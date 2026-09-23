Popovienė apie Gruzdžių socializacijos centro pavaldumo klausimą: tai neturėtų tapti „karšta bulve“

„Čia tas mėtymas kaip karštos bulvės nuo vienos ministerijos iki kitos problemos neišspręs, aš manau, kad tiesiog dabar kartu turime dirbti“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministrė.
Raminta Popovienė: Gruzdžių socializacijos centro pavaldumo klausimas neturėtų tapti „karšta bulve“
Anot jos, centras apima ne tik ugdymo, bet ir socialinių, kitų problemų sprendimą, todėl šioje srityje turi bendradarbiauti kelios institucijos.
„Mes visi turime kartu dirbti, tą ir darėme, visi susirinkę buvome (socializacijos centre – BNS) ir visi tarpinstituciškai bandėme ieškoti, būtent bendradarbiaudami kartu rasti tuos sprendimus, pasidaryti veiksmų planą“, – teigė R. Popovienė.
SADM atstovė Giedrė Mikalauskienė anksčiau trečiadienį taip pat pabrėžė, kad vien administracinio pavaldumo pakeitimas savaime nebūtinai išspręstų įstaigos teikiamų kompleksinių paslaugų kokybės problemas.
R. Popovienė nurodė, kad Nacionalinei švietimo agentūrai šiuo metu pavesta įvertinti centro ugdymo procesą ir dokumentaciją, taip pat peržiūrėti galiojančias tvarkas.
„Svarbiausia, į ką norime atkreipti dėmesį, tai į ten esančių vaikų užimtumą, nes pagrindinė prevencija ir pagrindinis, kaip aš matau, sprendimo veiksnys – tai yra vaikų užimtumas po pamokų, pagal jų poreikius, pagal tai, kas jiems patinka“, – kalbėjo ministrė.
BNS rašė, kad Kėdainių rajone liepą nuo pareigų nušalintas Gruzdžių socializacijos centro Kunionių skyriaus darbuotojas, galimai priekabiavęs prie nepilnametės. Dėl incidento įstaiga atliko vidinį tyrimą, o teisėsauga yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą.
Trečiadienį ministerija taip pat pranešė, kad po vidinio tyrimo nustatyta vidaus reglamentavimo ir jo taikymo trūkumų, o iki spalio 1 dienos įstaiga turi sustiprinti įstaigos vidaus kontrolę, patikslinti reagavimo į pranešimus apie smurtą tvarką ir sutvarkyti krizių valdymo sistemą.
Be kita ko, ministrė teigė, kad įvertinus situaciją skyrė drausminę nuobaudą centro direktoriui, nes galimo seksualinio priekabiavimo atveju situacija nebuvo tinkamai suvaldyta.
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