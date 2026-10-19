Po sunkios kovos su vėžiu – jautri Kate Middleton išpažintis

„Vėžys veikia ne tik kūną. Jis pakeičia tai, kaip mąstai bei jautiesi, ir daro gilią įtaką kiekvienam gyvenimo aspektui“, – dalijosi Velso princesė.
Asmeninė patirtis ir jautri žinutė
Kate Middleton dalijosi įžvalgomis apie tai, kaip vėžio diagnozė paveikia pacientus bei jų artimuosius. „Instagram“ įraše 44 metų Velso princesė atskleidė įveikusi Didžiosios Britanijos „Trijų viršūnių iššūkį“ – žygį, kad „ištyrinėtų gyvenimą po diagnozės“.
Šalia nuotraukos, kurioje ji užfiksuota Škotijos Ben Nevio kalno viršūnėje, Kate pasidalijo nuoširdžia žinute apie iššūkius, kylančius susidūrus su vėžio diagnoze:
„Kiekvienais metais šimtai tūkstančių žmonių šioje šalyje išgirsta žodžius, kurių niekas nenori išgirsti. Tai, kas seka po to, yra kelias, išbandantis kiekvieną mūsų dalį: fiziškai, emociškai, psichologiškai ir dvasiškai. Iššūkiai išplinta tolyn, paliesdami šeimas, draugystes, darbą ir tylias akimirkas, kurias praleidžiame vieni su savo mintimis.
Vėžys veikia ne tik kūną. Jis pakeičia tai, kaip mąstai bei jautiesi, ir daro gilią įtaką kiekvienam gyvenimo aspektui. Žinau tai asmeniškai, kaip ir tai, kad kelionei per gydymą bei po jo reikia daugiau nei vien tik vaistų.“
Gyvenimo etapas po diagnozės
2024 m. kovo mėnesį Velso princesė pranešė, kad po pilvo ertmės operacijos jai taikomas vėžio gydymas. 2024 m. rugsėjį ji pasidalijo baigusi chemoterapijos kursą, o 2025 m. sausį pranešė apie remisiją. Konkreti vėžio forma niekada nebuvo atskleista.
Gegužės mėnesį Kate vyras, princas Williamas, tiesioginiame interviu pasidalijo jautria informacija apie žmonos sveikimą ir pabrėžė, kokia ji svarbi jų šeimai:
„Ji – nuostabi mama, nuostabi žmona, ir mūsų šeima tiesiog nesusidorotų be jos. Ji buvo absoliučiai nuostabi ir stipri. Ypač per pastaruosius kelerius metus ji praėjo labai daug“, – teigė 44 metų Williamas laidoje „Heart Breakfast“.
„Trijų viršūnių iššūkis“ ir šeimos palaikymas
Vykdydama „Trijų viršūnių iššūkį“, Kate per 24 valandas įkopė į tris aukščiausias Škotijos, Anglijos ir Velso viršūnes – atitinkamai Ben Nevį, Skofel Piką ir Snoudoną.
Rūmai patvirtino, kad po paskutinio įkopimo į Snoudono viršūnę Kate pasitiko vyras princas Williamas, trys jų vaikai – princas George'as, princesė Charlotte ir princas Louisas, taip pat jos tėvai Carole ir Michaelas Middletonai bei brolis Jamesas Middletonas.
Holistinio gydymo ir pagalbos svarba
Savo įraše princesė paaiškino savo motyvus:
„Imčiausi Trijų viršūnių iššūkio ne tiesiog kaip fizinio išbandymo, bet kaip galimybės tyrinėti gyvenimą po diagnozės ir atiduoti kažką atgal. Kiekvienas asmuo yra skirtingas, o visapusiškas požiūris į priežiūrą leidžia išgyvenantiems vėžį susidoroti su giliai asmenišku diagnozės iššūkiu. Holistinė terapija papildo klinikinį gydymą ir padeda pacientams išlaikyti gerovę, atsparumą bei gyvenimo kokybę išskirtinai sunkiu metu.
Gijimas – nesvarbu, asmeninis ar kolektyvinis – nėra tik to, kas blogai, sutaisymas. Tai balanso radimas tame, kaip gyvename: tarp pastangų ir priėmimo, tarp kontrolės ir pasitikėjimo, tarp mąstymo ir tiesiog buvimo. Nes galiausiai drąsa yra ne tik judėjimas pirmyn. Tai gebėjimas išlikti tvirtam, užmegztam ryšyje ir esamuoju momentu, nesvarbu, kokia danga ar kraštovaizdžiu žengtumėte.“
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