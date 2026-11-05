Žarnyno vėžys nusinešė vos 34-erių garsios sportininkės gyvybę

Apie sportininkės mirtį sekmadienio rytą pranešė jos šeima. Socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbtame įraše artimieji teigė, kad moteris mirė apsupta mylimų žmonių, rašoma thesun.co.uk.
„Mylima dukra, sesuo, žmona, draugė ir įkvėpimas daugeliui – jos labai trūks“, – rašė šeima.
Sportininkė su liga kovojo 18 mėnesių
C. Mageean žarnyno vėžys buvo diagnozuotas 2025 metų gegužę. Apie sunkią ligą viešai ji prabilo šių metų pradžioje.
Lengvaatletė Airijai atstovavo dvejose olimpinėse žaidynėse – 2016 metais Rio de Žaneire ir 2020 metais Tokijuje. Jos sportinių pasiekimų sąraše – Europos čempionato bronzos medalis 2016 metais, sidabras 2022-aisiais ir tais pačiais metais iškovotas Sandraugos žaidynių sidabro medalis.
Likus vos kelioms savaitėms iki mirties, sportininkė su ilgamečiu partneriu Thomasu Moranu atšventė vestuves Belfaste.
Airijos lengvosios atletikos federacija taip pat pagerbė C. Mageean atminimą. Organizacijos atstovai pabrėžė jos drąsą, šilumą ir įkvėpimą, kurį ji suteikė daugybei žmonių.
6 žarnyno vėžio simptomai, kurių nereikėtų ignoruoti
Žarnyno vėžys pažeidžia virškinimo sistemos dalį – storąją arba tiesiąją žarną. Nors dažniausiai ši liga nustatoma vyresniems nei 50 metų žmonėms, pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama ir jaunesniems pacientams.
Vienas svarbiausių dalykų – laiku pastebėti organizmo siunčiamus signalus. Kai kurie simptomai gali būti susiję ir su kitomis, ne tokiomis pavojingomis ligomis, tačiau užsitęsusius ar pasikartojančius pokyčius būtina aptarti su gydytoju.
Pagrindiniai požymiai:
- Kraujavimas iš išangės. Pastebėjus kraujo po tuštinimosi, svarbu išsiaiškinti jo priežastį.
- Kraujas išmatose. Jis gali būti ryškiai raudonas arba tamsesnis.
- Pasikeitę tuštinimosi įpročiai. Tuštinamasi dažniau arba rečiau, atsiranda viduriavimas ar vidurių užkietėjimas, kurie gali kartotis.
- Nepagrįstas svorio kritimas. Svoris mažėja, nors žmogus sąmoningai nesistengia sulieknėti.
- Nuolatinis nuovargis. Jaučiamas išsekimas, kurio nepavyksta paaiškinti įprastomis priežastimis.
- Pilvo skausmas arba darinys. Gali atsirasti skausmas ar apčiuopiamas guzelis pilvo srityje.
Kokie dar požymiai gali įspėti apie ligą?
Žarnyno navikai gali kraujuoti, todėl organizme gali sumažėti raudonųjų kraujo kūnelių. Dėl to išsivysto mažakraujystė, kuri gali pasireikšti nuovargiu ir dusuliu.
Kai kuriais atvejais navikas gali užkimšti žarnyną. Tokia būklė vadinama žarnyno nepraeinamumu. Ją gali išduoti stiprėjantis pilvo skausmas, pūtimas, vidurių užkietėjimas, negalėjimas pasišalinti dujoms, vėmimas ar nuolatinis noras tuštintis net ir apsilankius tualete.
Pastebėjus tokius simptomus svarbu nedelsti ir kreiptis į gydytoją. Jei atsiranda stiprus pilvo skausmas, vėmimas ir nepavyksta pasišalinti dujoms ar išmatoms, būtina skubi medicinos pagalba.
Kaip nustatomas žarnyno vėžys?
Įtarus ligą, gydytojas gali paskirti išmatų imunocheminį tyrimą (FIT). Jo metu ištiriamas nedidelis išmatų mėginys, siekiant nustatyti, ar jose yra kraujo. Tai gali būti vienas iš požymių, padedančių įtarti žarnyno ligas, tačiau pats tyrimas vėžio diagnozės nepatvirtina.
Pažengęs žarnyno vėžys gali išplisti ir į kitus organus. Dažniausiai metastazės nustatomos kepenyse, plaučiuose arba pilvaplėvėje. Rečiau liga gali išplisti į kaulus, kiaušides ar smegenis.
Svarbu prisiminti, kad simptomų nebuvimas ne visada reiškia, jog ligos nėra. Todėl verta dalyvauti pagal amžių priklausančiose profilaktinėse patikros programose ir neatidėlioti vizito pas gydytoją, jei atsiranda nerimą keliančių požymių.
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