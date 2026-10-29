Šią daržovę vadina aukso gysla žarnynui: „Joje gausu...“

Kaip rašoma portale fakt.pl, cukinijos gali būti naudingos žmonėms, norintiems pasirūpinti virškinimu ir išvengti sunkumo pojūčio po valgio. Ši daržovė pasižymi švelniu skoniu, todėl ją lengva pritaikyti įvairiems patiekalams. Tačiau svarbu ne tik tai, kokias daržoves valgome, bet ir kaip jas ruošiame.
Primename, kad tai yra tik patariminio pobūdžio straipsnis. Dėl savo sveikatos ir mitybos visuomet rekomenduojama pasitarti su savo šeimos gydytoju arba vaistininku.
Kaip cukinijos veikia žarnyną?
Cukinijos dažnai tinka žmonėms, kurių virškinimo sistema jautresnė. Jose gausu vandens, nedaug kalorijų, taip pat yra skaidulų, padedančių palaikyti normalią žarnyno veiklą.
Skaidulos prisideda prie žarnyno peristaltikos – judesių, padedančių maistui judėti virškinamuoju traktu. Pakankamas jų kiekis mityboje gali padėti palaikyti reguliarų tuštinimąsi ir sumažinti vidurių užkietėjimo riziką.
Ne mažiau svarbus ir cukinijų paruošimo būdas. Norint lengviau virškinamo patiekalo, jas verta troškinti arba ruošti garuose, naudojant nedidelį kiekį riebalų. O štai kepant dideliame aliejaus kiekyje patiekalas gali tapti sunkiau virškinamas, ypač tiems, kuriuos vargina sunkumo pojūtis po valgio.
Kuo dar naudingos cukinijos?
Cukinijų nauda neapsiriboja vien virškinimo sistema. Šiose daržovėse yra kalio, magnio ir vitamino C, kurie atlieka svarbias funkcijas organizme.
Kalis padeda palaikyti normalią kraujospūdžio reguliaciją ir raumenų veiklą, o magnis reikalingas normaliai nervų sistemos bei raumenų funkcijai. Vitaminas C padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos ir palaiko normalią imuninės sistemos veiklą.
Cukinijose taip pat yra liuteino ir zeaksantino – karotenoidų, svarbių akių sveikatai. Be to, šiose daržovėse randama B grupės vitaminų, kurie padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.
Vis dėlto nereikėtų tikėtis, kad vien cukinijų valgymas pagerins atmintį ar koncentraciją. Jos gali prisidėti prie visavertės mitybos, tačiau gerai savijautai svarbi įvairių maisto produktų įvairovė.
Kaip kasdien pasirūpinti žarnynu?
Vienos daržovės įtraukimas į valgiaraštį nepakeis subalansuotos mitybos. Norint palaikyti normalią žarnyno veiklą, svarbu valgyti įvairų maistą, gerti pakankamai skysčių ir reguliariai judėti.
Skaidulų kiekį mityboje geriausia didinti palaipsniui. Staigus pokytis kai kuriems žmonėms gali sustiprinti pilvo pūtimą, todėl verta stebėti, kaip organizmas reaguoja į skirtingus produktus.
Daržoves reikėtų rinktis atsižvelgiant į individualų toleravimą. Jei pilvo pūtimas, vidurių užkietėjimas ar kiti virškinimo sutrikimai nepraeina, verta pasikonsultuoti su gydytoju, o ne pasikliauti vien mitybos pokyčiais.
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