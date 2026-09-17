Po beveik 30 metų – netikėta Bakingamo rūmų reakcija į Dianos brolio žodžius apie karalių

Rūmai paskelbė neįprastai griežtą pareiškimą po to, kai Charlesas Spenceris savo naujuose memuaruose pareiškė, kad tuometinis princas, buvęs Dianos vyras, praėjus kelioms dienoms po jos žūties 1997 metais pasakė: „Būkite tikri, mes ją greitai pamiršime.“
„Nors iš principo nekomentuojame knygų, – trečiadienio vakarą sakė rūmų atstovas, – Jo Didenybė supranta, kad broliško gedulo skausmas gali aptemdyti protą, paveikti sprendimus ir nuspalvinti atmintį taip, kad kiti neatpažįsta, net ir praėjus daugeliui metų po tokios netekties.“
Knygą „Gulbės giesmė: Diana, mano sesuo“ (Swan Song: Diana, My Sister) ketinama išleisti kitą savaitę.
Knygoje, kurios ištraukos skelbiamos laikraštyje „Daily Mail“, Ch. Spenceris teigia, kad Charlesas III išliejo ant jo pyktį, nes jis pasakęs, jog Diana nebūtų norėjusi, kad jos sūnūs, tuomet 15 ir 12 metų amžiaus princai Williamasir Harry, eitų jos laidotuvių procesijoje.
„Jis išliejo telefonu tai, ką visada laikiau jo tramdoma panieka Dianai, ir savo siaubą dėl to, kad pasaulis buvo taip sukrėstas jos mirties“, – rašo Ch. Spenceris.
Pasak jo, Charlesas III sušnypštęs: „Būkite tikri, mes ją greitai pamiršime!“
Jungtinėje Karalystėje itin populiari Diana žuvo Paryžiuje būdama 36 metų, kai automobilis, kuriuo ji važiavo, rėžėsi į tunelio atramą, bandant pabėgti nuo paparacių.
Jos žūtis sukėlė didžiulį sielvartą JK, o monarchija buvo kaltinama tuo, kad esą neparodė deramos empatijos.
JK žiniasklaida rūmų trečiadienio pareiškimo kalbą palygino su velionės karalienės Elžbietos II atsaku 2021 metais į Harry ir jo žmonos Meghan pažertus kaltinimus rasizmu karališkojoje šeimoje.
Karalienė tuomet pasakė, kad „kai kurie atsiminimai gali skirtis“.
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