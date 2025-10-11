Tokios lazanijos dar nebūsite ragavę: pagrindinė patiekalo žvaigždė – cukinija

Ko reikės:
- 9 proc. riebumo varškės
- 1 skiltelės česnako
- 4 šaukštų grietinės
- 2 šaukštų 3,2 proc. riebumo kefyro
- Šviežių žolelių (Raudonėlis, šalavijas, bazilikas, mėta)
- Druskos
- Pipirų
- Kietojo sūrio
- Cukinijos
- Lazanijos lakštų
- Šviežių pomidorų
Ruošimo eiga:
Smulkintuvu sutrinti varškę, kefyrą, česnaką bei grietinę iki kreminės masės. Viską gerai sumaišius dedame į dubenį. Tuomet į masę dedame druską, pipirus bei smulkintas šviežias žoleles.
Į kepimo popieriumi padengtą skardą dedame pomidorus bei supjaustytą cukiniją, pašlakstome aliejumi ir pabarstome druska. Kepame 200 laipsnių temperatūroje kol cukinija apskrus, o pomidorai lengvai prasprogs.
Kol daržovės kepa orkaitėje, išverdame lazanijos lakštus. Verdame tiek, kiek nurodyta ant pakuotės. Išvirus lazanijos lakštams, apšlakstome juos alyvuogių aliejumi, kad nesuliptų.
Varškės kremą dedame į konditerinį maišelį, kad būtų patogiau padengti lazanijos lakštą. Ant lazanijos lakšto purškiame varškės kremą, dedame šviežią, pjaustytą pomidorą, padruskiname. Tuomet vėl sluoksniuojame: lazanijos lakštas, kremas, kepintos daržovės, druska. Susluoksniavus, pabarstome tarkuoto kietojo sūrio, šiek tiek citrinos žievelės. Pabaigai – pabarstome druskos ir pipirų.
Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Kotrynos burtai“.