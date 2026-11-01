Vėžį įveikusi Kate Middleton kategoriškai atsisakė 1 produkto: „Vartoju labai mažai...“

Kiek anksčiau Kate kartu su vyru princu Williamu lankėsi Londone esančioje „Southwark Brewing Company“ alaus darykloje. Viešnagės metu ji atsisakė paragauti alaus ar sidro ir užsiminė, kad išgyventa liga pakeitė jos požiūrį į alkoholį, skelbia „E News“.
„Nuo tada, kai man buvo nustatyta diagnozė, vartoju labai mažai alkoholio“, – vizito metu alaus daryklos savininkei Hannah Rhodes sakė Kate. Susitikime dalyvavo kelių Jungtinės Karalystės žiniasklaidos priemonių reporteriai. „Dabar turiu daug labiau į tai atsižvelgti.“
44-erių Velso princesė pasirinko nealkoholinį gėrimą ir juokavo, kad jų šeimoje sidrą labiausiai mėgsta princas Williamas.
„Aš esu sidro žmogus, man patinka sidras. Užaugau su sidru Vakarų krašte (West Country)“, – susirinkusiems sakė Velso princas, linktelėjęs galva.
Apsilankė ligoninėje
Tiesa, visai Kate Middleton apsilankė Londono Karališkojoje Marsdeno ligoninėje – vietoje, kurioje 2024 metais pati buvo gydoma nuo vėžio.
Netikėto vizito metu ji susitiko su pacientais ir medikais bei domėjosi, kaip bus panaudotos lėšos, surinktos per jos įveiktą „Three Peaks Challenge“ iššūkį, skelbė mirror.co.uk.
Birželį Kate kartu su kitais dalyviais per 24 valandas įveikė aukščiausius Škotijos, Anglijos ir Velso kalnus. Iššūkiu buvo siekiama surinkti lėšų naujam specializuotam Visapusiškos gerovės ir sveikimo centrui. Jis taps dalimi ligoninės teritorijoje planuojamo 200 mln. svarų sterlingų vertės plėtros projekto.
Ligoninės darbuotojams princesė sakė, kad dalyvavimas iššūkyje buvo „jos mažas būdas“ padėkoti už „neįtikėtiną“ gydymą, kurį pati čia gavo.
„Tai buvo mano mažas būdas atsidėkoti jums ir pasakyti ačiū. Čia gavau neįtikėtiną priežiūrą ir didžiulės komandos palaikymą, už ką esu labai, labai dėkinga asmeniškai. Tačiau ne mažiau svarbi yra ir visapusiška priežiūra, gydymas bei terapinė pagalba kartu su klinikiniu gydymu. Tai daro didžiulį skirtumą“, – sakė ji.
Kate pabrėžė ir gamtos, tinkamos mitybos bei artimųjų paramos svarbą gydantis nuo sunkios ligos.
„Gamtos poveikis, tinkama mityba ir nuolatinė artimųjų parama, kai sunku susidoroti su medicininio gydymo išbandymais... visa tai daro didžiulį skirtumą. Man tai buvo labai svarbu, taip pat didžiulę reikšmę tai turėjo daugeliui pacientų, su kuriais teko kalbėtis. Ačiū jums ir šaunuoliai, nes manau, kad tai pakeis ne tik pacientų, bet ir jų šeimų gyvenimą“, – kalbėjo princesė.
Atvykusi į ligoninę Kate buvo pasitikta jos vadovo sero Douglaso Flinto, vyriausiosios veiklos vadovės Sofios Colas ir vyriausiosios slaugytojos Mairead Griffin. Vėliau jai buvo pristatyti naujojo centro bei didesnės ligoninės teritorijos plėtros planai.
Kate domėjosi, kaip projektuojant centrą bus užtikrinama visapusiška pacientų priežiūra ir galimybė būti gamtoje. Planuojama įrengti į pietus orientuotą terasą pacientams.
Susitiko su pacientais
Vėliau Kate susitiko su pacientais, kuriems gydymo metu buvo teikiama visapusiška pagalba. Vienas jų – 74-erių Mike'as Collettas, gydytas nuo kaklo vėžio. Dėl ligos jis beveik visiškai prarado balso stygų funkciją ir teigė, kad terapinė pagalba jam buvo labai svarbi.
„Tai man labai padėjo. Kai pirmą kartą sužinai, kad sergi vėžiu, labiausiai pastebi fizinį poveikį, tačiau vėliau ateina ir psichologiniai išgyvenimai, kai pradedi galvoti apie tai, kas gali nutikti. Čia gauta pagalba ir konsultacijos man buvo labai svarbios, kad visa tai ištverčiau. Su draugais ir šeima gali pasikalbėti tik apie tam tikrus dalykus. Yra dalykų, apie kuriuos gali kalbėtis su terapeutu. Tai išgelbėjo mano gyvenimą“, – sakė vyras.
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