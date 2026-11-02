Šis produktas – aukso gysla žarnynui: ragina valgyti dažniau

Pastaraisiais metais vis daugiau žmonių domisi savo žarnyno sveikata, būdais ją pagerinti ir tuo, kaip ji veikia bendrą savijautą.
Anot „Better Health“, žarnyno sveikata reiškia gerą virškinamojo trakto, įskaitant skrandį, žarnyną ir storąją žarną, veiklą, rašoma expresss.co.uk.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Žarnyno veikla
Žarnyne gyvenančios bakterijos ir kiti mikroorganizmai sudaro vadinamąją žarnyno mikrobiotą. Ji padeda skaidyti maistą ir paversti jį maistinėmis medžiagomis, kurias organizmas gali panaudoti.
Pasak bendrosios praktikos gydytojos dr. Nisos Aslam iš „PrecisionBiotics“, prastą žarnyno sveikatą gali lemti daugybė veiksnių, tarp jų stresas, nerimas, miego trūkumas ir tam tikri maisto produktai.
Vis tik pakankamas tinkamų produktų vartojimas gali padėti reikšmingai pagerinti žarnyno būklę. Taip yra todėl, kad juose gausu svarbių maistinių medžiagų, kurios yra būtinos sveikai žarnyno mikrobiotai.
„Jei kada nors susidūrėte su tokiomis žarnyno problemomis kaip pilvo pūtimas, vidurių užkietėjimas ar padidėjęs dujų kaupimasis, puikiai žinote, kokios jos gali būti varginančios, ypač kai kartojasi reguliariai“, – sakė dr. N. Aslam.
Siekdama padėti žmonėms pagerinti žarnyno sveikatą, ekspertė rekomenduoja vartoti daugiau polifenolių. Tai augalinės kilmės junginiai, kurie palaiko žarnyno sveikatą ir skatina naudingų bakterijų augimą.
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