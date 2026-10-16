Gyventojai apstulbę – negalėjo patikėti, kur išvydo Kate Middleton

44-erių Velso princesę ir 11-metę Charlotte pastebėjo vienas iš Londono metro keleivių. Žurnalui „HELLO!“ šaltinis pasakojo, kad mergaitei kelionė pasirodė neįprasta – ji atrodė kone apstulbusi, dairydamasi po vagono vidų.
Metro keliavo kartu su kitais keleiviais
Kate ir Charlotte važiavo Elizabeth linija – viena naujausių Londono viešojo transporto linijų. Kartu su jomis buvo apsaugos darbuotojai, tačiau, pasak liudininko, jie stengėsi neišsiskirti iš aplinkinių.
„Jos kalbėjosi su priešais sėdinčiais žmonėmis. Apsauga buvo kartu, tačiau nesistengė atkreipti į save dėmesio. Išlipdama Tottenham Court Road stotelėje Kate laikė Charlotte už rankos“, – pasakojo šaltinis.
Pasak jo, abi atrodė atsipalaidavusios, šypsojosi ir kalbėjosi. Kate kelias minutes žiūrėjo į telefoną, o su kitais keleiviais jos trumpai bendravo.
Mama ir dukra išlipo Tottenham Court Road stotelėje. Kur jos vyko toliau, nežinoma.
Kate Middleton iki santuokos su princu Williamu viešuoju transportu naudojosi dažniau, tačiau tokia kelionė princesei Charlotte – kur kas retesnė patirtis. Karališkosios šeimos nariai paprastai keliauja automobiliais su vairuotojais arba privačiais sraigtasparniais.
Vis dėlto motina ir dukra jau anksčiau yra leidusios laiką kartu kultūriniuose renginiuose. Liepą jos lankėsi „The Royal Ballet School“ pasirodyme „Opera Holland Park“ teatre.
Kate taip pat yra pasakojusi apie savo ryšį su viešuoju transportu. 2013 metais, minint 150-ąsias Londono metro metines, ji kartu su karaliene Elžbieta II ir princu Philipu apsilankė Baker Street stotyje. Tuo metu laukdamasi princo George'o ji prisipažino pasiilgusi kelionių viešuoju transportu.
@abcnews Kate, the Princess of Wales, and her daughter, Princess Charlotte, lived like London locals over the weekend, commuting on London's public subway system. Kate and Charlotte, 11, were photographed on Saturday sitting next to each other alongside fellow commuters on the London Underground, known by locals as "the Tube." #royalfamily #london #news #abcnews ♬ original sound - ABC News
Karališkosios šeimos narių kelionės viešuoju transportu primena ir princesės Dianos auklėjimo principus. Ji siekė, kad jos sūnūs – princai Williamas ir Harry – patirtų kuo normalesnę vaikystę.
Buvęs karališkosios šeimos apsaugos darbuotojas Kenas 2022 metais žurnalui „HELLO!“ pasakojo, kad Diana pati aktyviai rūpinosi vaikais: leisdavo jiems kviestis draugus nakvoti, kartu keliaudavo ir lankydavosi pramogų vietose.
Pasak jo, princesė su sūnumis važiuodavo Londono autobusais ir metro, lankydavosi greitojo maisto restoranuose, o norėdami pasilinksminti jie net turėdavo laukti eilėse prie atrakcionų.