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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Bideno sūnus prabilo apie jo būklę: „Tai skausminga“

2026-11-07 09:30 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-07 09:30
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Kadenciją baigusio JAV prezidento Joe Bideno sūnus pasidalijo naujausia žinute apie tėvo sveikatą. J. Bidenas jau kurį laiką kovoja su vėžiu.

Joe Bidenas
GALERIJA (13)

Kadenciją baigusio JAV prezidento Joe Bideno sūnus pasidalijo naujausia žinute apie tėvo sveikatą. J. Bidenas jau kurį laiką kovoja su vėžiu.

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Kaip skelbia „Newsweek“, J. Bideno sūnus Hunteris sako, kad kova su vėžiu labai sekina J. Bideno organizmą.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Joe Bidenas

Sūnus atskleidė, kaip laikosi buvęs JAV prezidentas Joe Bidenas

83-ejų J. Bidenui 2025 m. gegužę buvo diagnozuota agresyvi prostatos vėžio forma. Nuo tada jis gydomas.

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Rugpjūtį H. Bidenas atskleidė, kad vėžys jau metastazavo ir išplito į kaulus. Pirmadienį duodamas interviu „Times Radio“, Hunteris prisipažino, kad pateko į „šiek tiek keblią padėtį“ dėl to, kad pripažino, jog jo tėvo vėžys išplito.

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„Jis serga 4 stadijos vėžiu, 4 stadijos metastaziniu kaulų vėžiu. Be to, jis sirgo prostatos vėžiu, kurį pavyko sustabdyti spinduline terapija ir vaistais“, – sako jis.

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„Ir tai sunku“, – priduria prezidento sūnus.

„Metastazuojantis kaulų vėžys gali būti gydomas hormonine terapija, ir ji taikoma, o šiuo metu viskas atrodo gerai, tačiau tai taip pat skausminga ir neįtikėtinai vargina organizmą“, – sako jis.

Nepaisant to, H. Bidenas pripažino, kad dėl tėvo sveikatos skundžiasi labiau, nei jis pats. Neseniai J. Bidenas atskrido į Kaliforniją pas sūnų, kur praleido savaitę.

„Jam viskas puikiai sekasi. Aš tiesiog nuolat dėl jo nerimauju“, – priduria jis.

Nors nuo diagnozės paskelbimo J. Bidenas laikosi gana nuošaliai, buvęs prezidentas vis dar retkarčiais pasirodo viešumoje, rašo savo memuarus.

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