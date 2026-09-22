Remigijaus Žiogo sūnus atskleidė tėčio paslaptį – jis tikras kelių erelis: „Mašina autostradoje užsidegė...“

Šio antradienio laidoje savo jėgas išbandė pianistė Ieva Dūdaitė-Radžiūnė su dukra Marija, vestuvių planuotojas, renginių vedėjas Remigijus Žiogas su sūnum Rojum ir „El Fuego“ narys Paulius Bagdanavičius su dukra Marija.
Tėtis – tikras greičio fanatikas
Prisistatymo meto laidos vedėjas Marijonas Mikutavičius paklausė Remigijaus sūnaus Rojaus, ar tiesa, kad jo tėtis mėgsta automagistralėje paspausti greitį. Juk Rojaus tėtis – renginių vedėjas, tad dažnai turi skubėti iš vienos vietos į kitą.
„Jam labai patinka. Nemačiau, kad baudų gautų, bet daug avarijų buvo padaręs – 28“, – tikino Rojus.
R. Žiogas pataisė, kad skaičius yra kiek mažesnis – 22 avarijos ir visos jos padarytos iki gimstant sūnui.
„Esu vertęsis nuo skardžio, esu važiavęs ir mašina autostradoje užsidegė, 360 apsivertė. Esu taip ir anaip... Iki jam gimstant, buvo 22 avarijos“, – paaiškino R. Žiogas.
Jis patikino, kad dabar važinėja atsargiai, nes yra atsakingas ne tik už save, bet ir už savo vaikus.
Ką dar apie tėtį atskleidė Rojus? Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“.
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