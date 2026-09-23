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TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Kate Middleton užfiksuota su kitu garsiu vyru: laikėsi už rankų

2026-09-23 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-23 13:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 22-osios vakarą Londone netrūko žvaigždžių – čia įvyko filmo „Digger“ pasaulinė premjera, kurioje ypatingo dėmesio sulaukė Velso princas Williamas ir princesė Kate. Tačiau vienas vakaro momentas ypač patraukė susirinkusiųjų žvilgsnius – aktorius Tomas Cruise'as ištiesė Kate ranką. 

Princas Williamas ir Kate Middleton (nuotr. socialinių tinklų)
GALERIJA (5)

Rugsėjo 22-osios vakarą Londone netrūko žvaigždžių – čia įvyko filmo „Digger“ pasaulinė premjera, kurioje ypatingo dėmesio sulaukė Velso princas Williamas ir princesė Kate. Tačiau vienas vakaro momentas ypač patraukė susirinkusiųjų žvilgsnius – aktorius Tomas Cruise'as ištiesė Kate ranką. 

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Leicesterio aikštėje, kino teatre „Odeon Luxe“, vykusiame renginyje 64-erių Holivudo žvaigždė palydėjo princesę į kino salę. Kate priėmė aktoriaus pagalbą, o abu šypsojosi gerbėjams, stebėjusiems juos ant raudonojo kilimo.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kate Middleton ir princas Williamas filmo premjeroje

Kate užfiksuota su garsiu aktoriumi

Į premjerą Kate atvyko su princu Williamu. Princesė vilkėjo ryškią violetinę, iki žemės siekiančią suknelę ilgomis platėjančiomis rankovėmis, kurią sukūrė dizainerė Jenny Packham, rašo „The Sun“.

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Prie įvaizdžio ji priderino ametisto vėrinį – Karalienės Motinos papuošalą, dovanotą dar 1923 metais. Kate taip pat pasipuošė perlų auskarais, anksčiau priklausiusiais princesei Dianai.

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Premjeroje dalyvavo ir futbolo legenda Davidas Beckhamas su sūnumis Romeo bei Cruzu. Kate, pastebėjusi jaunesniuosius Beckhamus, jiems parodė nykštį į viršų.

Prieš atvykstant Velso princui ir princesei, T. Cruise'as neslėpė simpatijų karališkajai porai.

„Aš juos tiesiog myliu. Jie nuostabūs žmonės, labai juos gerbiu“, – sakė aktorius.

Tai ne pirmas kartas, kai T. Cruise'as susitinka su Williamu ir Kate. 2022 metais pora kartu su aktoriumi dalyvavo filmo „Top Gun: Maverick“ premjeroje. Williamą ir T. Cruise'ą taip pat sieja domėjimasis aviacija – abu susitiko ir 2024-ųjų vasarį vykusiame Londono oro greitosios pagalbos labdaros renginyje.

Naujajame filme T. Cruise'as įkūnija naftos magnatą, kurio istorija susijusi su pasauline ekologine katastrofa. Dėl vaidmens aktorius neatpažįstamai pasikeitė – jaunatvišką išvaizdą pakeitė senyvo vyro bruožais.

„Digger“ kino teatruose pasirodys spalio 2 dieną.

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