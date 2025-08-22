Pomidorai sunoks turbo greičiu: štai ką reikia daryti

Sodo ekspertai teigia, kad bananai yra puiki priemonė, padedanti pomidorams nokti ir pereiti nuo žalios spalvos prie raudonos, rašoma express.co.uk.
Nenokstantys pomidorai – dažna problema
Sodininkai, susirūpinę dėl nepilnai sunokusių pomidorų, buvo raginami pasitelkti seną sodininkų triuką – naudoti bananus.
Vasarą pomidorams puikiai sekasi augti dėl dažnų karštų dienų, kurios padeda vaisiams sunokti. Tačiau net ir suteikus jiems geriausią priežiūrą – saulę, vandenį ir trąšas – kai kurie pomidorai vis tiek lieka žali ir atsisako raudonuoti.
Tai sodininkams kelia dilemą: ar juos nuskinti ir tikėtis, kad sunoks, ar palikti ilgiau, rizikuojant, kad supus.
Triukas pomidorų sunokinimui
„Reddit“ bendruomenės mėgėjų sodininkai ragina naudoti bananą, nes žaliems pomidorams nokti padeda cheminės medžiagos, kurias išskiria prinokę bananai.
Vartotojas u/Famerazak pataria: „Nuskinkite pomidorus, sudėkite į dubenį, pridėkite kelis bananus ir uždenkite kelioms dienoms. Cheminės medžiagos (nežinau, kaip kiekviena jų vadinasi) iš bananų padės pomidorams nokti.“
Vartotojas u/Human_totem_pole pridūrė: „Tėtis sakė dėti prinokusių bananų žieves po pomidorais.“
Vartotojas u/Reasonable-Mind-6400 patvirtino: „Yrančios bananų žievės išskiria etileno dujas, kurios pagreitina pomidorų ir kitų vaisių nokimą – tavo tėtis visiškai teisus.“
Ekspertų patarimai
BBC „Gardeners World“ taip pat pataria: „Vienas patarimas – laikyti pomidorus dėžutėje ar popieriniame maišelyje kartu su bananu.
Bananas išskiria etileną – hormoną, susijusį su vaisių nokimu, kuris pagreitins procesą. Reguliariai tikrinkite stalčių ar maišelį ir išimkite sunokusius pomidorus.“
Svarbu nepamiršti, kad patys skaniausi pomidorai – ką tik nuskinti. Nerekomenduojama jų šaldyti, nes prarandama tekstūra.
Pomidorus geriausia laikyti kambario temperatūroje apie savaitę arba pasigaminti pomidorų padažo.
Sunokę pomidorai puikiai tinka įvairiems patiekalams: supjaustyti sumuštiniams ar salotoms. Didelius vaisius auginančios pomidorų veislės ypač tinkamos gaminti padažus, sriubas ar konservus, pavyzdžiui, pomidorų čatnį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!