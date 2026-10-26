Visame pasaulyje žinomam vyrui susirgus vėžiu – skubi žinia visiems

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Nacionalinio vėžio centro gydytojai pabrėžia, kad anksti nustačius ligą pacientams gali atsiverti daugiau gydymo galimybių. Vis dėlto pirmuosius organizmo siunčiamus signalus ne visada lengva atpažinti.
Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, kad popiežiui Leonui XIV per maždaug pusantros valandos trukmės operaciją buvo pašalinta dešiniojo plaučio dalis. Po operacijos paskelbta, kad popiežiui diagnozuotas plaučių vėžys – adenokarcinoma.
Simptomai, dėl kurių reikėtų kreiptis į gydytojus
Plaučių vėžys ne visada prasideda stipriu kosuliu ar dusuliu. Kartais žmogus ilgą laiką nejaučia jokių sveikatos sutrikimų, todėl ligą galima pastebėti tik jai pažengus. Vis dėlto, pasak gydytojų, svarbu atkreipti dėmesį į užsitęsusius ar pasikeitusius simptomus.
Nacionalinio vėžio centro Chemoterapijos skyriaus vedėja, pulmonologė Vaida Gedvilaitė pabrėžia, kad nereikėtų ignoruoti užsitęsusio ar pasikeitusio kosulio, dusulio, kraujo atkosėjimo ar nepaaiškinamo svorio kritimo.
„Plaučių adenokarcinoma nėra liga, kuri visada apie save praneša aiškiais simptomais. Kartais žmogus ilgą laiką jaučiasi gerai, o pirmieji požymiai atsiranda ligai jau pažengus.
Todėl svarbu stebėti savo sveikatą ir neignoruoti užsitęsusio ar pasikeitusio kosulio, dusulio, kraujo atkosėjimo ar nepaaiškinamo svorio kritimo“, – teigia V. Gedvilaitė.
Šie simptomai nebūtinai reiškia onkologinę ligą – juos gali sukelti ir kitos sveikatos problemos. Tačiau jeigu negalavimai užsitęsia, kartojasi ar stiprėja, vertėtų kreiptis į gydytoją ir išsiaiškinti jų priežastį.
Plaučių vėžiu gali susirgti ir nerūkę žmonės
Rūkymas yra vienas svarbiausių plaučių vėžio rizikos veiksnių, tačiau jis nėra vienintelė galima ligos priežastis.
Riziką taip pat gali didinti pasyvus rūkymas, radonas ir darbe patiriamas tam tikrų kenksmingų medžiagų poveikis.
Todėl faktas, kad žmogus niekada nerūkė, dar nereiškia, jog jis negali susirgti plaučių vėžiu. Ši liga nėra būdinga vien rūkantiems žmonėms.
Plaučių adenokarcinoma yra viena iš plaučių vėžio formų. Ji priskiriama nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiui ir gali būti diagnozuojama tiek rūkantiesiems, tiek niekada nerūkiusiems žmonėms.
Kada plaučių vėžį galima operuoti?
Ligos gydymas priklauso nuo jos stadijos, naviko savybių ir bendros paciento sveikatos būklės. Kai kuriais atvejais vienas pagrindinių gydymo būdų yra operacija, tačiau ji tinka ne visiems pacientams.
Nacionalinio vėžio centro krūtinės chirurgas Sigitas Zaremba aiškina, kad chirurginis gydymas gali būti taikomas tada, kai plaučių vėžys dar nėra išplitęs ir nėra kitų kliūčių operuoti.
„Kai nustatoma neišplitusio plaučio vėžio diagnozė ir nėra priešparodymų skirti chirurginį gydymą, operacija vienas iš geriausių variantų, siekiant išgydyti plaučių vėžį.
Tačiau kiekviena situacija individuali – prieš priimant sprendimą būtina tiksliai nustatyti ligos stadiją ir įvertinti, kokia operacijos apimtis būtų tinkamiausia“, – sako S. Zaremba.
Operacijos metu gali būti pašalinama dalis plaučio, viena jo skiltis arba visas plautis, taip pat regioniniai limfmazgiai.
Atsižvelgiant į konkrečią situaciją, po operacijos gali būti skiriamas papildomas sisteminis gydymas ir (arba) spindulinė terapija. Jei liga išplitusi arba operuoti negalima, gydytojai vertina kitus gydymo būdus.
Pasak S. Zarembos, sprendžiant dėl gydymo svarbu įvertinti ne tik naviko dydį, bet ir tai, ar liga išplitusi, kokie yra biologiniai naviko požymiai ir kokia paciento sveikatos būklė.
„Šiandien gydymo sprendimai priimami vertinant ne vien naviko dydį. Svarbu žinoti, ar liga išplitusi, kokie yra naviko biologiniai požymiai ir kokia paciento būklė. Būtent šių duomenų visuma leidžia parinkti tinkamiausią gydymo strategiją“, – pabrėžia S. Zaremba.
Kodėl nereikėtų laukti, kol atsiras simptomų?
Nors užsitęsęs kosulys, dusulys ar kiti neįprasti negalavimai turėtų paskatinti pasitikrinti sveikatą, ankstyvas plaučių vėžys gali nesukelti jokių aiškių požymių. Dėl to svarbus ne tik dėmesys savijautai, bet ir galimybės ligą nustatyti kuo anksčiau.
V. Gedvilaitė ragina neatidėlioti vizito pas gydytoją, jeigu pasikeičia kvėpavimas, atsiranda neįprastas nuovargis ar kitų nerimą keliančių simptomų.
„Svarbiausia žinutė kiekvienam žmogui – neignoruokite savo kūno siunčiamų signalų ir neatidėliokite vizito pas gydytoją. Jei kosulys užsitęsia, pasikeičia kvėpavimas, atsiranda neįprastas nuovargis ar kiti nerimą keliantys simptomai, nelaukite, kol jie praeis savaime.
Laiku kreipiantis pagalbos galima anksčiau nustatyti ligą ir suteikti daugiau galimybių sėkmingam gydymui“, – pabrėžia pulmonologė.
Gydytoja taip pat atkreipia dėmesį į ankstyvosios plaučių vėžio patikros svarbą, nes liga gali vystytis net tada, kai žmogus jaučiasi sveikas.
„Tačiau turime suprasti ir tai, kad plaučių vėžys ankstyvosiose stadijose dažnai nesukelia jokių simptomų. Būtent todėl Lietuvai gyvybiškai svarbi ankstyvosios plaučių vėžio patikros programa, leidžianti aptikti ligą dar tada, kai žmogus jaučiasi sveikas.
Anksti nustatytas plaučių vėžys gali būti išgydomas. Todėl nelaukime simptomų – rūpinkimės savo sveikata šiandien, nes laiku atlikta patikra gali išgelbėti gyvybę“, – sako V. Gedvilaitė.
Popiežiaus Leono XIV diagnozė dar kartą atkreipė dėmesį į ligą, apie kurią svarbu kalbėti ne tik tada, kai pasireiškia simptomai. Pastebėjus užsitęsusius ar pasikeitusius negalavimus, nereikėtų jų ignoruoti, o dėl individualios rizikos ir galimybių pasitikrinti verta pasitarti su gydytoju.
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