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Štai kaip Kalėdas sutiks Kate Middleton ir princas Williamas su vaikais: nustebsite

2026-11-11 19:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-11 19:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Nors karališkosios šeimos gyvenimas neretai siejamas su prabanga, Velso princas Williamas ir princesė Kate Middleton šiemet Kalėdas su vaikais planuoja švęsti paprastai, puoselėdami ilgametes šeimos tradicijas.

Kate Middleton ir princas Williamas su vaikais (nuotr. soc. tinklų)
GALERIJA (13)

Nors karališkosios šeimos gyvenimas neretai siejamas su prabanga, Velso princas Williamas ir princesė Kate Middleton šiemet Kalėdas su vaikais planuoja švęsti paprastai, puoselėdami ilgametes šeimos tradicijas.

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Kaip skelbia „Reality Tea“, remdamasis „National Examiner“ šaltiniais, Kalėdos princui Williamui, Kate Middleton ir trims jų vaikams yra vienas laukiamiausių metų laikotarpių.

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FOTOGALERIJA. Princas Williamas ir Kate Middleton

Štai kaip pasitiks šventes

Teigiama, kad Velso princesė jau nekantrauja papuošti šeimos namus ir surengti įvairių šventinių užsiėmimų.

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„Kalėdos yra mėgstamiausia jų šventė. Kate labai džiaugiasi galėdama pradėti puošti namus. Šiemet jie vėl planuoja pastatyti įspūdingą Kalėdų eglę, o vėliau šį mėnesį surengti bendrą jos puošimo vakarėlį“, – pasakojo šaltinis.

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Pasak jo, 44-erių Kate ir jos 11-metė dukra princesė Charlotte ypač mėgsta kartu leisti laiką virtuvėje. Mama su dukra jau pradėjo ruoštis šventėms ir išbandyti įvairius kalėdinių sausainių receptus.

„Kate ir Charlotte visada daug kepa prieš Kalėdas. Jos jau pradėjo bandyti skirtingus sausainių receptus. Vos tik George'as grįš namo atostogų, šeima vėl imsis visų senųjų tradicijų“, – atskleidė karališkajai šeimai artimas šaltinis.

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13-metis princas George'as šiuo metu mokosi Itono koledže, o jo jaunesnieji brolis ir sesuo – 11-metė Charlotte ir 8-metis princas Louisas – lanko Lambrooko mokyklą.

Vis dėlto jaukūs vakarai namuose – tik dalis šeimos šventinių planų. Pranešama, kad Kalėdų dieną Williamas, Kate ir jų vaikai tradiciškai praleis Sandringame, o iškart po švenčių ketina išvykti slidinėti.

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„Kaip ir kasmet, Kalėdų dieną jie praleis Sandringame, o iškart po jos planuoja leistis į slidinėjimo kelionę. Visi labai džiaugiasi ir yra be galo dėkingi, kad Kate sveikata visiškai atsistatė. Jie to nelaiko savaime suprantamu dalyku“, – teigė šaltinis.

Pranešama, kad Kate taip pat siekia užtikrinti, jog vyriausiasis sūnus George'as, kuriam ateityje teks svarbus vaidmuo monarchijoje, galėtų mėgautis įprasta paauglyste. Tuo metu princas Williamas esą ketina pasinaudoti šventiniu laikotarpiu ir daugiau su sūnumi pasikalbėti apie būsimas karališkąsias pareigas.

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