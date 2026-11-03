Vartojantys 1 populiarų produktą turi 2,5 karto didesnę riziką susirgti vėžiu: mokslininkai įspėja

Saldūs gėrimai jau seniai atsiduria mitybos specialistų ir gydytojų dėmesio centre. Juose gali būti daug pridėtinio cukraus, tačiau nedaug organizmui naudingų medžiagų, rašoma fakt.pl. Šįkart mokslininkai nusprendė išsamiau ištirti, ar jų vartojimas gali būti susijęs ir su skrandžio vėžio rizika.
Kaip buvo atliekamas tyrimas?
JAV Masačusetso bendrosios ligoninės ir Harvardo medicinos mokyklos mokslininkai atliko ilgalaikį stebėjimo tyrimą. Jo metu buvo analizuojami dviejų didelių sveikatos priežiūros specialistų grupių tyrimų dalyvių duomenys.
Galutinė analizė apėmė 112 284 žmones – 68 311 moterų ir 42 973 vyrus. Dalyviai reguliariai pildė klausimynus apie savo mitybos įpročius, gyvenimo būdą ir sveikatą. Tyrėjai stebėjo, kaip dažnai jie vartoja saldintus gėrimus ir kuriems iš jų išsivystė skrandžio vėžys.
Viena porcija buvo laikoma maždaug 240 mililitrų gėrimo. Mokslininkai vertino tiek gazuotus saldintus gėrimus, tiek kitus saldintus nealkoholinius gėrimus, taip pat atskirai nagrinėjo gėrimus su dirbtiniais saldikliais.
Kasdien saldintus gėrimus vartojusių žmonių rizika buvo didesnė
Per stebėjimo laikotarpį skrandžio vėžys išsivystė 278 tyrimo dalyviams. Mokslininkai pastebėjo, kad žmonėms, kurie per dieną išgerdavo bent vieną porciją saldinto gazuoto gėrimo, skrandžio vėžio rizika buvo 2,45 karto didesnė nei tiems, kurie tokių gėrimų nevartojo.
Tyrėjai taip pat pastebėjo skirtumų tarp lyčių. Kasdien saldintus gėrimus vartojusių moterų rizika buvo maždaug tris kartus didesnė, o vyrų – apie du kartus didesnė, palyginti su tokių gėrimų nevartojusiais tyrimo dalyviais.
Tačiau šie skaičiai rodo nustatytą statistinį ryšį, o ne įrodo, kad būtent gėrimai sukėlė vėžį.
O kaip dėl gėrimų be cukraus?
Mokslininkai atskirai nagrinėjo ir mažai kalorijų turinčius gėrimus, kuriuose vietoj cukraus naudojami dirbtiniai saldikliai. Šiuo atveju padidėjusios skrandžio vėžio rizikos sąsajos nepastebėta.
Tyrėjai taip pat vertino galimą ryšį su storosios žarnos vėžiu, tačiau didesnės rizikos nenustatė nei saldintus, nei gėrimus su saldikliais vartojusių žmonių grupėse.
Kodėl saldinti gėrimai gali būti susiję su vėžio rizika?
Kol kas mokslininkai neturi vienareikšmio atsakymo, kokie mechanizmai galėtų paaiškinti pastebėtą sąsają. Tarp galimų veiksnių minimi svorio augimas, atsparumas insulinui, hormonų pusiausvyros sutrikimai, lėtinis uždegimas ir DNR pažeidimai.
Vis dėlto patys tyrimo autoriai pabrėžia, kad šias prielaidas dar reikia patikrinti. Norint geriau suprasti galimą ryšį, reikalingi papildomi tyrimai.
Svarbu atsižvelgti ir į šio tyrimo ribotumus. Duomenys apie gėrimų vartojimą buvo renkami iš pačių dalyvių, todėl jie galėjo ne visai tiksliai prisiminti savo įpročius. Be to, mokslininkai neturėjo išsamios informacijos apie kai kuriuos kitus skrandžio vėžio rizikos veiksnius.
Todėl tyrimo rezultatai nėra pagrindas teigti, kad viena stiklinė saldinto gėrimo per dieną sukelia skrandžio vėžį. Tačiau jie papildo priežasčių, dėl kurių verta riboti saldintų gėrimų vartojimą, sąrašą.
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