Lietuvos ligoninės ruošiasi juodžiausiam scenarijui – trūksta beveik 700 mln. eurų

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Santaros klinikų požemiai ekstremaliosios situacijos metu gali būti naudojami – čia gali būti paguldyti keli šimtai pacientų. O kitose priedangose oro pavojaus atveju galėtų glaustis ir jų artimieji.
„Mes privalome atskirti srautus. Tai yra priedanga, į kurią eina lankytojai, pacientai, darbuotojai slėptis, ir tai yra saugios vietos, kuriose bus teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos. Tos dvi erdvės negali būti tapačios“, – sako Santaros klinikų direktorius Tomas Jovaiša.
Pasak vadovo, čia reikia sisteminių pokyčių. Pavyzdžiui, vėdinimo sistema, kuri galėtų filtruoti orą net esant radiaciniam užterštumui, turi būti pakeista nauja.
„Ligoninė turi labai daug ventiliacinių kamerų, bet būtent ši patalpa yra atskira, izoliuota, turinti atskirą oro tiekimą, atskirą elektros tiekimą“, – aiškina civilinės saugos specialistas Vygandas Kurkulis.
Kauno klinikos taip pat pristato savo turimas priedangas ir teigia, kad suplanuotų rangos darbų – yra. Klinikos planuoja blokais uždengti pastatų apačias, kad priedangos būtų atsparesnės smūgiams.
„Izraelio patirtis rodo – būtent betoniniai blokai apsaugo tas požemines patalpas. Taip mes praplėstume tų saugių patalpų erdves“, – teigia Kauno klinikų direktoriaus pavaduotojas Tomas Steponkus.
Ligoninėms trūksta beveik 700 mln. eurų
Nors didžiosiose šalies ligoninėse situacija pakankamai nebloga, ministerijos atstovas pripažįsta, kad taip gerai yra ne visur. O iki galo užtikrinti saugumą visose šalies ligoninėse, kaip yra suplanuota, reikia šimtų milijonų. Visgi iš visų reikalingų lėšų šiuo metu yra tik penktadalis.
„Lietuvos ligoninių, kurios įtrauktos į prioritetinį sąrašą, bendram aprūpinimui šiai dienai reikėtų apie 690 milijonų eurų. Šiandien yra užtikrintas 20 proc. šių lėšų finansavimas“, – sako Sveikatos apsaugos ministerijos patarėjas Rimantas Steponavičius.
Pasak ministerijos atstovo, labiausiai stringa projektai, kurie apima infrastruktūros apsaugojimą, priedangų sutvirtinimą ir paruošimą.
„Visi infrastruktūriniai projektai, kurie jau liečia konstrukcijas, – tai yra vis tiek įstatyminė procedūra, projektai, ekspertizės, tvirtinimai ir statybos. Tai yra ilgesnis procesas“, – aiškina R. Steponavičius.
Vyriausybės vadovas žada, kad su gydymo įstaigomis apie priedangas kalbės ir skirs joms dėmesio. Tačiau jokių konkrečių sumų premjeras neįvardija: sako, kad viską spręs pagal išgales per ateinančius trejus metus.
„Poreikis užtikrinti įstaigos veikimą turėtų būti sutvarkytas. Tai girdžiu rūpestį ir aktualią problemą. Ją spręsime su kitų metų arba ateinančių trejų metų finansavimu pagal biudžeto išgales“, – teigia premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Planuojamas Santaros klinikų projektas, kurio metu bus atnaujintos požeminės jungtys, ekstremaliosios situacijos metu veiksiančios kaip erdvės pacientų evakuacijai ir gydymui, ligoninei atsieis 24 milijonus eurų.
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