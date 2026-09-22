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TV3 naujienos > Žmonės > TV

Remigijaus Žiogo sūnus atskleidė tėčio paslaptį – jis tikras kelių erelis: „Mašina autostradoje užsidegė...“

2026-09-22 19:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 19:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ – žymūs Lietuvos žmonės suvienija jėgas su savo vaikais. Kas vienas kitą pažįsta geriau – žvaigždė ar jos žvaigždutė? Kaip įprasta, vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra.

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ – žymūs Lietuvos žmonės suvienija jėgas su savo vaikais. Kas vienas kitą pažįsta geriau – žvaigždė ar jos žvaigždutė? Kaip įprasta, vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra.

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Šio antradienio laidoje savo jėgas išbandė pianistė Ieva Dūdaitė-Radžiūnė su dukra Marija, vestuvių planuotojas, renginių vedėjas Remigijus Žiogas su sūnum Rojum ir „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius su dukra Marija. 

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Akimirkos iš laidos „Žvaigždžių žvaigždutės“ filmavimo

Tėtis – tikras greičio fanatikas

Prisistatymo meto laidos vedėjas Marijonas Mikutavičius paklausė Remigijaus sūnaus Rojaus, ar tiesa, kad jo tėtis mėgsta automagistralėje paspausti greitį. Juk Rojaus tėtis – renginių vedėjas, tad dažnai turi skubėti iš vienos vietos į kitą.

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„Jam labai patinka. Nemačiau, kad baudų gautų, bet daug avarijų buvo padaręs – 28“, – tikino Rojus.

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R. Žiogas pataisė, kad skaičius yra kiek mažesnis – 22 avarijos ir visos jos padarytos iki gimstant sūnui. 

„Esu vertęsis nuo skardžio, esu važiavęs ir mašina autostradoje užsidegė, 360 apsivertė. Esu taip ir anaip... Iki jam gimstant, buvo 22 avarijos“, – paaiškino R. Žiogas. 

Jis patikino, kad dabar važinėja atsargiai, nes yra atsakingas ne tik už save, bet ir už savo vaikus. 

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Ką dar apie tėtį atskleidė Rojus? Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

Laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“ žiūrėkite antradieniais 20 val. per TV3 televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“.

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