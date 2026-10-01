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TV3 naujienos > Žmonės

Princesės Dianos brolis išklojo, kas iš tiesų vyksta karališkoje šeimoje: „Jei pažvelgtumėte į žmonas...“

2026-10-01 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-01 14:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Princesės Dianos jaunesnysis brolis Charles Spencer atvirai prabilo apie sunkumus, su kuriais susiduria žmonės, įsiliejantys į britų karališkąją šeimą. Pasak jo, tiems, kurie joje neužaugo, prisitaikyti prie monarchijos gyvenimo būdo gali būti itin sudėtinga.

Meghan Markle ir princas Harry, Kate Middleton ir princas Williamas (nuotr. Instagram)
GALERIJA (10)

Princesės Dianos jaunesnysis brolis Charles Spencer atvirai prabilo apie sunkumus, su kuriais susiduria žmonės, įsiliejantys į britų karališkąją šeimą. Pasak jo, tiems, kurie joje neužaugo, prisitaikyti prie monarchijos gyvenimo būdo gali būti itin sudėtinga.

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Apie tai Ch. Spencer kalbėjo rugsėjo 29 dieną Niujorke vykusiame renginyje. Pristatydamas savo naują atsiminimų knygą „Swan Song: Diana, My Sister“, jis scenoje bendravo su karališkosios šeimos biografe ir buvusia „Vanity Fair“ redaktore Tina Brown, rašė People.

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FOTOGALERIJA. Princesė Diana

Pokalbio metu buvo prisimintas spaudimas, kurį princesė Diana patyrė 1981 metais ištekėjusi už tuometinio princo Charleso (dabar – karaliaus Karolio III).

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„Ar manote, kad šiuolaikiniam žmogui iš tiesų neįmanoma būti savimi monarchijos narve?“ – Ch. Spencer paklausė T. Brown.

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„Na, yra žmonių, kurie tai ištveria. Manau, kad kai kuriems žmonėms būti jo viduje yra labai sunku. Manau, jei užaugi karališkojoje šeimoje, viskas yra daug lengviau nei tuomet, kai į ją patenki per santuoką“, – atsakė jis.

Ch. Spencer atkreipė dėmesį ir į moteris, ištekėjusias už karališkosios šeimos narių.

„Jei pažvelgtumėte į žmonas tų, kurie susituokė, joms sunku. Tai labai specifinis mąstymo būdas“, – sakė jis.

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Nors pokalbio metu nei Meghan Markle, kuri 2018 metais ištekėjo už Ch. Spencer sūnėno princo Harry, nei kito jo sūnėno princo Williamo žmona Kate Middleton nebuvo tiesiogiai paminėtos, jo žodžiai nuskambėjo platesniame diskusijų apie į karališkąją šeimą ištekėjusias moteris kontekste.

Negailėjo kritikos Meghan Markle

T. Brown jau ne kartą viešai kritikavo Meghan Markle. Anksčiau viešėdama „The Ankler“ tinklalaidėje su Janice Min ji itin griežtai įvertino Meghan Markle sprendimus.

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„Ji prasčiausiai vertina situacijas iš visų žmonių visame pasaulyje“, – sakė T. Brown ir pridūrė: „Ji nepriekaištingai sugeba viską suprasti neteisingai. Tikrai.“

Visai neseniai, pasirodžius kalboms, kad Meghan Markle gali gauti vaidmenį „Netflix“ seriale „The Gentlemen“, T. Brown savo „Substack“ platformoje skelbė, kad pasiūlymas jai esą buvo „atsiimtas“ dėl kilusios „neigiamos reakcijos“.

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Vis dėlto People šaltinių žiniomis, Meghan Markle šiuo metu derasi dėl vaidmens seriale, tačiau galutinis susitarimas dar nėra pasiektas.

Harry ir Meghan situaciją palygino su Dianos patirtimi

Ch. Spencer pastaruoju metu taip pat brėžia paraleles tarp dėmesio, kurio sulaukia Meghan Markle bei princas Harry, ir to, ką teko išgyventi jo seseriai princesei Diana.

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Pristatydamas knygą „Swan Song: Diana, My Sister“, BBC News jis sakė, kad žiniasklaidos dėmesys Meghan Markle jam primena Dianos patirtį.

„Jei pažvelgtumėte į bulvarinės spaudos straipsnį apie Dianą arba jūsų minimą porą – Harry ir Meghan – jie gali būti labai, labai nemalonūs“, – teigė Ch. Spencer.

Pasak jo, žmonėms vertėtų pasimokyti iš to, kas nutiko jo seseriai.

„Manau, žmonės turėtų pasimokyti iš Dianos pavyzdžio“, – sakė jis.

Naujoje knygoje – prisiminimai apie Dianą

Anksčiau rugsėjį duodamas išskirtinį interviu People Ch. Spencer pasakojo, kad jo naujoji knyga, jo manymu, būtų patikusi pačiai princesei Diana.

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„Mano nuomone, ši knyga yra tai, kas jai patiktų. Jai visada patikdavo, kai sakydavau komplimentus, o čia – 350 puslapių komplimentų“, – sakė jis.

Ch. Spencer taip pat teigė tikintis, kad knyga padės paneigti kai kuriuos per daugelį metų apie jo seserį susiformavusius mitus.

„Manau, kad tai suteikia man galimybę galutinai paneigti tam tikrus mitus“, – pridūrė jis.

Paviešino pribloškiantį pokalbį su tuometiniu princu Charlesu

Dar daugiau dėmesio knyga sulaukė po to, kai „Daily Mail“ paskelbė pirmąją jos ištrauką. Joje Ch. Spencer prisiminė pokalbį telefonu su tuometiniu princu Charlesu prieš Dianos laidotuves.

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Ch. Spencer teigimu, būsimasis karalius jam esą pasakė: „Būk ramus, netrukus mes ją pamiršime.“

Į šį teiginį sureagavo ir Bakingamo rūmai.

„Nors iš principo knygų nekomentuojame, Jo Didenybė supranta, kad brolio patiriamas gedulo skausmas gali aptemdyti protą, paveikti vertinimą ir nuspalvinti prisiminimus taip, kaip kiti žmonės to gali nesuvokti net praėjus daugeliui metų po tokios netekties“, – teigė atstovas.

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Ch. Spencer savo prisiminimų neišsižadėjo. Pokalbio su T. Brown metu jis dar kartą gynė savo pateiktą įvykių versiją.

„Esu sulaukęs tik dviejų tuometinio princo skambučių. Juos labai gerai prisimenu, – sakė jis. – Esu tikras, kad jis prisimena, kaip jam buvo padėtas ragelis, nes tikriausiai taip nutinka ne itin dažnai.“

Kalbėdamas apie paskelbtą atsaką, Ch. Spencer pabrėžė, kad karalius turėjo galimybę jo žodžius tiesiogiai paneigti.

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„Jis turėjo galimybę nieko nesakyti arba tai paneigti, tačiau nepadarė nei vieno, nei kito. Jis nepasakė, kad to nesakė.“

„Jis nepasakė, kad to nesakė“, – pritarė T. Brown. – „Jis tai priskyrė tavo, kaip brolio, gedului.“

„Na, tai vadinama gaslightingu“, – atsakė Ch. Spencer, o po šių jo žodžių salėje pasigirdo aplodismentai.

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