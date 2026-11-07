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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Ilgametis TV laidų vedėjas pranešė apie vėžį: traukiasi iš eterio

2026-11-07 14:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-07 14:30
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Ilgametis JAV televizijos laidų vedėjas Chrisas Parente paliko televiziją, kurioje dirbo septynerius metus. Vyras šiuo metu gydosi šlapimo pūslės vėžį ir ketina daugiau dėmesio skirti pagalbai kitiems šia liga sergantiems žmonėms.

Televizorius, vėžys (nuotr. 123rf.com)

Ilgametis JAV televizijos laidų vedėjas Chrisas Parente paliko televiziją, kurioje dirbo septynerius metus. Vyras šiuo metu gydosi šlapimo pūslės vėžį ir ketina daugiau dėmesio skirti pagalbai kitiems šia liga sergantiems žmonėms.

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Paskutinį kartą laidoje „Daybreak“ jis pasirodė spalio 12 dieną, skelbė newscaststudio.com.

Prakalbo apie ligą

Interviu leidiniui „Westword“ C. Parente atskleidė, kad sprendimą pasitraukti lėmė metus trunkantis gydymas nuo vėžio. Dėl intensyvių medicininių procedūrų jam darėsi vis sunkiau suderinti darbą ir tiesiogines penkias valandas trunkančias rytinės laidos transliacijas.

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„Gydymas tapo toks intensyvus, kad nebegalėjau penkias valandas būti eteryje“, – sakė televizijos laidų vedėjas.

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Pirmuosius ligos požymius vyras pastebėjo 2025 metų spalio 11 dieną. Prieš vykdamas į labdaros renginį jis pastebėjo kraują šlapime. Nedelsdamas kreipėsi į medikus, o po penkių dienų atlikta kompiuterinė tomografija parodė šlapimo pūslėje esantį naviką.

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Netrukus jam buvo atlikta operacija, kurios metu navikas pašalintas. Biopsijos rezultatai iš pradžių buvo palankūs – nustatyta, kad vėžys nebuvo išplitęs už šlapimo pūslės ribų. Vis dėlto vėliau liga atsinaujino.

Gydytojams aptikus dar vieną ligos atkrytį, pasirinktas kitas metodas – į šlapimo pūslę įstatyta speciali chemoterapinių vaistų tiekimo sistema, kuri palaipsniui išskiria medikamentus.

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„Per savo karjerą esu nuveikęs daug dalykų, tačiau niekada nemaniau, kad tapsiu šlapimo pūslės ekspertu. Sužinojau, kad anksti aptikus šlapimo pūslės vėžį prognozės gana geros, o gydymo galimybių yra nemažai. Tačiau problema ta, kad šis vėžys linkęs atsinaujinti“, – sakė jis.

Pasak vyro, jis susidūrė su nuovargiu, skausmu, šlapimo pūslės spazmais ir staigiu noru šlapintis. Dėl šių simptomų dirbti tiesioginiame eteryje tapo vis sudėtingiau.

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