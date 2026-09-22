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Karališkosios šeimos apsauginis išklojo, kas iš tikrųjų vyksta šeimoje: „Akivaizdu...“

2026-09-22 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-22 14:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Buvęs karališkosios šeimos apsaugos vadovas Dai Daviesas, 1994-1998 metais vadovavęs Londono Metropoliteno policijos karališkosios šeimos apsaugos padaliniui, sukritikavo princesės Dianos brolio grafo Charleso Spencerio teiginius apie karalių Karolį III. Jis juos palygino su princo Harry viešai išsakytais pasakojimais apie savo šeimą.

Charles Spencer, princesė Diana, karalius Karolis III (nuotr. soc. tinklų, nuotr. SCANPIX)
GALERIJA (10)

Buvęs karališkosios šeimos apsaugos vadovas Dai Daviesas, 1994-1998 metais vadovavęs Londono Metropoliteno policijos karališkosios šeimos apsaugos padaliniui, sukritikavo princesės Dianos brolio grafo Charleso Spencerio teiginius apie karalių Karolį III. Jis juos palygino su princo Harry viešai išsakytais pasakojimais apie savo šeimą.

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Kalbėdamas su Julia Hartley-Brewer per „TalkTV“, D. Daviesas negailėjo kritikos Sasekso hercogui, rašė Express.

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Išsakė savo nuomonę

„Tai šiek tiek primena Harry. Yra Harry tiesa, o tada yra tikroji tiesa“, – sakė jis.

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Buvęs apsaugos vadovas taip pat aptarė naujoje Ch. Spencerio knygoje „Swan Song: Diana, My Sister“ („Gulbės giesmė: Diana, mano sesuo“) pateiktus teiginius.

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„Akivaizdu, kad šiuo atveju didelė dalis to nėra patvirtinta kitų šaltinių. Žinoma, jo draugas, karališkosios šeimos žurnalistas Richardas Kay, stojo jo ginti. Aš labai gerbiu poną Kay, tačiau su juo nesutinku. Jis turi teisę į savo nuomonę, kaip ir visi kiti.

Tačiau kai vertinu liudytoją, kai atlieku tyrimą, kaip per daugelį metų teko daryti su šimtais žmonių, žiūriu į jų praeitį ir istoriją“, – kalbėjo D. Daviesas.

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Jis taip pat užsiminė apie Ch. Spencerio vaikystėje patirtą smurtą ir vėlesnį gydymą dėl patirtų traumų.

Ch. Spenceris anksčiau yra viešai pasakojęs, kad jam prireikė stacionaraus gydymo siekiant susidoroti su traumomis. Ankstesniuose savo atsiminimuose jis rašė apie smurtą, kurį patyrė būdamas aštuonerių, kai buvo išsiųstas mokytis į internatinę mokyklą.

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D. Daviesas suabejojo ir tuo, kiek tikslūs gali būti beveik prieš tris dešimtmečius vykusių pokalbių prisiminimai.

„Turiu pasakyti – praėjus 30 metų turėti tokį ryškų prisiminimą... Ir, tiesą sakant, ar tai svarbu? Ar tai svarbu?

Kai kurie sensacingi kaltinimų aspektai, pavyzdžiui, sena istorija apie liokajų ir panašiai... Ar tai tikrai būtina? Ar taip elgiasi rūpestingas brolis, kuris 15 metų su ja beveik nebendravo?“ – svarstė jis.

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Knygoje – sunkūs kaltinimai karaliui

Naujojoje knygoje Ch. Spenceris pateikė ne vieną teiginį apie dabartinį Jungtinės Karalystės monarchą. Vienas skambiausių – esą po princesės Dianos mirties 1997 metais tuometinis princas Charlesas [dabar karalius Karolis III] jam pareiškė: „Greitai ją pamiršime.“

Pasak Ch. Spencerio, šie žodžiai nuskambėjo per įtemptą pokalbį telefonu, kai buvo tariamasi dėl princesės Dianos laidotuvių. Grafas tvirtino tuometiniam princui sakęs, kad jo velionė sesuo nebūtų norėjusi, jog jos sūnums tektų išgyventi tokį viešą išbandymą.

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Savo knygoje Ch. Spenceris rašo:

„Jis [Charlesas] telefonu išliejo tai, ką visada laikiau jo ilgai slėpta panieka Dianai ir pasibaisėjimu tuo, kad jos mirtis taip sukrėtė pasaulį. „Gali būti ramus, – sušnypštė jis, – greitai ją pamiršime.“

Ch. Spenceris taip pat tvirtina, kad po jo sesers mirties monarchas elgėsi tarsi „loterijos laimėtojas“.

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Knygos ištraukoje, kurią paskelbė „Daily Mail“, grafas prisiminė pirmąjį jų pokalbį po Dianos žūties.

„Telefonas skambėjo be perstojo. Princas [dabar karalius] Charlesas paskambino man, kai ėjau per antrojo aukšto aikštelę. Kitaip nei kiti skambinusieji, kurie buvo sukrėsti ir vos pajėgė išreikšti užuojautą bei pasiūlyti pagalbą, jis skambėjo svaigiai pakylėtas – tarsi loterijos laimėtojas, kaip tuomet pagalvojau“, – knygoje rašo Ch. Spenceris.

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Karalius Karolis III (tuomet princas Čarlzas) ir princesė Diana (nuotr. facebook.com)
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