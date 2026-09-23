Mindaugas Sinkevičius Paneriuose kvietė saugoti Holokaustų aukų atminimą

„Šis miškas mena žmones, kurie čia atėjo paskutinį kartą. Jie augino vaikus, kūrė verslus, gydė, mokė, rašė ir meldėsi. Jie kūrė savo ateitį, o kartu ir Lietuvą. Bet jų gyvenimas buvo nutrauktas. Holokaustas sunaikino didžiąją dalį Lietuvoje gyvenusios žydų bendruomenės. Jis paliko tuštumą, kurios neįmanoma užpildyti. Paneriai nėra tik žydų tragedijos vieta. Tai Lietuvos tragedijos vieta. Tai vieta, kuri reikalauja šiandien mūsų atminties, sąžinės ir drąsos nelikti abejingiems“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.
Vyriausybės vadovas pažymėjo, kad nors negalima sugrąžinti nužudytųjų, bet visuomenė privalo išsaugoti jų atminimą, užkirsdama kelią neapykantai bei kurdama tokią valstybę, kurioje nė vienam žmogui nereikėtų bijoti dėl savo vardo, kilmės ar tikėjimo.
„Tegul Panerių tyla mums visada primena, kokia trapi riba tarp žmoniškumo ir neapykantos. Ir kokia svarbi kiekvieno mūsų atsakomybė – saugoti, kad ta riba nebūtų peržengta“, – sakė premjeras.
Kaip skelbta, trečiadienį Lietuvoje minima Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena.
Šiemet sukankant 85 metams nuo žydų genocido Lietuvoje pradžios, šiai sukakčiai paminėti Panerių memoriale buvo pagerbtas Holokausto aukų atminimas.
Rugsėjo 23-ioji Lietuvoje minima kaip Lietuvos žydų genocido atminimo diena. Ši data siejama su 1943 metais pradėtu Vilniaus geto likvidavimu – rugsėjo 23 d. jis buvo galutinai sunaikintas.
Žydų genocidas Lietuvoje buvo pradėtas 1941 m., nacistinei Vokietijai okupavus šalį.
Tarptautinės komisijos tyrimų duomenimis, dabartinėje Lietuvos teritorijoje iš maždaug 220 tūkst. iki karo gyvenusių žydų per Holokaustą buvo sunaikinta apie 200 tūkst.
Daugiausia žydų Lietuvoje nužudyta Paneriuose prie Vilniaus, Šiauliuose, Alytaus krašte.
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