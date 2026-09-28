Padavėja nustėro, kaip bare pasielgė princas Harry ir Meghan Markle: išklojo visiems

Sasekso hercogas ir hercogienė kitą mėnesį gali sugrįžti į prabangų Kalifornijos pakrantės miestelį, praėjus vos kelioms savaitėms po persikėlimo atgal į Didžiąją Britaniją, rašė Express.
Meghan spalio 30 dieną turėtų dalyvauti Los Andžele vyksiančiuose „Daytime Emmy“ apdovanojimuose. Jos „Netflix“ gyvenimo būdo laida „With Love, Meghan“ nominuota geriausio gyvenimo būdo serialo kategorijoje.
Vis dėlto, kaip teigiama, ne visi Montecito gyventojai poros sugrįžimo laukia išskėstomis rankomis.
Esą supyko, kai teko laukti
Montecito esančio baro „Honor Bar“ padavėja tvirtino, kad Harry ir Meghan šioje vietoje apsilankė vos kartą – netrukus po to, kai 2020 metais persikėlė gyventi į šį miestelį.
Pasak darbuotojos, atvykus porai buvo pasiūlyta įrašyti savo vardus į laukiančiųjų sąrašą, kaip tai daro ir visi kiti lankytojai.
„Čia su visais elgiamasi vienodai“, – sakė darbuotoja.
Tačiau, anot jos, Harry ir Meghan nebuvo patenkinti tuo, kad teks laukti.
„Jie supyko ir pasakė, kad neturėtų laukti. Tada išėjo ir daugiau niekada negrįžo“, – tvirtino padavėja.
Jos teigimu, vėliau pora vis dėlto užsisakė maisto išsinešti, kurį atsiėmė vienas jų darbuotojų.
Šis pasakojimas – tik vienas iš kelių Montecito gyventojų ir su vietove susijusių žmonių teiginių apie Harry ir Meghan gyvenimą išskirtiniame Kalifornijos miestelyje.
Kaimynė esą sulaukė netikėtos reakcijos
Harry ir Meghan į Montecito persikėlė 2020 metais, kai atsisakė pagrindinių britų karališkosios šeimos narių pareigų.
Pora apsigyveno didžiuliame name, kuriame yra devyni miegamieji ir 16 vonios kambarių. Erdviame privačiame sklype esanti rezidencija tapo pagrindiniais jų namais Jungtinėse Valstijose. Netoliese gyvena ir nemažai kitų pasaulinio garso žmonių, tarp jų – Oprah Winfrey.
52-ejų vietos finansų vadybininkė Ciara Curtis tvirtino, kad nuo pat atvykimo Harry ir Meghan laikėsi atokiau nuo vietos bendruomenės.
Ji prisiminė istoriją apie vieną kaimynę, įvardytą tik Susan vardu. Ši esą per poros apsaugos darbuotojus perdavė Harry ir Meghan butelį vietinio vyno bei ranka rašytą raštelį.
C. Curtis teigimu, kitą rytą vyno butelis ir neatplėštas raštelis buvo grąžinti ir palikti prie kaimynės durų.
„Jie galėjo paprasčiausiai atiduoti vyno butelį vienam iš savo darbuotojų ir parašyti Susan poros pastraipų padėkos raštelį. Tačiau toks neapgalvotas mažo gerumo gesto atstūmimas nulėmė, kaip jie elgėsi ir kaip vėliau buvo vertinami“, – kalbėjo ji.
Vietiniai porą matydavo retai
Kiti Montecito gyventojai taip pat pasakojo, kad Harry ir Meghan viešumoje matydavo retai, nors miestelyje gyvena daugybė garsenybių.
42-ejų Marcas Atwellas teigė nemanantis, kad daugeliui vietinių trūktų Sasekso hercogų, jeigu šie Montecito nebegyventų nuolat.
Jis atkreipė dėmesį, kad šiame rajone nekilnojamojo turto turi tokios garsenybės kaip Oprah Winfrey, Kevinas Costneris, Gwyneth Paltrow ir Jennifer Aniston. Pasak jo, daugelis jų dalyvavo vietos renginiuose arba rėmė bendruomenės iniciatyvas.
„Harry ir Meghan nuo pat pradžių aiškiai parodė, kad nieko panašaus daryti nenori“, – tvirtino vyras.
Marco žmona Laura Atwell teigė nustebusi, kad pora taip greitai po persikėlimo į Didžiąją Britaniją gali grįžti į Montecito.
Ji svarstė, kad laimėjimo atveju Meghan apdovanojimų ceremonijoje galėtų pasirodyti ir nuotoliniu būdu, ypač atsižvelgiant į tai, kad poros vaikai neseniai pradėjo lankyti naują mokyklą Anglijoje.
L. Atwell taip pat prisiminė, kad Harry ir Meghan atsikrausčius į Montecito miestelį užplūdo fotografai bei žurnalistai. Jos teigimu, policijai ne kartą teko prašyti žiniasklaidos atstovų pasitraukti nuo poros namų.
Apie Harry pasisakė ir „The Beach Boys“ narys
Persikėlę į Montecito Harry ir Meghan bendravo ir su garsiais Holivudo žmonėmis.
Pora buvo nufotografuota Kevino Costnerio surengtame labdaros renginyje, taip pat dalyvavo susibūrimuose, kuriuose lankėsi Gwyneth Paltrow bei Katy Perry. Jie taip pat palaiko artimus ryšius su Oprah Winfrey, kurios valdos yra netoliese.
Apie porą viešai yra pasisakęs ir netoli jų gyvenantis 84-erių buvęs grupės „The Beach Boys“ narys Bruce'as Johnstonas.
Muzikantas neseniai Harry pavadino „niekšu“ ir svarstė, kad princas į Didžiąją Britaniją galėjo grįžti norėdamas atsiprašyti savo brolio princo Williamo.
B. Johnstonas pasakojo Harry ir Meghan Montecito centre matęs vos kartą – tuomet pora sėdėjo automobilio gale.
„Tačiau išsigandau, kai pamačiau, kaip jų apsaugininkai su ginklais pila degalus į automobilį“, – sakė jis.
Pranešimai apie Sasekso hercogų sugrįžimą į Didžiąją Britaniją vėl paskatino diskusijas apie jų ateitį Jungtinėse Valstijose ir ryšius su Montecito.
Kol kas poros spalio mėnesio planuose išlieka „Daytime Emmy“ apdovanojimai Los Andžele, kuriuose nominuotas Meghan projektas „With Love, Meghan“.
2025 metų kovą „Netflix“ pristatytoje laidoje Meghan dalijasi receptais, svečių priėmimo idėjomis ir gyvenimo būdo patarimais.
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