Meghan Markle sulaukė griežto būsimo kaimyno perspėjimo: „Nereikėtų...“

Vis dėlto panašu, kad princas Harry ir Meghan čia gali tekti priprasti ne tik prie ramaus gyvenimo, bet ir prie ypatingo vietinių dėmesio. Viena Kotsvolde gyvenanti garsi mados dizainerė porai jau davė patarimą – „nuleisti galvas“ ir pirmiausia susitelkti į savo vaikus, rašoma express.co.uk.
Garsus kaimynas porai davė patarimą
Mados dizainerė Lulu Guinness, Kotsvolde gyvenanti jau ne vienerius metus, kalbėdama su „The Sunday Telegraph“, užsiminė, kaip, jos manymu, princas Harry ir Meghan turėtų elgtis įsikūrę šiame regione.
„Aš tiesiog pasistengčiau išlikti draugiškais. Darykite tai dėl vaikų. Stenkitės, kad viskas būtų kuo ramiau, kad jų vaikai mokytųsi mokykloje ir tiesiog būkite gerais žmonėmis“, – sakė ji.
Moteris taip pat pridūrė, kad svarbiausia būtų pirmiausia rūpintis savo vaikais: „Jei pirmiausia rūpiniesi savo vaikais, neprašausite pro šalį“.
Anot jos, princas Harry Kotsvolde neturėtų jaustis visiškai svetimas. Princas dalį savo vaikystės praleido netoliese esančiuose Highgrove rūmuose, todėl su šiuo regionu jį sieja ankstesni prisiminimai.
Kotsvolde jų jau laukia ne viena žinoma asmenybė
Jeigu princas Harry ir Meghan iš tiesų apsigyvens Kotsvolde, jų kaimynystėje netrūks žinomų žmonių. Šiame regione gyvena arba su juo siejami tokie garsūs veidai kaip Beckhamų šeima, televizijos laidų vedėjas Jeremy Clarksonas ir modelis Kate Moss.
Vis dėlto apie galimą Sasekso hercogų persikėlimą kalbama ne vien pozityviai. Pastaruoju metu pasirodė ir vietinių gyventojų komentarų apie tai, kaip pora galėtų būti priimta.
Vienas iš potencialių princo Harry ir Meghan kaimynų, televizijos laidų vedėjas Laurence'as Llewelyn-Bowenas, anksčiau perspėjo, kad Kotsvolde gyvenantys žmonės greitai pajunta, kai žmogus nėra nuoširdus.
„Manau, kad jai reikės būti labai nuoširdžiai. Svarbiausia yra tai, jog Kotsvoldo žmonės tikrai moka užuosti, kai žmonės nėra tokie, kokie yra“, – sakė jis.
Laurence'as taip pat užsiminė, kad princas Harry regione gali būti priimtas lengviau dėl jo ankstesnių ryšių su Kotsvoldu.
Televizijos laidų vedėjas taip pat atkreipė dėmesį į Meghan galimą bendravimą su kitais tėvais ir motinomis, jei jų vaikai pradėtų lankyti vietos mokyklą.
„Manau, kad Meghan nereikėtų per daug demonstruoti savo statuso, ypač jei ji pati pasiims vaikus iš mokyklos. Kitos Kotsvoldo mamos yra tikrai stiprios moterys“, – sakė jis.
Anot Laurence'o, regione gyvenančios moterys gali būti itin tiesmukos, todėl Meghan, jo manymu, būtų svarbu elgtis paprastai ir nuoširdžiai. Jo komentarai pasirodė tuo metu, kai viešumoje netyla kalbos apie tai, kiek laiko Harry ir Meghan ketina praleisti Jungtinėje Karalystėje.
Harry ir Meghan gyvenimą JK temdo saugumo klausimas
Poros grįžimą į Jungtinę Karalystę lydi ir teisiniai bei saugumo klausimai. Harry jau kurį laiką siekia, kad jam ir jo šeimai būtų užtikrinta valstybės finansuojama apsauga viešnagių Jungtinėje Karalystėje metu.
Pranešama, kad saugumo klausimas taip pat tapo viena iš priežasčių, keliančių neaiškumų dėl poros gyvenimo JK. Viešojoje erdvėje pasirodė pranešimų, kad princas Harry ir Meghan dėl saugumo nerimavo ir dėl savo vaikų Archie bei Lilibet.
Kartu netyla spėlionės, kad jeigu porai nepavyktų išspręsti saugumo klausimo, jie gali svarstyti galimybę vėl daugiau laiko praleisti Jungtinėse Valstijose.
Kol kas nėra aišku, ar Kotsvolde pora įsikurs ilgam. Tačiau jeigu Harry ir Meghan iš tiesų nuspręs čia gyventi, panašu, kad jų laukia ne tik ramus gyvenimas tarp vaizdingų kaimų, bet ir nauja pažintis su vietos bendruomene.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt