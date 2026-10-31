Dainininkei – agresyvaus smegenų vėžio diagnozė: skubiai renkami pinigai

Sužinojusi šią žinią, atlikėja inicijavo lėšų rinkimo akciją privačiai operacijai finansuoti, vildamasi gauti brangaus laiko su savo artimaisiais. Apie savo kovą su klastinga liga ji pati atvirai pranešė socialiniuose tinkluose.
Sveikatos problemų pradžia laive
Pirmuosius organizmo siunčiamus pavojaus signalus atlikėja pajuto dirbdama plaukiodama kruiziniame laive „Princess“, kai pastebėjo, jog nebepakankamai gerai valdo ir koordinuoja kairę ranką. Įstaigos laive medikai, išklausę kolegų rekomendacijų, iš pradžių įtarė insultą, o kitą dieną patarė neatidėliojant atlikti išsamesnius tyrimus. Dėl šios priežasties dainininkė skubiai parskrido į Jungtinę Karalystę, kur medikai galutinai patvirtino glioblastomos diagnozę.
Nors pradžioje gydytojai tvirtino, jog dėl specifinės auglio vietos operuoti negalima, vėliau paaiškėjo, kad chirurginė intervencija visgi įmanoma. Atlikėja puikiai supranta, kad ši operacija ligos nepagydys, tačiau ji tiki, jog tai padės prailginti buvimą su šeima ir palaikyti geresnę savijautą.
Sunkumai ir artimųjų parama
Šiuo metu Alison susiduria su didelėmis sveikatos negaliomis: jai paralyžiuota kairė ranka ir sutrikę kalbos įgūdžiai, todėl bendrauti su bičiuliais bei palaikytojais darosi vis sudėtingiau.
Naujausiomis žiniomis apie atlikėjos būklę platformoje „GoFundMe“ pasidalijo jos bičiulė Anna Turner:
„Šįryt kalbėjausi su Alison. Ji paprašė nuoširdžiai padėkoti visiems už kiekvieną skirtą centą. Laikas skaičiuojamas valandomis, o jūsų pagalba padėjo jai žengti lemiamą žingsnį į priekį. Prašome supratimo, kad dabar ji nepajėgia visiems asmeniškai parašyti, tačiau norime užtikrinti – ji tikrai jaučia jūsų palaikymą ir meilę. Ačiū jums visiems.“
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