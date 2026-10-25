„Varpa yra tarsi kanarėlė šachtoje“: gydytojas įvardijo dažną infarkto pranašą

Gydytojo urologo pastebėjimu, visuomet geriausia nelaukti simptomų, o stengtis užbėgti įvykiams už akių.
„Ne veltui, pavyzdžiui, yra privaloma mašinų techninė apžiūra kas dvejus metus, kad neįvyktų kažkokių problemų. Man juokingiausia šitoje valstybėje tai, kad automobilių sveikata valstybei rūpi labiau nei žmonių sveikata.
Vis dar ateina žmonių, kurie sako: „Man viskas gerai. Galiu pasakyti, kad 20 ar 30 metų esu visiškai sveikas.“ Tada pradedi žiūrėti ir paaiškėja, kad ne viskas taip gerai. Vienam kitam ir vėžį randi, ir akmenų randi, ir įvairių kitų dalykų“, – „Žinių radijo“ eteryje konstatavo jis.
Ignoruojant šį simptomą po 5–7 metų laukia infarktas
Pasak gydytojo, tyrimai rodo, kad vidutiniškai vyras nuo simptomų pradžios iki nuėjimo pas gydytoją pralaukia net dvejus metus. Vienas tokių pirmųjų simptomų gali būti erekcijos sutrikimai.
„Tai yra be galo svarbus prognostinis reiškinys. Nekalbame apie tai, kad vyras neturėdamas erekcijos negali mylėtis, negali patirti malonumo. Erekcija yra labai svarbus vyro sveikatos atspindys“, – pabrėžė M. Anglickis.
Jo aiškinimu, visi tyrimai rodo, kad jeigu vyrui dingo erekcija ir jis nieko nedarys – nenustos rūkyti, nepadidins fizinio aktyvumo, nepradės sveikiau gyventi, labai didelė tikimybė, kad per 5–7 metus jam išsivystys insultas arba infarktas.
„Kodėl? Todėl, kad varpos kraujagyslės yra pačios jautriausios. Pirmiausia užsikemša varpos kraujagyslės, o kitas žingsnis jau būna širdies kraujagyslės.
Dažnai juokauju, kad varpa yra tarsi kanarėlė šachtoje. Puikiai žinome, kad šachtininkai šimtus metų naudojo kanarėlę kaip pavojingų dujų indikatorių. Jeigu kanarėlė užtilo, bėk, viską mesk ir šok lauk iš šachtos.
Tas pats ir su erekcija. Jeigu dingo erekcija ir nieko nedarysi, už jos dažnai ateina penkeri–septyneri metai iki insulto ar infarkto“, – vaizdingai palygino gydytojas.
„Dažnai juokauju, kad varpa yra tarsi kanarėlė šachtoje. Puikiai žinome, kad šachtininkai šimtus metų naudojo kanarėlę kaip pavojingų dujų indikatorių. Jeigu kanarėlė užtilo, bėk, viską mesk ir šok lauk iš šachtos.“
Tiesa, vyro sveikatos įvertinimui svarbūs ir kiti simptomai – jei pablogėjo šlapimo srovė, jis pradėjo dažniau šlapintis, du tris kartus keliasi naktį ir pan.
„Geriau ateiti anksčiau ir išspręsti problemą anksčiau, nes tai kainuos pigiau. Čia kaip ir su mašina. Jeigu problemą nustatome anksti, jos sprendimas kainuoja mažiau. Jeigu nuvažiuoji į servisą tada, kai užsidega geltona arba raudona lemputė, remontas jau gali kainuoti labai brangiai. Taip pat yra ir su sveikata“, – kalbėjo M. Anglickis.
Sėklidžių vėžiu serga tik jauni vyrai
Pasak pašnekovo, į urologo kabinetą reikėtų suskubti toli gražu ne jau sulaukus garbaus amžiaus. „Konkretaus amžiaus, nuo kada reikėtų pradėti tikrintis, nėra. Kuo anksčiau nueini, tuo geriau. Geriau dažniau, kas porą metų, pasitikrinti, nes tai, kad esi jaunas ir gražus, dar nieko nereiškia.
Kiekvienais metais atsitiktinai bent penkiems jauniems vyrams nustatau sėklidžių vėžį. (...) Sėklidžių vėžio pikas yra 18–25 metai. Ir ne vieną pacientą teko matyti, kuriam 25 ar 35 metų amžiaus buvo nustatytas inkstų vėžys. Labai svarbu, kada tu ligą pagauni anksti“, – pabrėžė urologas.
Be kita ko, jis priminė, kad urologai gydo ne tik vyrus, bet ir moteris. „Moterys taip pat turi šlapimo pūslę ir inkstus. Moterys puikiausiai serga ir šlapimo pūslės vėžiu, ir gali turėti akmenų, tiek inkstų, tiek įvairių navikų.
Pavyzdžiui, neseniai atėjo pacientė, kuriai atsitiktinės echoskopijos metu radau nedidelį naviką. Ką tai reiškia? Greičiausiai jos prognozė bus labai gera. Echoskopo kontrolėje įkišime adatėlę, tą inksto naviką prideginsime ir viskas bus gerai.
Bet jeigu ji būtų atėjusi po penkerių ar šešerių metų, kai tas vėžys jau būtų išplitęs, greičiausiai tokio paciento pagydyti nebebūtų galima. Būtų taikoma tik simptominė terapija, imunoterapija ar chemoterapija, kas tik prailgintų gyvenimą. Todėl labai svarbu ligą pagauti anksti. Aš visada sakau savo pacientams: geriau ateikite šimtą kartų be reikalo, negu vieną kartą neateikite, kai jau reikia“, – kalbėjo M. Anglickis.
Nieko neskaudėjo, o dabar – vėžys
Jis pasakojo, kad dar kitam pacientui prieš porą metų buvo padarytas magnetinis rezonansas. Vyras turėjo grįžti pakartotiniam vertinimui, bet dingo.
„Sako: „Man nieko neskaudėjo, man viskas gerai.“ O dabar jau yra vėžys. Su automobiliu irgi viskas atrodo tvarkoje iki tol, kol užsidega raudona lemputė. Tačiau tada jau gali tekti atsisveikinti su automobiliu. Taip pat ir su sveikata. Nereikėtų laukti raudonų lempučių.
Moterims pas ginekologą privalu pasirodyti profilaktiškai, o vyrams reikėtų pasirodyti pas urologą. Geriau be reikalo sugaišti 10–15 minučių, bet galima užbėgti už akių labai daugybei problemų“, – prevencijos svarbą akcentavo gydytojas.
Tiesa, jis pasidžiaugė, kad jaunosios kartos požiūris į savo sveikatą keičiasi: „Jie tikrinasi. Jeigu mato, kad kažkas negerai, kažką paskauda, pablogėjo erekcija ar atsirado kitų problemų, jie nueina pas gydytojus, pasiima siuntimą, pasitikrina.“
Be kita ko, pašnekovas priminė, kad Lietuvoje jau dvidešimt metų yra vykdoma visuotinė prostatos vėžio patikros programa, kurioje gali sudalyvauti visi vyrai, sulaukę 50 metų. Jei šeimoje jau buvo prostatos vėžio atvejų, pasitikrinti kviečiama anksčiau – nuo 40 metų.
„Tai netgi yra didžiulė prabanga, nes nedaug Vakarų pasaulio valstybių gali sau leisti ir nedaug valstybių skiria lėšų prostatos patikros programoms. Tik problema ta, kad nėra žmonių suinteresuotumo savo sveikata“, – konstatavo urologas.
Stresas – didžiausias žudikas, o plastikas – naujas iššūkis
Gydytojas kartu atkreipė dėmesį, kad vienas svarbiausių veiksnių, kurie žaloja mūsų sveikatą, yra stresas. „Psichologinis stresas dažnai mūsų organizme virsta oksidaciniu stresu. Ką tai reiškia? Tai yra žala jūsų organizmo ląstelėms.
Oksidacinis stresas gali būti prisidėjęs ir prie vėžio atsiradimo, ir prie kraujagyslių kalkėjimo. Kaip jau pasakojau, pirmiausia nukenčia kraujotaka varpoje, paskui širdyje, o vėliau išsivysto infarktas, insultas ir daugybė kitų ligų. Bet kaip jo išvengti? Streso visiškai išvengti neįmanoma“, – kalbėjo M. Anglickis.
Pasak jo, negalima išvengti ir kito XXI amžiaus blogio – plastiko. „Neseniai lankiausi Europos urologų asociacijos konferencijoje ir viena studija parodė, kad šiandien kiekvieno vyro sėklidžių audinyje randama mikroplastiko.
Mūsų organizme plastiko yra beprotiškai daug. Ir tas plastikas liks dar šimtus metų po mūsų mirties. Tai rimta problema, kurios visiškai išvengti neįmanoma.
Plastikas prisideda prie žemo testosterono problemų, vaisingumo problemų, endokrininių sutrikimų ir daugybės kitų sveikatos problemų. Greičiausiai jis prisideda ir prie didesnio onkologinių ligų dažnio“, – sakė M. Anglickis.
Gydytojas sutiko, kad visiškai išvengti mikroplastiko sudėtinga, tačiau tokia šiuolaikinio gyvenimo kaina: „Kvėpuoji, valgai, geri, sukramtai gumos gabalėlį ir jau didžiulis kiekis mikroplastiko patenka į organizmą ir kaupiasi mūsų audiniuose.“
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