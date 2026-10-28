Visata kaip reikiant sujauks 4 Zodiako ženklų gyvenimą: „Šiuo laikotarpiu...“

Prie pokyčių prisidės ir kiti planetų judėjimai, skatinantys permąstyti santykius, profesinius tikslus bei asmenines svajones. Tačiau, kaip teigiama astrologinėse prognozėse, ne visiems šis laikotarpis bus vienodai sudėtingas. Kai kuriems ženklams jis gali atverti duris į naujas galimybes ir padėti lengviau įveikti kylančias kliūtis, rašoma today.com.
1. Vėžys
Vėžiams šiuo laikotarpiu gali sustiprėti nostalgija ir noras sugrįžti prie praeities prisiminimų. Vis dėlto šie jausmai gali padėti geriau suprasti savo dabartinius poreikius ir suvokti, ką jau laikas palikti praeityje.
Astrologinėje prognozėje pabrėžiama, kad Vėžiams prasideda vidinio atsinaujinimo etapas, todėl svarbu nebijoti pokyčių ir daugiau dėmesio skirti sau.
Gali kilti minčių apie visiškai naują gyvenimo kryptį ar sprendimus, kuriuos anksčiau buvo sunku priimti. Šiuo metu verta prisiminti, kad rūpinimasis savimi nėra savanaudiškumas, net jeigu aplinkiniai tikisi nuolatinio jūsų dėmesio ir pagalbos.
Merkurijaus retrogradas Skorpione taip pat gali paskatinti Vėžius labiau įsiklausyti į savo intuiciją ir ieškoti gilesnės prasmės kasdieniuose įvykiuose. Kūrybinė veikla gali tapti puikiu būdu išreikšti susikaupusius jausmus. Pavyzdžiui, galima pradėti meninį projektą ar kitaip įprasminti svarbius prisiminimus.
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