Buvęs Meghan Markle bičiulis išklojo, kas vyksta už karališkųjų rūmų durų: tiesa – karti

Buvęs Meghan Markle bičiulis, viešųjų ryšių ekspertas Nickas Ede pasidalijo savo įžvalgomis apie neseniai įvykusį Sasekso hercogų apsilankymą Notingame, rašė Express.
Didžiojoje Britanijoje gyvenantis televizijos laidų vedėjas, pasirodęs tokiose laidose kaip „Lorraine“ ir „The Royal Box“, po naujausio viešo princo Harry ir Meghan pasirodymo išsakė netikėtą prognozę.
Notingame porą pasitiko gausus būrys gerbėjų, kurie prašė kartu nusifotografuoti, dovanojo gėlių puokštes, atvirukus, vienaragio formos balioną ir gydomąjį kristalą.
Meghan išlipus iš automobilio, minioje buvo girdėti šūksniai „Mes tave mylime, Meghan“. Tuo metu princas Harry bendravo su poros laukusiais gerbėjais ir moksleiviais.
Prabilo apie Meghan Markle ateitį
N. Ede įsitikinęs, kad Meghan sėkmės Didžiojoje Britanijoje raktas – savarankiško įvaizdžio kūrimas, atsiribojant nuo karališkųjų rūmų ir atsisakant karališkojo titulo.
Pasak jo, šiandien Meghan yra visiškai kitokia moteris nei ta, kuri 2017 metais pirmą kartą atvyko į Jungtinę Karalystę.
„Meghan turi galimybę susigrąžinti savo vietą Didžiojoje Britanijoje, net ir be karališkųjų rūmų. Ji yra kitokia moteris nei ta, kuri čia atvyko 2017 metais. Jei viską padarys tinkamai, tai gali tapti naujo gyvenimo etapo pradžia“, – leidiniui „Café Casino“ sakė jis.
Viešųjų ryšių ekspertas taip pat palygino naujausią Meghan pasirodymą su ankstesniu jos susitikimu su Malala Yousafzai.
„Manau, kad šis pasirodymas buvo gerokai geresnis nei jos fotosesija su Malala, kuri atrodė labai surežisuota. Ji yra Holivudo garsenybė, todėl turėtų labiau išnaudoti šį savo įvaizdį ir pamiršti titulą“, – teigė N. Ede.
Anot jo, apsilankymas Notingame gali reikšti naują princo Harry ir Meghan gyvenimo etapą.
„Atrodė, kad Notingame Sasekso hercogai nusprendė viską pradėti iš naujo. Jie primena žmonėms apie gerus darbus, kuriuos gali nuveikti, o ne apie skandalus, iki šiol dominavusius jų istorijoje. Tai protingas žingsnis, tačiau sėkmei užtikrinti reikės nuoseklumo“, – aiškino ekspertas.
Jis taip pat prognozavo, kad ateityje Harry ir Meghan Didžiojoje Britanijoje bus matomi vis dažniau.
„Manau, kad tai daug aktyvesnio Harry ir Meghan viešo gyvenimo Didžiojoje Britanijoje pradžia. Jie suprato, kad darbai kalba garsiau nei interviu, o labdaringa veikla yra geriausias būdas susigrąžinti visuomenės pasitikėjimą.
Jie abu yra labai altruistiški ir visada norėjo parodyti savo paramą įvairioms organizacijoms, atkreipdami į jas dėmesį ir pasitelkdami savo žinomumą“, – kalbėjo jis.
Princas Williamas ir Kate gali niekada neatleisti
Vis dėlto N. Ede nemano, kad šiltas visuomenės sutikimas reiškia artėjantį Sasekso hercogų susitaikymą su karališkąja šeima.
Jo teigimu, santykiai su princu Williamu ir princese Kate gali taip ir likti pašliję.
„Šiltas sutikimas nereiškia, kad karališkosios šeimos susitaikymas jau čia pat. Manau, kad pirmiausia išvysime privatų šeimos susitaikymą su Charlesu ir Camilla, o tik gerokai vėliau galėtume tikėtis, kad ketveriukė vėl susiburs.
Nemanau, kad Williamas ir Kate kada nors jiems atleis“, – pareiškė N. Ede.
Sasekso hercogai ketvirtadienį pirmiausia apsilankė Notingamo Sent Anos rajone įsikūrusioje bendruomenės įrašų studijoje „Community Recording Studio“ (CRS).
Tai buvo pirmasis iš trijų tą dieną suplanuotų viešų poros pasirodymų mieste, priminusių jų ankstesnes karališkąsias pareigas.
Kaip rašoma užsienio žiniasklaidoje, rugpjūtį Harry ir Meghan vėl įsikūrė Anglijoje. Toks sprendimas tapo netikėtu posūkiu, praėjus šešeriems metams po to, kai pora atsisakė vyresniųjų karališkosios šeimos narių pareigų ir pradėjo naują gyvenimą Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Nepaisant sugrįžimo, jų santykiai su kitais karališkosios šeimos nariais tebėra įtempti.
Pastebėjo Meghan Markle pokyčius
Kalbėdamas apie Meghan pasirodymą viešumoje, N. Ede negailėjo jai komplimentų.
„Meghan atrodė atsipalaidavusi, pasitikinti savimi ir nuoširdžiai laiminga būdama ten. Jos šypsenos, apkabinimai ir natūralus bendravimas su minia priminė žavesį, dėl kurio ji buvo tokia populiari, kai pirmą kartą prisijungė prie karališkosios šeimos.
Atrodė, kad ji labai džiaugėsi sulauktu sutikimu ir stengėsi pabendrauti su kiekvienu ten buvusiu žmogumi“, – pasakojo jis.
Eksperto nuomone, šis vizitas gali tapti svarbiu lūžio tašku poros gyvenime.
„Notingamas Harry ir Meghan tapo tikru lūžio tašku. Šiltas žmonių sutikimas priminė porą, kurią Didžioji Britanija kadaise pamilo, kol viskas netapo taip sudėtinga.
Buvo gera matyti juos tokius spindinčius ir kupinus gyvybės“, – sakė N. Ede.
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