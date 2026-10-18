Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Buvęs Meghan Markle bičiulis išklojo, kas vyksta už karališkųjų rūmų durų: tiesa – karti

2026-10-18 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-18 15:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po šešerių metų pertraukos į Didžiąją Britaniją sugrįžę princas Harry ir Meghan Markle sulaukė šilto visuomenės sutikimo. Tačiau buvęs Sasekso hercogienės bičiulis, viešųjų ryšių ekspertas Nickas Ede įsitikinęs, kad šis sugrįžimas nebūtinai reiškia susitaikymą su karališkąja šeima. Jo teigimu, princas Williamas ir princesė Kate porai gali niekada neatleisti.

Meghan Markle ir princas Harry, Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. Instagram)
GALERIJA (5)

Po šešerių metų pertraukos į Didžiąją Britaniją sugrįžę princas Harry ir Meghan Markle sulaukė šilto visuomenės sutikimo. Tačiau buvęs Sasekso hercogienės bičiulis, viešųjų ryšių ekspertas Nickas Ede įsitikinęs, kad šis sugrįžimas nebūtinai reiškia susitaikymą su karališkąja šeima. Jo teigimu, princas Williamas ir princesė Kate porai gali niekada neatleisti.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvęs Meghan Markle bičiulis, viešųjų ryšių ekspertas Nickas Ede pasidalijo savo įžvalgomis apie neseniai įvykusį Sasekso hercogų apsilankymą Notingame, rašė Express.

REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Kate Middleton ir princas Williamas filmo premjeroje

Didžiojoje Britanijoje gyvenantis televizijos laidų vedėjas, pasirodęs tokiose laidose kaip „Lorraine“ ir „The Royal Box“, po naujausio viešo princo Harry ir Meghan pasirodymo išsakė netikėtą prognozę.

REKLAMA

Notingame porą pasitiko gausus būrys gerbėjų, kurie prašė kartu nusifotografuoti, dovanojo gėlių puokštes, atvirukus, vienaragio formos balioną ir gydomąjį kristalą.

Meghan išlipus iš automobilio, minioje buvo girdėti šūksniai „Mes tave mylime, Meghan“. Tuo metu princas Harry bendravo su poros laukusiais gerbėjais ir moksleiviais.

Prabilo apie Meghan Markle ateitį

N. Ede įsitikinęs, kad Meghan sėkmės Didžiojoje Britanijoje raktas – savarankiško įvaizdžio kūrimas, atsiribojant nuo karališkųjų rūmų ir atsisakant karališkojo titulo.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, šiandien Meghan yra visiškai kitokia moteris nei ta, kuri 2017 metais pirmą kartą atvyko į Jungtinę Karalystę.

„Meghan turi galimybę susigrąžinti savo vietą Didžiojoje Britanijoje, net ir be karališkųjų rūmų. Ji yra kitokia moteris nei ta, kuri čia atvyko 2017 metais. Jei viską padarys tinkamai, tai gali tapti naujo gyvenimo etapo pradžia“, – leidiniui „Café Casino“ sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Viešųjų ryšių ekspertas taip pat palygino naujausią Meghan pasirodymą su ankstesniu jos susitikimu su Malala Yousafzai.

„Manau, kad šis pasirodymas buvo gerokai geresnis nei jos fotosesija su Malala, kuri atrodė labai surežisuota. Ji yra Holivudo garsenybė, todėl turėtų labiau išnaudoti šį savo įvaizdį ir pamiršti titulą“, – teigė N. Ede.

REKLAMA

Anot jo, apsilankymas Notingame gali reikšti naują princo Harry ir Meghan gyvenimo etapą.

„Atrodė, kad Notingame Sasekso hercogai nusprendė viską pradėti iš naujo. Jie primena žmonėms apie gerus darbus, kuriuos gali nuveikti, o ne apie skandalus, iki šiol dominavusius jų istorijoje. Tai protingas žingsnis, tačiau sėkmei užtikrinti reikės nuoseklumo“, – aiškino ekspertas.

REKLAMA

Jis taip pat prognozavo, kad ateityje Harry ir Meghan Didžiojoje Britanijoje bus matomi vis dažniau.

„Manau, kad tai daug aktyvesnio Harry ir Meghan viešo gyvenimo Didžiojoje Britanijoje pradžia. Jie suprato, kad darbai kalba garsiau nei interviu, o labdaringa veikla yra geriausias būdas susigrąžinti visuomenės pasitikėjimą.

Jie abu yra labai altruistiški ir visada norėjo parodyti savo paramą įvairioms organizacijoms, atkreipdami į jas dėmesį ir pasitelkdami savo žinomumą“, – kalbėjo jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Princas Williamas ir Kate gali niekada neatleisti

Vis dėlto N. Ede nemano, kad šiltas visuomenės sutikimas reiškia artėjantį Sasekso hercogų susitaikymą su karališkąja šeima.

Jo teigimu, santykiai su princu Williamu ir princese Kate gali taip ir likti pašliję.

„Šiltas sutikimas nereiškia, kad karališkosios šeimos susitaikymas jau čia pat. Manau, kad pirmiausia išvysime privatų šeimos susitaikymą su Charlesu ir Camilla, o tik gerokai vėliau galėtume tikėtis, kad ketveriukė vėl susiburs.

REKLAMA

Nemanau, kad Williamas ir Kate kada nors jiems atleis“, – pareiškė N. Ede.

Sasekso hercogai ketvirtadienį pirmiausia apsilankė Notingamo Sent Anos rajone įsikūrusioje bendruomenės įrašų studijoje „Community Recording Studio“ (CRS).

Tai buvo pirmasis iš trijų tą dieną suplanuotų viešų poros pasirodymų mieste, priminusių jų ankstesnes karališkąsias pareigas.

REKLAMA

Kaip rašoma užsienio žiniasklaidoje, rugpjūtį Harry ir Meghan vėl įsikūrė Anglijoje. Toks sprendimas tapo netikėtu posūkiu, praėjus šešeriems metams po to, kai pora atsisakė vyresniųjų karališkosios šeimos narių pareigų ir pradėjo naują gyvenimą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Nepaisant sugrįžimo, jų santykiai su kitais karališkosios šeimos nariais tebėra įtempti.

Pastebėjo Meghan Markle pokyčius

Kalbėdamas apie Meghan pasirodymą viešumoje, N. Ede negailėjo jai komplimentų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Meghan atrodė atsipalaidavusi, pasitikinti savimi ir nuoširdžiai laiminga būdama ten. Jos šypsenos, apkabinimai ir natūralus bendravimas su minia priminė žavesį, dėl kurio ji buvo tokia populiari, kai pirmą kartą prisijungė prie karališkosios šeimos.

Atrodė, kad ji labai džiaugėsi sulauktu sutikimu ir stengėsi pabendrauti su kiekvienu ten buvusiu žmogumi“, – pasakojo jis.

REKLAMA

Eksperto nuomone, šis vizitas gali tapti svarbiu lūžio tašku poros gyvenime.

„Notingamas Harry ir Meghan tapo tikru lūžio tašku. Šiltas žmonių sutikimas priminė porą, kurią Didžioji Britanija kadaise pamilo, kol viskas netapo taip sudėtinga.

Buvo gera matyti juos tokius spindinčius ir kupinus gyvybės“, – sakė N. Ede.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Meghan Markle ir princas Harry, Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. Instagram)
Princesės Dianos brolis išklojo, kas iš tiesų vyksta karališkoje šeimoje: „Jei pažvelgtumėte į žmonas...“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų