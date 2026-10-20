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TV3 naujienos > Verslas > Valdyk savo pinigus

Net ir savo sąskaitoje laikomus pinigus teks dalintis: štai ką daryti, kad neprarastumėte santaupų

2026-10-20 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Austėja Budrikytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-20 19:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Net jei žmogus apie antrosios pusės skolas nieko nežino, susituokus jos gali turėti pasekmių ir paties asmens piniginei. Iki vestuvių paimta paskola išlieka asmenine skola, tačiau tam tikrais atvejais kreditoriai gali nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą, įskaitant dalį darbo užmokesčio.

Net jei žmogus apie antrosios pusės skolas nieko nežino, susituokus jos gali turėti pasekmių ir paties asmens piniginei. Iki vestuvių paimta paskola išlieka asmenine skola, tačiau tam tikrais atvejais kreditoriai gali nukreipti išieškojimą į bendrą sutuoktinių turtą, įskaitant dalį darbo užmokesčio.

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Susituokus bendru turtu paprastai tampa ne tik kartu įsigytas būstas ar automobilis, bet ir abiejų sutuoktinių gaunami atlyginimai bei santuokos metu sukauptos santaupos. Todėl net ir atskirose banko sąskaitose laikomi pinigai nebūtinai priklauso tik vienam žmogui.

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Finansinių nesusipratimų gali kilti ir tuomet, kai vienas iš sutuoktinių dar prieš vestuves turėjo skolų arba santuokos metu iš bendrų pajamų grąžino savo asmeninę paskolą. Tokios aplinkybės gali tapti svarbios ne tik prasidėjus skolos išieškojimui, bet ir porai nusprendus skirtis.

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Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“ kalbėjo „Sorainen“ teisininkė Barbora Bernatonytė.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Sutuoktinio skolos gali paliesti ir jūsų atlyginimą

Viena svarbiausių taisyklių – iki santuokos atsiradę finansiniai įsipareigojimai savaime netampa abiejų sutuoktinių skolomis. Tačiau tai nerodo, kad skolų neturintis žmogus visais atvejais yra apsaugotas nuo finansinių pasekmių.

„Asmeninės skolos yra tos, kurios yra įgytos iki santuokos ir netampa bendra atsakomybė. Tačiau tai vis tiek gali paveikti kitą sutuoktinį, kuris nebuvo pasiėmęs tokios paskolos finansiškai, nes mes turime tokį režimą, kad turtas yra bendras. Jeigu, tarkime, sutuoktinis pasiėmęs paskolą jos nemoka ir kreditorius pradeda išieškojimo procesą, jis išieškoti tą skolą gali ne tik iš skolingo sutuoktinio darbo užmokesčio.

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Iš esmės veikia prezumpcija, kad pusė turto priklauso vienam sutuoktinui, pusė – kitam. Tarkime, paimtų kito sutuoktinio pusę darbo užmokesčio ir tą dalį galėtų išieškoti. Tai taptų problema be vedybių sutarties“, – aiškino B. Bernatonytė.

Taigi, vien tai, kad paskolos sutartyje nurodytas tik vienas sutuoktinis, dar nereiškia, kad išieškojimas neturės įtakos šeimos finansams. Specialistė atkreipė dėmesį, kad finansinių pasekmių gali kilti net tuomet, kai kitas sutuoktinis apskritai nežinojo apie prisiimtus įsipareigojimus.

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„Iš kito sutuoktinio turto dalies, iš esmės pusės turto, galėtų įvykti išieškojimas. Nepaisant to, kad tai yra asmeninė paskola ar asmeninis sutarties nevykdymas, vis tiek kitas sutuoktinis finansiškai gali nukentėti. Net jeigu apskritai nežinojo apie tokios vartojimo kredito paėmimą, vis tiek išeina, kad gali finansiškai nukentėti“, – kalbėjo teisininkė.

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Dar daugiau klausimų gali kilti skyrybų metu, jeigu vieno sutuoktinio asmeninė paskola buvo grąžinama iš bendrų šeimos pinigų. Tokiu atveju gali atsirasti pagrindas reikalauti kompensacijos už bendras lėšas, panaudotas asmeniniams įsipareigojimams padengti.

Net asmeninėje sąskaitoje laikomi pinigai gali būti bendri

Pasak teisininkės, viena dažniausių žmonių klaidų – įsitikinimas, kad į asmeninę banko sąskaitą pervedamas atlyginimas priklauso tik jo gavėjui. Tačiau nesudarius vedybų sutarties santuokos metu uždirbamos pajamos paprastai laikomos bendrąja jungtine nuosavybe.

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„Pavyzdžiui, dažniausiai iš mūsų klientų praktikoje klausimas yra, kaip čia taip gali būti, kad darbo užmokestį ir premijas gausiu į savo asmeninę sąskaitą, o pasirodo, kad tai mūsų abiejų. Taip, nesvarbu, kurio sutuoktinio vardu yra registruotas tas turtas arba kieno tam yra sąskaita ir kas turi prie jos prieigą. Dažniausiai tai reiškia, kad visas šis turtas dabar jau yra bendras“, – pasakojo B. Bernatonytė.

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Ši taisyklė aktuali ir žmonėms, kurie dalį atlyginimo kas mėnesį atideda taupymui arba investavimui. Net jeigu vienas sutuoktinis per kelerius metus savarankiškai sukaupė 10 ar 20 tūkst. eurų, skyrybų metu tokios santaupos gali būti dalijamos.

„Be vedybų sutarties, santaupos vis tiek bus laikomos bendra nuosavybe. Nebent gali būti taikomos tam tikros išimtys. Pavyzdžiui, tėvai padovanojo pinigų į asmeninę nuosavybę, ir jie buvo suinvestuoti ar laikomi. Jeigu įmanoma įrodyti, kad šios lėšos buvo asmeninės, o ne įgytos santuokoje bendro turto režimu, tada jos gali išlikti asmeninės. Bet dažniausiai tai vis tiek reiškia, kad tai yra bendras turtas. Jeigu, pavyzdžiui, žmonės taupo – paima atlyginimo dalį ir ją kaip nors taupo, investuoja ar įsideda į taupomąją sąskaitą – tai vis tiek yra bendri pinigai ir tos santaupos gali būti vėliau dalijamos perpus skyrybų atveju“, – aiškino ji.

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Vis dėlto poros gali iš anksto susitarti dėl kitokios turto ir pajamų nuosavybės tvarkos, sudarydamos vedybų sutartį. Tokia galimybė aktuali ne tik didelį turtą sukaupusiems žmonėms, bet ir šeimoms, norinčioms aiškiai atskirti savo finansus.

Laidoje taip pat aptarta, kas nutinka, jeigu vienas sutuoktinis būstą įsigijo dar prieš vestuves, tačiau po santuokos paskolą abu mokėjo iš bendrų pajamų. Ar skyrybų atveju kitas sutuoktinis gali pretenduoti į dalį buto, ar jam priklausytų tik piniginė kompensacija?

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Taip pat kalbėta apie tėvų dovanotus pinigus pradiniam būsto įnašui, turto dalybas po neištikimybės ir nesusituokusių porų finansines teises.

Ar skyrybų metu daugiau uždirbęs sutuoktinis gali reikalauti didesnės turto dalies? Ir ar gyvenant nesusituokus įmanoma susigrąžinti į partnerio būstą investuotus pinigus?

Atsakymus į šiuos klausimus sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Valdyk savo pinigus“, kurią rasite straipsnio pradžioje.

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Apie ką kalbėjome:

00:00 Pradžia

00:33 Kas finansiškai pasikeičia susituokus

01:40 Ar vedybų sutartis reikalinga tik turtingiems žmonėms

04:57 Kuo skiriasi ikivedybinė ir povedybinė sutartis

08:35 Kiek kainuoja sudaryti vedybų sutartį

10:10 Ar dėl sutuoktinio skolų galite netekti santaupų

12:49 Kaip skyrybų metu dalijamas iki santuokos įsigytas būstas

14:32 Ar už bendrus pinigus atliktas remontas suteikia teisę į būsto dalį

16:42 Kaip apsaugoti tėvų dovanotus pinigus būstui

19:12 Ar skyrybų metu visas turtas dalijamas per pusę

21:18 Ar didesnis atlyginimas suteikia teisę į didesnę turto dalį

22:09 Kaip skyrybų metu dalijamos asmeninės santaupos

24:00 Ar dėl neištikimybės galima prisiteisti daugiau turto

25:13 Kaip dalijamas nesusituokusių porų turtas

28:07 Kokius finansinius klausimus poroms svarbu aptarti prieš santuoką

„Valdyk savo pinigus“ žiūrėkite kiekvieną antradienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale

indeliai.lt

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