 275 euro (dabar – 261 euras). 

Padidinus šį dydį, šalpos išmokos, priklausomai nuo rūšies ir gavėjų kategorijos, padidės nuo 7 eurų (pavyzdžiui, šalpos našlaičių pensija) iki 31,5 euro (šalpos negalios pensija asmenims, netekusiems 100 proc. dalyvumo, iki 24 metų amžiaus).

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Tai palies apie 80 tūkst. asmenų, gaunančių šalpos pensijas: našlaičius, vaikus su negalia, nuo vaikystės turinčius negalią suaugusius asmenis, kitus žmones su negalia ir senatvės pensijos amžiaus sulaukusius žmones, kurie nesukaupė minimalaus stažo pensijai gauti.

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FOTOGALERIJA. „Sodra“, išmokos

Tikslinių kompensacijų bazė didėja 5 proc. iki 230 eurų (dabar – 219 eurų) – dėl to augs išmokos žmonėms, kuriems nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis. 

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Ši kompensacija mokama nepriklausomai nuo kitų asmens gaunamų pajamų, tikslines kompensacijas gauna apie 150 tūkst. asmenų.

Valstybės remiamų pajamų dydis auga 5,2 proc. iki 245 eurų (dabar – 233 eurai), jis aktualus nustatant teisę į piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, kitą paramą.

Su valstybės remiamų pajamų dydžiu susietas išmokas gauna daugiau nei 350 tūkst. asmenų.

Išmokų didinimui 2027 m. valstybės biudžete iš viso papildomai numatyta 112,1 mln. eurų.

Kaip jau skelbta, Šeimos paketo priemonėms kutąmet numatoma skirti 150 mln. eurų biudžeto lėšų.

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Iš jų 61,35 mln. eurų – vaiko priežiūros ir užimtumo garantijoms (auklės paslaugoms, pailgintos dienos grupėms, stovykloms), 40 mln. eurų – paramai būstui regionuose įsigyti.

25 mln. eurų numatomi didesnėms pensijų garantijoms auginantiems vaikus, 23,65 mln. eurų – pradinuko krepšeliui, kitaip sakant, vienkartinei paramai mokyklinėms reikmėms įsigyti.

indeliai.lt

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