Karaliaus sodininkas išklojo, kas dedasi karališkosios šeimos viduje: „Buvo labai slepiama...“

Šią savaitę kilo diskusijų po to, kai Harry ir Meghan vaikai dėl susirūpinimo saugumu buvo išimti iš parengiamosios mokyklos ir perkelti į kitą ugdymo įstaigą, rašė Express.
Pasakė, kas vyksta karališkosios šeimos viduje
Buvęs karaliaus sodininkas J. Stooksas, pasirodęs televizijos kanalo „GB News“ laidoje, pasidalijo savo mintimis apie susidariusią situaciją.
Šiuo metu iš naujo vertinamas Harry ir Meghan saugumo klausimas. Anksčiau porai nebuvo suteikta RAVEC (Karališkųjų asmenų ir viešųjų veikėjų apsaugos vykdomojo komiteto) užtikrinama apsauga, nes jie nebėra dirbantys karališkosios šeimos nariai. Vis dėlto dabar situacija gali keistis.
„Jie pradėjo lankyti naują mokyklą. Jie atvyko paskutinę minutę, todėl niekas nežinojo, kur jie yra, kodėl atvyksta ar kur ketina būti. Buvo labai slepiama, kokią mokyklą lankys vaikai“, – laidoje kalbėjo J. Stooksas.
Jo teigimu, saugumo klausimų galėjo kilti tik vaikams pradėjus lankyti mokyklą.
„Akivaizdu, kad jie pradėjo lankyti mokyklą, o kažkas, pastebėjęs, kad ten yra problema, ją iškėlė. Nežinau, ar Meghan pati važiuodavo į mokyklą pasiimti vaikų ir grįždavo namo bei suprato, kad ten susidaro eilės – visi tėvai atvyksta pasiimti vaikų...
Jie nusprendė, kad galbūt tai yra problema Meghan, Harry ir jų vaikams. Galbūt jų apsaugos darbuotojai nusprendė, kad tai iš tiesų kelia riziką šeimai, ir tikriausiai pasakė Harry: „Žiūrėk, tai yra rizika. Ar galime ką nors dėl to padaryti?“ – svarstė jis.
Pasak buvusio karaliaus sodininko, pora galiausiai nusprendė pakeisti vaikų mokyklą.
„Harry ir Meghan priėmė sprendimą išimti vaikus iš tos mokyklos ir perkelti juos į kitą. Tai paspartino RAVEC svarstymus – jeigu egzistuoja grėsmė, RAVEC turi ją įvertinti.
Princas Williamas RAVEC apsaugą turi visą laiką, todėl jo vaikai yra saugomi. Tačiau princo Harry atveju tokios apsaugos nėra, nes Harry negyveno Anglijoje. Dabar, kai jis gyvena Anglijoje, atrodo visiškai logiška, kad RAVEC šį klausimą išnagrinėtų“, – sakė J. Stooksas.
Jis taip pat priminė, kad dar 2020 metais princas Harry teigė norintis pats mokėti už savo apsaugą, tačiau tokia galimybė jam nebuvo suteikta.
„2020 metais Harry sakė, kad nori pats mokėti už savo apsaugą, tačiau jam tai buvo uždrausta, nes buvo pasakyta: „Tokios apsaugos nusipirkti negalima. Ji suteikiama dėl dalyvavimo renginiuose ir viešoje veikloje šalyje.“
Būtent todėl vėliau ši apsauga iš Harry buvo atimta. Jie persikėlė į Ameriką, todėl RAVEC apsaugos nebereikėjo. Dabar jie grįžo į šalį ir šis klausimas vėl nagrinėjamas... Ar jis gaus tokią apsaugą, ar ne – jau kitas klausimas“, – kalbėjo J. Stooksas.
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