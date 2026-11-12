TV3 Žinios. Antireliginis išpuolis Vilniuje; Pildosi niūrūs žiemos scenarijai; Neįtikėtina išgyvenimo istorija Australijoje

Pildosi niūrūs rekordiškai brangios artėjančios žiemos scenarijai. Rekordiškai brangstant šildymui, netruks žmonės užgrius ir didesnės elektros bei dujų kainos. Jau nuo sausio už visuomeninę elektrą teks mokėti iki 30 proc. brangiau, o dujos pabrangs kone 50 proc. Vyriausybė nuolaidas už elektrą ir kompensacijas už šildymą žada tik labiausiai nepasiturintiems.
Šešios dienos Australijos laukinėje gamtoje be maisto ir pastogės – 17-metis Williamas per stebuklą išgyveno pasiklydęs žygio metu netoli Melburno. Septyniolikm ieškojo apie šimtas gelbėtojų ir savanorių, o galiausiai rado saulėje smarkiai nudegusį ant upelio kranto. Paaugliui pavyko išgyventi beveik savaitę – jis maitinosi vienu dideliu traškučių pakeliu, o nuo dienos karščio ir nakties šalčio slėpėsi apsigaubęs dviem rankšluosčiais.
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