Sprogimas, liepsnos ir žmogus ant kelio – liudininkai atskleidė, kas nutiko A1 magistralėje: „Net nestabdė“

Avarija Kaišiadorių rajone, ties Jakštonių kaimu, įvyko rytinio eismo metu. Kaip paaiškėjo, į nelaimę pateko penkios transporto priemonės, o dvi jų užsidegė.
Kaip naujienų portalui tv3.lt nurodė Kauno apskrities policijos atstovas, eismo įvykis įvyko apie 09.44 val..
Susidūrė automobiliai „Volvo“, vairuojamas vyro (gim. 1963 m.), „Volkswagen Transporter“, vairuojamas vyro (gim. 1986 m.), „Škoda“, vairuojamas vyro (gim. 1987 m.), ir „Volkswagen Polo“, vairuojamas vyro (gim. 1992 m.).
Taip pat eismo įvykio metu apgadintas kita kelio puse važiavęs automobilis BMW, vairuojamas vyro (gim. 1985 m.).
Pasak policijos, „Škoda“ vairuotojas ir keleivis (gim. 1991 m.) bei „Volvo“ keleivė (gim. 1954 m.) dėl patirtų sužalojimų pristatyti į gydymo įstaigą.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 281 str. Tai reiškia, kad tiriama galima nusikalstama veika, susijusi su eismo saugumo / transporto priemonės eksploatavimo taisyklių pažeidimu ir dėl jo kilusiais padariniais.
Liudininko ir tarnybų informacija, kas vyko po susidūrimo
„Ši avarija nutiko prieš mane 100 m, „Volkswagen Transporteris“ net nestabdė, jis tiesiog įvažiavo į „Škodą“, kuri jau stovėjo, o „Škoda“ dar [įvažiavo] į „Volvą“.
„Škoda“ užsidegė labai greitai, tikiuosi vairuotojas išgyveno. Realiai baisiai atrodė viskas“, – socialiniuose tinkluose dalijasi liudininkas.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovai naujienų portalą tv3.lt informavo, kad ugniagesiai gelbėtojai apie įvykį pranešimą gavo 2026-09-22, 9.41 val.
„Buvo pranešta, kad Rumšiškių sen., Jakštonių k., Slėnio g., kelyje A1, įvyko eismo įvykis – susidūrė transporto priemonės, jose gali būti žmonių, vienas automobilis dega.
Atvykus priešgaisrinėms gelbėjimo pajėgoms į įvykio vietą, buvo susidūrusios keturios transporto priemonės, viena jų degė atvira liepsna. Gaisras lokalizuotas ir likviduotas 10.05 val. Sudegė visos automobilio degiosios detalės.“, – nurodo PAGD atstovai.
Tiesa, ugniagesiams gelbėtojams eismo įvykio vietoje atlikus žvalgybą, paaiškėjo, kad žmonių automobiliuose nėra.
Bendrojo pagalbos centro (BPC) atstovė nurodė, kad dėl avarijos buvo gauti 6 pranešimai – 4 iš pravažiuojančių automobilių ir 2 iš įvykio vietos.
„Pravažiuojantys pranešė, kad susidūrė trys / keturi automobiliai, vienas iš jų dega. Vienas iš įvykio vietos nurodė, kad yra du sužeisti, kad dega automobilis. O kitas taip pat pranešė, kad dega automobilis, ir kad jo automobilis užsidegė, tai skubino tarnybas“, – pranešė BPC atstovė.
Masinės avarijos detalės
Kaip skelbė TV3 žinios, ugnies fakelu virtusį automobilį fiksavo liudininkai rytą, važiuodami autostrada Kaišiadorių rajone. Liepsnos apėmę automobilį „Škoda“, į dangų veržiasi ugnies liežuviai ir juodų dūmų kamuoliai.
Masinė avarija įvyko važiuojant nuo Vilniaus į Kauną, ties Kaišiadorių rajonu. Apie 10 ryto čia susidūrė net keturi automobiliai, akimirksniu nugriaudėjo galingas sprogimas, vienas automobilis užsidegė, kiti gan smarkiai suknežinti, bet laimė, liepsnos į juos nepersimetė.
„Iš karto sprogimas ir gaisras atvira liepsna“, – minėjo BMW vairuotojas Vilius.
Kliuvo ir kita kryptimi, į Vilnių važiavusiam BMW, jį apgadino atskriejusios, tikėtina, sprogusio automobilio dalys.
„Mes važiavome į Vilniaus pusę, jie į Kauną, greičiausiai, čia kamštis buvo. Įvyko avarija sprogimas ir detalių komplektas perskrido į mūsų kelio pusę, nes mes antroje juostoje, jie antroje juostoje, pasitraukėme į kelkraštį, supratome, kad suskaldytas stiklas, automobilio šonas, svarbu žmonės sveiki būtų“, – pasakojo Vilius.
Pamatė greitkelyje gulintį žmogų, sužeistieji išvežti į Kauno klinikas
Liudininkai pranešė, kad iš karto po avarijos išvydo ne tik pleškantį automobilį, bet ir šalia jo greitkelyje gulintį žmogų – greičiausiai jį išsviedė sprogimo banga. Greitosios viena paskui kitą lėkė į Kauną, į ligoninę išvežė net tris sužeistuosius – „Škodos“ vairuotoją ir keleivį, bei Volvo keleivę.
Po avarijos greitkelyje buvo visiškai sustojo eismas, nusidriekė milžiniška automobilių eilė. Užfiksavę avarijos aplinkybes pareigūnai leido mašinoms judėti viena juosta. Eismas čia visiškai atnaujintas tik nuo kelio patraukus sumaitotus automobilius ir apanglėjusiu metalo laužu virtusią Škodą.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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