Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Žarnyno vėžys nusinešė vos 34-erių garsios sportininkės gyvybę

2026-11-05 14:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 14:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Būdama vos 34 metų mirė Airijos lengvaatletė, dviejų olimpinių žaidynių dalyvė Ciara Mageean. Sportininkė 18 mėnesių kovojo su ketvirtos stadijos žarnyno vėžiu. Jos istorija dar kartą atkreipė dėmesį į ligą, kurios pirmuosius požymius žmonės kartais linkę ignoruoti.

Paprastas testas iš vaistinės gali užkirsti kelią vėžiui: įspėja visus (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (6)

Būdama vos 34 metų mirė Airijos lengvaatletė, dviejų olimpinių žaidynių dalyvė Ciara Mageean. Sportininkė 18 mėnesių kovojo su ketvirtos stadijos žarnyno vėžiu. Jos istorija dar kartą atkreipė dėmesį į ligą, kurios pirmuosius požymius žmonės kartais linkę ignoruoti.

REKLAMA
0

Apie sportininkės mirtį sekmadienio rytą pranešė jos šeima. Socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbtame įraše artimieji teigė, kad moteris mirė apsupta mylimų žmonių, rašoma thesun.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mylima dukra, sesuo, žmona, draugė ir įkvėpimas daugeliui – jos labai trūks“, – rašė šeima.

REKLAMA
REKLAMA

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žarnyno vėžys

Sportininkė su liga kovojo 18 mėnesių

C. Mageean žarnyno vėžys buvo diagnozuotas 2025 metų gegužę. Apie sunkią ligą viešai ji prabilo šių metų pradžioje.

REKLAMA

Lengvaatletė Airijai atstovavo dvejose olimpinėse žaidynėse – 2016 metais Rio de Žaneire ir 2020 metais Tokijuje. Jos sportinių pasiekimų sąraše – Europos čempionato bronzos medalis 2016 metais, sidabras 2022-aisiais ir tais pačiais metais iškovotas Sandraugos žaidynių sidabro medalis.

Likus vos kelioms savaitėms iki mirties, sportininkė su ilgamečiu partneriu Thomasu Moranu atšventė vestuves Belfaste.

REKLAMA
REKLAMA

Airijos lengvosios atletikos federacija taip pat pagerbė C. Mageean atminimą. Organizacijos atstovai pabrėžė jos drąsą, šilumą ir įkvėpimą, kurį ji suteikė daugybei žmonių.

6 žarnyno vėžio simptomai, kurių nereikėtų ignoruoti

Žarnyno vėžys pažeidžia virškinimo sistemos dalį – storąją arba tiesiąją žarną. Nors dažniausiai ši liga nustatoma vyresniems nei 50 metų žmonėms, pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama ir jaunesniems pacientams.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vienas svarbiausių dalykų – laiku pastebėti organizmo siunčiamus signalus. Kai kurie simptomai gali būti susiję ir su kitomis, ne tokiomis pavojingomis ligomis, tačiau užsitęsusius ar pasikartojančius pokyčius būtina aptarti su gydytoju.

Pagrindiniai požymiai:

  • Kraujavimas iš išangės. Pastebėjus kraujo po tuštinimosi, svarbu išsiaiškinti jo priežastį.
  • Kraujas išmatose. Jis gali būti ryškiai raudonas arba tamsesnis.
  • Pasikeitę tuštinimosi įpročiai. Tuštinamasi dažniau arba rečiau, atsiranda viduriavimas ar vidurių užkietėjimas, kurie gali kartotis.
  • Nepagrįstas svorio kritimas. Svoris mažėja, nors žmogus sąmoningai nesistengia sulieknėti.
  • Nuolatinis nuovargis. Jaučiamas išsekimas, kurio nepavyksta paaiškinti įprastomis priežastimis.
  • Pilvo skausmas arba darinys. Gali atsirasti skausmas ar apčiuopiamas guzelis pilvo srityje.

REKLAMA

Kokie dar požymiai gali įspėti apie ligą?

Žarnyno navikai gali kraujuoti, todėl organizme gali sumažėti raudonųjų kraujo kūnelių. Dėl to išsivysto mažakraujystė, kuri gali pasireikšti nuovargiu ir dusuliu.

Kai kuriais atvejais navikas gali užkimšti žarnyną. Tokia būklė vadinama žarnyno nepraeinamumu. Ją gali išduoti stiprėjantis pilvo skausmas, pūtimas, vidurių užkietėjimas, negalėjimas pasišalinti dujoms, vėmimas ar nuolatinis noras tuštintis net ir apsilankius tualete.

REKLAMA

Pastebėjus tokius simptomus svarbu nedelsti ir kreiptis į gydytoją. Jei atsiranda stiprus pilvo skausmas, vėmimas ir nepavyksta pasišalinti dujoms ar išmatoms, būtina skubi medicinos pagalba.

Kaip nustatomas žarnyno vėžys?

Įtarus ligą, gydytojas gali paskirti išmatų imunocheminį tyrimą (FIT). Jo metu ištiriamas nedidelis išmatų mėginys, siekiant nustatyti, ar jose yra kraujo. Tai gali būti vienas iš požymių, padedančių įtarti žarnyno ligas, tačiau pats tyrimas vėžio diagnozės nepatvirtina.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pažengęs žarnyno vėžys gali išplisti ir į kitus organus. Dažniausiai metastazės nustatomos kepenyse, plaučiuose arba pilvaplėvėje. Rečiau liga gali išplisti į kaulus, kiaušides ar smegenis.

Svarbu prisiminti, kad simptomų nebuvimas ne visada reiškia, jog ligos nėra. Todėl verta dalyvauti pagal amžių priklausančiose profilaktinėse patikros programose ir neatidėlioti vizito pas gydytoją, jei atsiranda nerimą keliančių požymių.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų