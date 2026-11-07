Bideno sūnus prabilo apie jo būklę: „Tai skausminga“

Kaip skelbia „Newsweek“, J. Bideno sūnus Hunteris sako, kad kova su vėžiu labai sekina J. Bideno organizmą.
Sūnus atskleidė, kaip laikosi buvęs JAV prezidentas Joe Bidenas
83-ejų J. Bidenui 2025 m. gegužę buvo diagnozuota agresyvi prostatos vėžio forma. Nuo tada jis gydomas.
Rugpjūtį H. Bidenas atskleidė, kad vėžys jau metastazavo ir išplito į kaulus. Pirmadienį duodamas interviu „Times Radio“, Hunteris prisipažino, kad pateko į „šiek tiek keblią padėtį“ dėl to, kad pripažino, jog jo tėvo vėžys išplito.
„Jis serga 4 stadijos vėžiu, 4 stadijos metastaziniu kaulų vėžiu. Be to, jis sirgo prostatos vėžiu, kurį pavyko sustabdyti spinduline terapija ir vaistais“, – sako jis.
„Ir tai sunku“, – priduria prezidento sūnus.
„Metastazuojantis kaulų vėžys gali būti gydomas hormonine terapija, ir ji taikoma, o šiuo metu viskas atrodo gerai, tačiau tai taip pat skausminga ir neįtikėtinai vargina organizmą“, – sako jis.
Nepaisant to, H. Bidenas pripažino, kad dėl tėvo sveikatos skundžiasi labiau, nei jis pats. Neseniai J. Bidenas atskrido į Kaliforniją pas sūnų, kur praleido savaitę.
„Jam viskas puikiai sekasi. Aš tiesiog nuolat dėl jo nerimauju“, – priduria jis.
Nors nuo diagnozės paskelbimo J. Bidenas laikosi gana nuošaliai, buvęs prezidentas vis dar retkarčiais pasirodo viešumoje, rašo savo memuarus.
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