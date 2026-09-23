Viešumoje pasirodęs Harry susigraudino: „Nuoširdžiai tikiuosi...“

Prieš ceremoniją Harry tradiciškai susitiko su apdovanojimų laureatais, bendravo su jų šeimomis ir sulaukė gausybės dovanų. Tarp jų buvo ir įkurtuvių dovanos, skirtos jo sugrįžimui į Jungtinę Karalystę, skelbė mirror.co.uk.
Kalbėjosi su vaikais
Renginio metu Harry susitiko ir su 10-mečiu Willu Messeriu, pelniusiu Įkvepiančio vaiko apdovanojimą. Berniukas paprašė hercogo pasirašyti ant populiarios „Funko Pop“ lėlės „Princas Harry“ ir padovanojo jam savo futbolo komandos „Sunderland“ šilkinį šaliką.
Willas gimė su kojos deformacija ir genetine liga, turinčia įtakos jo veido vystymuisi bei kvėpavimui. Berniukas nuolat naudojasi neįgaliojo vežimėliu, tačiau su Harry mielai pasikalbėjo apie savo pomėgį žaisti kompiuterinius žaidimus.
„Mano laikais buvo „Fifa“ ir „Call of Duty“, – juokavo Harry.
Ant „Princas Harry“ lėlės dėžutės buvo pavaizduotos ir kitos karališkosios šeimos serijos lėlės – Williamas, Diana, Kate, velionė karalienė ir karalius. Willo tėtis Gary Messeris pasakojo, kad Harry pats įvertino lėlės panašumą į save.
„Harry pasakė, kad lėlė nėra labai į jį panaši, ir pajuokavo, kad ji labiau primena Stewie iš animacinio serialo „Family Guy“, – sakė vyras.
Hercogas taip pat bendravo su šešiamete Margot Jones-Billington, kuri po dešimties mėnesių patirto kraujavimo į smegenis liko su smegenų pažeidimu. Mergaitė, taip pat pelniusi Įkvepiančio vaiko apdovanojimą, į susitikimą atvyko pasipuošusi rožine suknele ir blizgančiais bateliais.
Harry iškart pastebėjo mergaitės aprangą ir jai papasakojo apie savo vaikus – sūnų Archie bei dukrą Lilibet.
„Akivaizdu, kad tau labai patinka blizgučiai. Aš turiu berniuką ir mergaitę, kuriems septyneri ir penkeri. Mano mažoji dukra taip pat mėgsta blizgučius ir rožinę spalvą. Tai jos mėgstamiausia spalva“, – sakė Harry.
Hercogas net paklausė, ar galėtų paliesti Margot batelius. Palietęs vieną iš jų, jis nusišypsojo ir tarė: „Oho!“
Viena tema privertė jį susigraudinti
Vėliau per apdovanojimų ceremoniją Harry sakė kalbą laureatams, jų šeimoms ir „WellChild“ slaugytojoms. Kalbėdamas apie tėvus, kurie kasdien rūpinasi sunkiai sergančiais vaikais, hercogas susigraudino.
„Visoms mamoms ir tėčiams – dauguma mūsų niekada iš tiesų nesuprasime, kokių emocinių pakilimų ir nuosmukių patiriate kiekvieną dieną“, – sakė jis.
Harry prisiminė, kad panašiai susigraudino ir per savo 2019-ųjų „WellChild“ kalbą. Tuomet renginio vedėja Gaby Roslin buvo šalia ir jį palaikė.
Po šešerių metų ji vėl priėjo prie hercogo, kai šis tarė: „Tai vėl vyksta.“ Gaby, laikydama jį už rankos, juokais atsakė: „Tai nepadeda, tik dar labiau pablogina.“
Savo kalbą Harry užbaigė kreipdamasis į vaikų tėvus ir jų šeimas.
„Tačiau nuoširdžiai tikiuosi, kad tokių vakarų kaip šis metu jūs pasisemiate stiprybės. Ir nors galbūt nežinome visų jūsų kasdienybės detalių, šiame kambaryje ir už jo ribų pripažįstame jūsų atsidavimą rūpinantis artimaisiais ir visa tai, ką jis reiškia“, – sakė jis.
Hercogui atvykus į Londono viešbutį „Royal Lancaster“, jo laukė ir žiniasklaidos atstovų klausimai. Žurnalistai Harry klausė, ar jis per pastarąsias kelias dienas kalbėjosi su savo dėde, tačiau hercogas į klausimus neatsakė.
„WellChild Awards 2026“ ceremonija surengta tuo metu, kai dėmesio centre atsidūrė Harry dėdės Charleso Spencerio knyga apie jo motiną, Velso princesę Dianą. Knygoje pateikiami įvairūs pasakojimai apie karališkąją šeimą, o tarp jų – ir teiginys, kad po Dianos mirties karalius esą pasakė: „Netrukus ją pamiršime.“
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