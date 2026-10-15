Pamatę, kokį gestą parodė princas Williamas, nesulaikė emocijų: nuotrauka apskriejo internetą

Šią savaitę princas Williamas netikėtai pasirodė garsiojoje Londono gatvėje „The Mall“, kur kartu su Anglijos ir Indijos kriketo žvaigždėmis dalyvavo draugiškose rungtynėse, rašė Express.
Princas Williamas nustebino gerbėjus
Pasibaigus rungtynėms, princas Williamas nusprendė skirti laiko susirinkusiems žmonėms. Jis priėjo prie gerbėjų, su jais bendravo, juokavo ir mielai pozavo nuotraukoms.
Tačiau daugiausia dėmesio sulaukė viena internete išplitusi nuotrauka, kurioje būsimasis Jungtinės Karalystės karalius užfiksuotas neįprastai pozuojantis. Joje princas pirštais prie akių vaizduoja savotiškus akinius.
Paaiškėjo, kad šiuo gestu Williamas atkartojo futbolininko Johno McGinno firminį įvarčio šventimo judesį. Futbolininkas, apversdamas nykščius ir smilius, prie akių suformuoja akinius ar kaukę primenantį ženklą.
Caught in the moment 📸 Prince William having a bit of fun with the crowd on The Mall this morning after the cricket match. That smile says it all—sport, purpose & a bit of pure joy. #PrinceOfWales #EarthshotPrize #CricketOnTheMall https://t.co/zg2Kse5HBoREKLAMAREKLAMA— Alissa 👑🫶 (@PalacePRAlly) October 13, 2026
Žaismingas princo elgesys akimirksniu pavergė gerbėjų širdis. Socialiniame tinkle „X“ žmonės ėmė dalytis nuotrauka ir negailėjo Williamui komplimentų.
- „O, tu didelis kvailiuk! Dievinu jį“, – rašė vienas internautas.
- „Jis toks tikras tėtis“, – komentavo kitas.
- „Kokia laiminga moteris yra ponia Wales, ištekėjusi už tokio juokdario“, – šmaikštavo trečias.
- „Williamas žino, ką reikia daryti, ir daro tai puikiai“, – pridūrė dar vienas gerbėjas.
Pademonstravo ir sportinius sugebėjimus
Renginio metu princas Williamas turėjo progą išbandyti savo jėgas kriketo aikštelėje.
Iš pradžių jis mėgino mesti kamuoliuką legendiniam kriketo žaidėjui Brianui Larai, tačiau šis nesunkiai atmušdavo gana lėtus princo metimus.
Vėliau Williamas pats paėmė lazdą ir stojo prieš Anglijos ribotų perdavimų kriketo rinktinės kapitoną Harry Brooką bei buvusį Indijos rinktinės kapitoną Souravą Ganguly.
Nors pirmieji bandymai nebuvo itin sėkmingi ir princas kelis kartus nepataikė į kamuoliuką, galiausiai jam pavyko sėkmingai smūgiuoti.
Kamuoliukas praskriejo virš aikštelėje buvusių „Backyard Cricket“ žaidėjų galvų. Ši internete išpopuliarėjusi iniciatyva siekia skatinti žmones domėtis kriketu ir įsitraukti į šį sportą.
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