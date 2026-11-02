Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Šis produktas – aukso gysla žarnynui: ragina valgyti dažniau

2026-11-02 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-02 11:00
Pridėkite kaip šaltinį Google

Yra tam tikrų maisto produktų, kuriuose gausu maistinių medžiagų, reikalingų žarnynui, kad būtų skatinamas sveikų ir įvairių bakterijų augimas.

Yra tam tikrų maisto produktų, kuriuose gausu maistinių medžiagų, reikalingų žarnynui, kad būtų skatinamas sveikų ir įvairių bakterijų augimas.

REKLAMA
0

Pastaraisiais metais vis daugiau žmonių domisi savo žarnyno sveikata, būdais ją pagerinti ir tuo, kaip ji veikia bendrą savijautą.

Anot „Better Health“, žarnyno sveikata reiškia gerą virškinamojo trakto, įskaitant skrandį, žarnyną ir storąją žarną, veiklą, rašoma expresss.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.

REKLAMA
REKLAMA

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žarnyno infekcijos

Žarnyno veikla

Žarnyne gyvenančios bakterijos ir kiti mikroorganizmai sudaro vadinamąją žarnyno mikrobiotą. Ji padeda skaidyti maistą ir paversti jį maistinėmis medžiagomis, kurias organizmas gali panaudoti.

REKLAMA

Pasak bendrosios praktikos gydytojos dr. Nisos Aslam iš „PrecisionBiotics“, prastą žarnyno sveikatą gali lemti daugybė veiksnių, tarp jų stresas, nerimas, miego trūkumas ir tam tikri maisto produktai.

Vis tik pakankamas tinkamų produktų vartojimas gali padėti reikšmingai pagerinti žarnyno būklę. Taip yra todėl, kad juose gausu svarbių maistinių medžiagų, kurios yra būtinos sveikai žarnyno mikrobiotai.

REKLAMA
REKLAMA

„Jei kada nors susidūrėte su tokiomis žarnyno problemomis kaip pilvo pūtimas, vidurių užkietėjimas ar padidėjęs dujų kaupimasis, puikiai žinote, kokios jos gali būti varginančios, ypač kai kartojasi reguliariai“, – sakė dr. N. Aslam.

Siekdama padėti žmonėms pagerinti žarnyno sveikatą, ekspertė rekomenduoja vartoti daugiau polifenolių. Tai augalinės kilmės junginiai, kurie palaiko žarnyno sveikatą ir skatina naudingų bakterijų augimą.

Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę

Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų