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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Kate Middleton pirmą kartą atvirai prabilo apie vėžio gydymą: „Ligoninėje man buvo pasakyta...“

2026-11-11 14:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-11 14:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Velso princesė Kate Middleton pirmą kartą atvirai prabilo apie gydymą nuo vėžio. Kate, kuri apie savo diagnozę viešai pranešė 2024 metų kovą, o kiek mažiau nei po metų paskelbė esanti remisijoje, aptarė sveikimą po vėžio interviu žurnalui „Country Life“.

Velso princesė Kate Middleton (nuotr. Instagram, 123rf.com)
GALERIJA (11)

Velso princesė Kate Middleton pirmą kartą atvirai prabilo apie gydymą nuo vėžio. Kate, kuri apie savo diagnozę viešai pranešė 2024 metų kovą, o kiek mažiau nei po metų paskelbė esanti remisijoje, aptarė sveikimą po vėžio interviu žurnalui „Country Life“.

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Viena jautri detalė – specialų šio leidinio numerį kaip kviestinis redaktorius parengė pats princas Williamas, rašo mirror.co.uk.

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(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Velso princesė Kate Middleton

Kate Middleton prabilo apie vėžio gydymą

44 metų karališkosios šeimos narė rašytojui Robertui Macfarlane'ui pasakojo apie tai, kaip gamtoje rado ramybę, ir atskleidė, kad gydytojai ją įspėjo, jog kovodama su liga ji patirs ir gerų, ir blogų dienų.

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Kate sakė: „Ligoninėje man buvo pasakyta, kad mano sveikimas nebus tiesus ir nuoseklus kelias.

Bus gerų ir blogų dienų, tam reikės laiko. Taip yra ir gamtoje. Ji mums rodo, kad poilsio, apmąstymų ir atsinaujinimo laikotarpiai yra ne mažiau svarbūs nei augimo akimirkos.“

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Ji apibūdino gamtą kaip suteikiančią kažką unikalaus. Būsimoji karalienė sakė: „Ji nieko iš mūsų nereikalauja. Ji mūsų neteisia ir nesitiki, kad kažką įrodysime. Ji tiesiog leidžia mums būti. Ji iš tiesų tapo mano prieglobsčiu ir vieta, į kurią intuityviai norėjau sugrįžti.“

Vilties semiasi iš gamtos ir bendruomenės

Paklausta, kur randa viltį, Kate atsakė, kad ją atranda gamtos pamokose: „Nepaisant gyvenimo siunčiamų iššūkių, mes nesame vieni, o esame susiję su kažkuo didesniu nei mes patys.“

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Rašytojas princesei sakė, kad vilties jam suteikia bendruomenės, padedančios saugoti upes. Tai buvo jų pokalbio, publikuoto trečiadienį pasirodžiusiame specialiame žurnalo numeryje, dalis.

Kate atsakė: „Negalėčiau labiau sutikti. Būtent tai yra viltis, kurią atrandame tamsiausiomis akimirkomis. Turime rasti dalykų, kuriuos galime daryti kartu su kitais, būdų užmegzti ryšį ir duoti kažką kitiems.“

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Ji taip pat pagyrė labdaros organizaciją „Mind Over Mountains“, kuri teikia profesionalią emocinės sveikatos pagalbą, derindama žygius gamtoje, sąmoningumo praktikas ir laiką su patyrusiais gerovės konsultantais.

Princesė jau daugelį metų pabrėžia laiko gamtoje svarbą, ypač vaikams, vykdydama savo ankstyvosios vaikystės vystymosi iniciatyvas.

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Kate Middleton prabilo, kaip auklėja savo vaikus

Ji pasakojo, kad meilė gamtai gimė dar vaikystėje, kai laiką leisdavo prie upelių, rinkdavo gervuoges arba „tiesiog būdavo viena savo pasaulyje, mėgaudamasi paprastų dalykų paprastumu“. Anot jos, tai suteikdavo laisvės jausmą, „kurį sunku rasti kitur“.

Kate taip pat papasakojo, kaip auklėja savo vaikus – princą George'ą, princesę Charlotte ir princą Louisą.

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„Tai yra tai, ką nuolat primenu sau daryti su savo vaikais: suteikti jiems laisvę tyrinėti, o ne nuolat nurodinėti, į ką žiūrėti ar ką galvoti“, – sakė ji.

Williamas seka savo tėvo karaliaus Karolio, pamotės karalienės Camillos ir tetos Karališkosios princesės Anne pėdomis, tapdamas savaitraščio kviestiniu redaktoriumi.

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