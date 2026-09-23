Kate Middleton užfiksuota su kitu garsiu vyru: laikėsi už rankų

Leicesterio aikštėje, kino teatre „Odeon Luxe“, vykusiame renginyje 64-erių Holivudo žvaigždė palydėjo princesę į kino salę. Kate priėmė aktoriaus pagalbą, o abu šypsojosi gerbėjams, stebėjusiems juos ant raudonojo kilimo.
Kate užfiksuota su garsiu aktoriumi
Į premjerą Kate atvyko su princu Williamu. Princesė vilkėjo ryškią violetinę, iki žemės siekiančią suknelę ilgomis platėjančiomis rankovėmis, kurią sukūrė dizainerė Jenny Packham, rašo „The Sun“.
Prie įvaizdžio ji priderino ametisto vėrinį – Karalienės Motinos papuošalą, dovanotą dar 1923 metais. Kate taip pat pasipuošė perlų auskarais, anksčiau priklausiusiais princesei Dianai.
Premjeroje dalyvavo ir futbolo legenda Davidas Beckhamas su sūnumis Romeo bei Cruzu. Kate, pastebėjusi jaunesniuosius Beckhamus, jiems parodė nykštį į viršų.
Prieš atvykstant Velso princui ir princesei, T. Cruise'as neslėpė simpatijų karališkajai porai.
„Aš juos tiesiog myliu. Jie nuostabūs žmonės, labai juos gerbiu“, – sakė aktorius.
Tai ne pirmas kartas, kai T. Cruise'as susitinka su Williamu ir Kate. 2022 metais pora kartu su aktoriumi dalyvavo filmo „Top Gun: Maverick“ premjeroje. Williamą ir T. Cruise'ą taip pat sieja domėjimasis aviacija – abu susitiko ir 2024-ųjų vasarį vykusiame Londono oro greitosios pagalbos labdaros renginyje.
Naujajame filme T. Cruise'as įkūnija naftos magnatą, kurio istorija susijusi su pasauline ekologine katastrofa. Dėl vaidmens aktorius neatpažįstamai pasikeitė – jaunatvišką išvaizdą pakeitė senyvo vyro bruožais.
„Digger“ kino teatruose pasirodys spalio 2 dieną.
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