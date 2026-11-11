Kai kurių lietuvių elgesys gydytojui yra mistika – vienos moters žodžių nepamiršo iki šiol: „Man pačiam tai yra siurprizas“

Ministrė tikrinosi pirmą kartą, sulaukusi 45-erių, kaip ir priklauso pagal programą. Tačiau eilinės pacientės skundžiasi, kad patekti patikrai užtrunka.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Inga Ruginienė savo pavyzdžiu ragina moteris tikrintis krūtis
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė su palyda žengia Vilniaus Šeškinės poliklinikos koridoriumi. Ekspremjerė nesusirgo – tiesiog eina tikrinti krūtis profilaktiškai dėl krūties vėžio. Pagal profilaktinę programą atlikti mamografiją galima nuo 45-erių, tad prieš pusmetį 45-ąjį gimtadienį atšventusi I. Ruginienė tikrinsis pirmą kartą.
„Jaudulys yra, kiekvienas nuėjimas pas gydytoją sukelia tam tikrą jaudulį“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė I. Ruginienė.
Drąsos neprideda ir tai, kad norėdama padrąsinti kitas moteris tikrintis, I. Ruginienė į mamografijos kabinetą atėjo su būriu žurnalistų.
„Teks man intymiai su gydytoju pasibendrauti“, – šmaikštavo socialinės apsaugos ir darbo ministrė I. Ruginienė.
Vis dėlto tyrimą I. Ruginienei medikai atlieka be pašalinių akių. Ir po kelių minučių ji iš kabineto išeina šypsodamasi.
„Visai nebaisu, labai greita procedūra, labai modernus aparatas“, – tikino socialinės apsaugos ir darbo ministrė I. Ruginienė.
Dėl krūties vėžio tikrinasi per mažai moterų
Profilaktinė programa dėl krūties vėžio Lietuvoje vykdoma daugiau nei 20 metų, tačiau vis dar kone kas antra moteris nuo 45 iki 75 metų amžiaus nemokamai tirtis neina. O jei net ir ateina ir išgirsta įtarimą dėl vėžio, viena iš 100 atsisako toliau tirtis ir gydytis.
„Man pačiam tai yra siurprizas ir paslaptis, esu turėjęs pacientę, kuri iškart pasakė, kai jai sakiau, kad yra vėžys, aš niekur neisiu, kaip Dievas duos, taip ir bus“, – pasakojo Šeškinės poliklinikos radiologas Antanas Pempė.
Kai kurios moterys sako, kad didelių eilių krūties patikrai nėra, bet patekti į ją užtrunka.
„Pas šeimos gydytoją reikia laukti ne dieną, ne dvi, tada siuntimą išrašo“, – pasakojo ukmergiškė Vitalija.
Negana to, ne visos poliklinikos ir ligoninės turi mamografus.
„Vieną turim, bet labai seną, gal 30 metų senumo“, – sakė Ukmergės meras Darius Varnas.
„Lietuvoje turim 49 sveikatos priežiūros įstaigas, kurios daro šias prevencines programas, aišku, tinklas plečiasi, atrodo visai neblogas, bet pasiekiamumas yra, koks yra“, – aiškino sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Dėl krūties vėžio pasitikrinti padeda rožiniai autobusai
Iš atokesnių vietovių tirtis galima važiuoti rožiniais autobusiukais, tačiau kol kas su šios iniciatyvos organizatoriais bendradarbiauja tik 25 savivaldybės iš 60.
„Ne visos nori, kitos bijo, nesupranta arba sako, mes pas jus į Vilnių nevažiuosim“, – pasakojo iniciatyvos „Rožinis autobusas“ vadovė Greta Urmonienė.
Nors iš tiesų rožiniai autobusiukai veža tyrimams ir į kitus miestus. Tačiau net ir kai organizuoja nuvežimą, ne visos moterys sutinka.
„Pagrindinė baimė išgirsti vėžio diagnozę ir būti paliktom“, – aiškino iniciatyvos „Rožinis autobusas“ vadovė Greta Urmonienė.
Moterys taip pat bijo, kad reikės mokėti už kelionę ar tyrimą, arba kad rožinis autobusiukas atvežęs tyrimui atgal neparveš. Filmavimo dieną tirtis dėl krūties vėžio į Vilniaus Šeškinės polikliniką rožiniu autobusiuku atvažiavo 30 moterų.
„Norisi būti sveikai, nepridaryt rūpesčių tiek sau, tiek artimiesiems“, – sakė ukmergiškė Vitalija.
„Prieš metus pagal programą irgi neprisiruošiau, ir pasižiūrėjau, atitinka tuos kriterijus, galvoju – čia ir dabar“, – pasakojo ukmergiškė Jūratė.
Tikrintis ragina ir gydytojai.
„Krūties vėžių daugėja ir jie jaunėja. Esu pats netgi radęs 35 metų moterims“, – aiškino Šeškinės poliklinikos radiologas Antanas Pempė.
Krūties vėžiu serga ir vyrai.
„Po kokį kartą į du mėnesius turim“, – sakė Šeškinės poliklinikos radiologas Antanas Pempė.
Krūties vėžio profilaktinei programai Ligonių kasos skiria 9 milijonus eurų, tačiau vyrai pagal ją tirtis negali – dažniausiai tirtis šeimos gydytojai siunčia, kai jie patys užčiuopia gumbelius.
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