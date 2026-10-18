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TV3 naujienos > Užsienis

Naujausia žinia dėl popiežiaus sveikatos: Leonas XIV dėkojo už maldas

2026-10-18 13:55 / šaltinis: BNS
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2026-10-18 13:55
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Popiežius Leonas XIV sekmadienį padėkojo tikintiesiems už maldas po jam atliktos vėžio operacijos ir pranešė prie savo pareigų grįšiantis pamažu.

Popiežius Leonas XIV EPA

Popiežius Leonas XIV sekmadienį padėkojo tikintiesiems už maldas po jam atliktos vėžio operacijos ir pranešė prie savo pareigų grįšiantis pamažu.

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„Norėčiau padėkoti visiems žmonėms, kurie šiomis dienomis meldėsi už mane, – Šv. Petro aikštėje Vatikane susirinkusiai miniai sakė 71 metų pontifikas. – Dabar pamažu atnaujinsiu savo veiklą.“

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Sekmadienį kalbėjo tradicinę „Viešpaties angelo“ maldą

Leonas XIV sekmadienį kalbėjo tradicinę „Viešpaties angelo“ maldą. Tai buvo pirmasis jo oficialus pasirodymas po to, kai šeštadienį, praėjus keturioms dienoms po vėžinio darinio operacijos, jis buvo išrašytas iš ligoninės.

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Ši antradienį atlikta operacija, kurios metu 71 metų pontifikui buvo pašalinta apatinė dešiniojo plaučio skiltis, tapo pirmuoju rimtu jo sveikatos išbandymu per beveik pusantrų pontifikato metų. Operacija patvirtino, kad jam – adenokarcinoma, dažniausiai pasitaikanti plaučių vėžio forma.

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Išvykdamas iš Romos Gemelli (Džemelio) ligoninės atgal į Vatikaną gerokai anksčiau nei planuota, žurnalistams jis sakė besijaučiantis daug geriau.

„Negaliu patikėti, juk jam tik neseniai atlikta operacija, – sakė į Vatikaną iš pietinio Apulijos regiono atvykęs į pensiją išėjęs gamyklos darbininkas Cosimo Mastrocinque (Kosimas Mastročinkas). – Tai stebuklas, kad jis jau pasveiko.“

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Amerikiečiai turistai ypač troško melstis kartu su pirmuoju JAV gimusiu popiežiumi. Marla Marsala iš Mičigano praėjusią savaitę turėjo dalyvauti mišiose su popiežiumi, kurios buvo atšauktos dėl jo hospitalizavimo.

„Tiesiog džiaugiuosi, kad šiandien meldžiamės kartu su juo, o ne už jį, kaip anksčiau, – sakė M. Marsala. – Tai buvo sunki savaitė visiems jį mylintiems žmonėms, kurių yra daugybė. Jis atrodo labai stiprios dvasios. Todėl manau, kad jis ištvers, kovos, pasieks tikslą ir toliau dirbs šį nuostabų darbą.“

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Claire Holland (Kler Holand) iš Džeksonvilio, Floridos, teigė besijaučianti „ypatingai palaiminta“, kad galėjo stebėti popiežiaus sugrįžimą pas savo tikinčiuosius.

„Labai džiaugiuosi, kad jis taip greitai pasveiko. Manau, kad buvo sukalbėta milijonai maldų. Jis yra stiprus, ryžtingas žmogus, ir aš labai džiaugiuosi, kad jis jaučiasi pakankamai gerai, jog galėtų tai daryti“, – sakė C. Holland.

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Kitas svarbus Leono XIV įsipareigojimas – ambicinga lapkričio 6–17 dienomis planuojama kelionė į Urugvajų, Argentiną ir Peru, kurios metu numatyta dvylika skrydžių lėktuvu bei du skrydžiai sraigtasparniu dideliame aukštyje.

Popiežių operavęs chirurgas Stefano Margaritora (Stefanas Margaritora) šeštadienį „Vatican News“ sakė, kad kelionei sutrukdyti galinčių „klinikinių priežasčių nėra“.

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„Šventasis Tėvas į savo sveikimą įdėjo visą širdį ir sielą“, – „Vatican News“ teigė S. Margaritora ir pridūrė besitikintis, jog po operacijos popiežius visiškai pasveiks maždaug per 10 dienų.

„Kalbant apie ilgą kelionę lėktuvu po maždaug trijų savaičių, sakyčiau, nėra jokių klinikinių priežasčių, kodėl ji neturėtų įvykti“, – kalbėjo gydytojas.

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Šiuo metu atliekami išoperuoto naviko ir susijusių limfmazgių histologiniai tyrimai.

Jų rezultatai kartu su naviko molekulinės ir genetinės sudėties duomenimis padės gydytojams nuspręsti, ar popiežiui reikalingas papildomas gydymas.

Galimi variantai apima chemoterapiją, chemoterapijos ir imunoterapijos derinį arba tikslinę terapiją, paremtą naviko genetinėmis savybėmis.

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