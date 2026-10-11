Bus operuojamas popiežius Leonas XIV: aptiko darinį plaučiuose

„Atliekant pastaruosius medicininius tyrimus, mano plautyje buvo rastas mazgelis. Jis pastebėtas labai ankstyvoje stadijoje ir yra labai lokalizuotas“, – savaitinėje kalboje Šv. Petro aikštėje sakė 71 metų pontifikas.
„Gydytojai mano, kad būtų teisinga įsikišti, todėl, atsižvelgdamas į jų patarimą, nusprendžiau pasidaryti operaciją jam pašalinti. Operacija jau suplanuota artimiausiomis dienomis“, – sakė jis.
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